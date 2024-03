HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 22/03/2024

Que tal programar o sextou e já saber o que pode acontecer ao decorrer do dia? Amizades romance e família, o horóscopo promete guiar os signos hoje para começar o mês antenada. Confira:

Capricórnio

Taí uma sexta gloriosa e feita na medida para você realizar suas esperanças, bebê! Planos antigos e projetos que não teve condições de tocar por falta de sorte ou oportunidade podem voltar com força e os segredos para colocálos em prática serão sua vontade de crescer e determinação. Hoje a Lua traz boas surpresas e avisa que pessoas ou interesses diferentes podem abrir novas portas para você. Ao mesmo tempo, Marte empodera a sua comunicação e deixa seu jeito mais falante, receptivo e descontraído, o que deve animar seus contatos e dobrar as paqueras. Se está na pista, bora se aproximar do crush e puxar conversa: ele pode ficar caidinho. Com o love, as afinidades farão a relação brilhar ainda mais.

Aquário

Sextou, bebê, e hoje tem novidades especiais para o seu bolso! Marte muda para o setor do dinheiro e traz vibes poderosas para quem quer lucrar, faturar e tirar a barriga da miséria. Se é o seu caso, não perca tempo e vá logo à luta, porque a hora de batalhar pelas suas ambições materiais é agora. Você tem tudo para ampliar os ganhos, ainda mais se explorar sua garra, coragem e capacidade de iniciativa. A Lua também influencia as suas finanças, mas recomenda a agir com disciplina e prudência ao lidar com seus recursos. Se não sentir firmeza e confiança em uma negociação, é melhor tirar o time de campo. No lado amoroso, seu poder de sedução ficará mais forte, mas altos e baixos vão marcar presença.

Peixes

Você vai sextar com tudo e tem razões de sobra para comemorar! Hoje tem good news da Lua e ela vai realçar a sua habilidade para se relacionar com quem convive e trabalha. Agora, a novidade mais importante vem de Marte, que ingressa em seu signo e deixa seu comportamento bem mais batalhador, destemido e ousado. Você vai lutar com toda garra pelas suas ambições e a meta será melhorar os ganhos. O romance vai ficar blindado, já se está na solteirice e quer mudar o status, aproveita porque o momento tá perfeito para se comprometer, peixinha! Lance recente pode ficar mais firme, mas se o crush precisar de um empurrãozinho, não vai faltar coragem para você tomar a dianteira e falar de namoro.

Áries

Hoje a Lua muda de cenário e deixa seu jeito bem mais focado no serviço e nas responsabilidades. Disciplina e dedicação serão seus trunfos e tudo indica que você vai sextar de olho nas oportunidades de garantir um dindim extra para o fds. Agora, as maiores novidades chegam de Marte, seu planeta regente, que começa a se movimentar no signo anterior ao seu e aguça os seus instintos, mas também atiça cismas e suspeitas. O romance vai pedir mais confiança e privacidade, já se o coração anda solitário, as carências se intensificam e é até capaz de pintar uma atração proibida. Se o lance é quente e a carne e fraca, pode ser difícil resistir, só tenha cuidado porque há risco de se meter em rolos, viu bebê?

Touro

Se tem um signo que tirou a sorte grande nesta sexta é o seu! Pode glorificar em pé porque sua estrela vai brilhar intensamente e quem garante é a Lua, que desembarca em seu paraíso astral logo nas primeiras horas do dia. Suas qualidades, seus talentos e habilidades vão ficar no modo power, vai dar bom no trabalho, a saúde estará protegida e as finanças, nem se fala! Se você gosta de fazer uma fezinha em jogos e apostas, bora lá registrar seus palpites. Agora, é na paixão que as melhores vibes vão surgir e surpresas deliciosas estão previstas na pista. Agitos, rolês e encontros com amigos devem movimentar sua noite e um crush na medida dos seus sonhos pode ficar caidinho pelos seus encantos.

Gêmeos

Novidade é com você e hoje tem um prato cheio! Marte começa a se movimentar no ponto mais alto do seu Horóscopo e deixa seu lado ambicioso no modo turbo, impulsionando suas metas e seu desejo de crescer na carreira. Com uma postura mais batalhadora, confiante e ousada, você tem tudo para subir na vida e a chefia vai notar sua gana de progredir. Só não tenha tanta pressa e faça as coisas sem afobação, pois seu lado impulsivo e precipitado também pode se manifestar. Nas relações pessoais, a Lua traz boas vibes para o relacionamento familiar e favorece o convívio com as pessoas mais íntimas. O romance deve ficar mais acolhedor, agora, se está free, pode sentir forte atração por alguém de destaque.

Câncer

Hoje a Lua muda de casa e deixa sua agilidade mental, disciplina e inteligência na melhor forma, sinal de que você pode render bastante em suas atividades e ideias férteis vão jorrar. De quebra, também vai contar com as vibes de Marte, que promete dar um baita impulso para você sair da sua zona de conforto. Mudanças com as quais vem sonhando podem ser viabilizadas e não vai faltar coragem nem determinação para colocálas em ação, inclusive no trabalho. As finanças ficam bem servidas e um dinheiro inesperado pode entrar: há chaqnce de faturar com algo que nem estava nos seus planos. Na paixão, os astros apontam surpresas deliciosas em conversas e encontros com a turma. Diálogo aberto e muita sintonia com o xodó.

Leão

Sextou, leãozinho, e se a preocupação é garantir dindim para o fds, pode relaxar! A Lua entra na Casa da Bufunfa e promete um dia propício para encher o bolso. Marte também muda de cenário, aguça seus instintos e deixa sua capacidade empreendedora tinindo. Não vai faltar garra para ir atrás das suas ambições materiais e as chances de faturar só aumentam se explorar seu lado persistente, batalhador e determinado. O único detalhe é que pode sentir mais vontade de gastar sem pensar no amanhã, mas a Lua vai equilibrar a balança, dando mais juízo e disciplina para você lidar com a grana. No amor, os astros esquentam as turbinas da paixão e deixam sua sensualidade matadora: o love vai comer na sua mão.

Virgem

Esperando notícias boas, virginiamores? Hoje tem e não são boas, são ótimas! A Lua desembarca no seu signo às 4h42 e garante que o dia vai raiar perfeito sem defeitos para você ir atrás dos seus interesses. Seus talentos vão ficar em evidência no trabalho e objetivos importantes podem ser alcançados As finanças ganham impulso e há belas chances de firmar acordos ou contratos vantajosos. Você também pode esperar sucesso absoluto nos contatinhos e, com tanta energia poderosa agindo a seu favor, é bem provável que engate um lance mais sério com alguém que já paquera, conhece e admira. No romance, o clima de paixão deve se fortalecer e os momentos íntimos com o love serão a cereja do bolo. É amém que fala?

Libra

Ao contrário de ontem, hoje o cenário não tá aquela maravilha e talvez você tenha que resolver umas bagaças, viu minha consagrada? O alerta vem da Lua, que ingressa em seu inferno astral nas primeiras horas dessa sexta, apontando instabilidades e desafios. Nem tudo pode fluir do jeitinho que você espera e sua disposição pode dar umas osciladas neste período, mas não esquenta porque Marte virá em seu socorro. O planeta vermelho também muda de signo e promete elevar sua energia, turbinando sua vitalidade física e seu desejo de vencer na vida. As paqueras podem deixar a desejar durante o dia, mas devem ficar mais animadinhas à noite. Quem tem um relacionamento firme vai contar com o apoio e a cumplicidade do xodó.

Escorpião

Se está procurando emprego, atualize seus dados e aproveite ao máximo as energias que estarão ativas nesta quinta para ir à luta, pois você pode arranjar uma boa colocação, minha consagrada! Bora espalhar seu currículo e checar ofertas de vagas, mas se precisar de um help, não faça cerimônia. Indicações e recomendações de pessoas bem relacionadas e que têm influência podem ser de grande valia. Quem está firme no serviço terá um período de alta produtividade, mas convém ir com calma pela manhã: divergências e tretas não estão descartadas em parcerias e equipes. A saúde se fortalece no período da tarde e um probleminha antigo pode ser erradicado. No amor, noite perfeita para atrair o crush e consagrar uma conquista gloriosa.

Sagitário

Sextou bem sextado com as novidade de Marte, que muda para o setor doméstico do seu Horóscopo, trazendo energias animadas e agitadas para a sua vida familiar. Isso significa que seu lar vai ficar bem mais movimentado e será um ponto de encontro para os parentes e as pessoas queridas. Hoje a Lua também está em ritmo de mudança, coloca em destaque os assuntos de trabalho e pede atenção extra com as demandas profissionais, mas vai deixar seu jeito mais disciplinado e organizado, o que te ajudará a administrar bem os deveres e responsabilidades. No lado amoroso, seu carisma se fortalece e tudo indica que você vai exercer uma atração intensa. Encontro com alguém do passado pode reacender uma chama adormecida.

