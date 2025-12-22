Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 22/12/2025

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Tudo indica que você vai segundar com muitos planos e expectativas, Caprica, mas será preciso ir devagar e medir as consequências dos seus atos para não trocar os pés pelas mãos. Hoje a ordem é se apoiar no jeito realista do seu signo e abrir o olhão para não sair do orçamento, portanto, controle os gastos com rigor. Nos contatos em geral, uma pitada extra de diplomacia será necessária e o conselho é não misturar probleminhas pessoais com os interesses de trabalho ou os estudos, pois seu rendimento pode deixar a desejar. Chateações, imprevistos e tretinhas vão rondar as amizades e também a paixão, mas confie em seu carisma e faça sua parte para ficar de boas com o crush ou o mozão.

Aquário

Prepara o espírito para segundar com mais calma na alma porque o dia será dos mais agitados e você vai precisar de uma dose extra de paciência, viu bebê? Os astros alertam que a inquietação e a pressa podem atrapalhar seus interesses profissionais e hoje há uma forte tendência de agir de forma impulsiva e precipitada, portanto, procure ir mais devagar para não trocar os pés pelas mãos. Cuide de um assunto de cada vez e melhore a disciplina para obter os resultados que deseja. Os contatos pessoais e amorosos podem passar por instabilidades e será preciso mais tolerância para não tretar com os outros, principalmente os parentes e o xodó.

Peixes

Vai com calma na alma e com o coração tranquilo porque os astros avisam que a segundona não será molezinha, não! Hoje é melhor ficar na rotina e fazer o que já estava programado, sem inventar muita moda. Fatos inesperados, tretas e bagacinhas podem atrapalhar seus planos e zerar a paciência ao longo do dia e os alertas valem tanto para os interesses de trabalho e dinheiro quanto para os assuntos da sua vida pessoal e amorosa. A recomendação é escolher bem as palavras e mostrar mais jeitinho com quem estiver ao seu redor, evitando passar dos limites nas reações e na sinceridade. Se exagerar na dose, pode melar a paquera ou estremecer a harmonia com o xodó, então, pegue leve!

Áries

Eita, consagrada, a segundona começa com o céu carregado e será preciso abrir o olhão para não se meter em confusão, principalmente ao lidar com grana. Convém administrar seus recursos com pulso firme, pensar mais em sua segurança e não arriscar o que já conquistou com o suor do seu esforço. A recomendação é dobrar a cautela e não se deixar levar apenas pela boa fé, portanto, pense mil vezes antes de emprestar nome, cartão ou dinheiro. Nas relações pessoais, há possibilidade de se decepcionar com gente próxima, sobretudo do seu círculo de amizades. Clima instável na paquera e no romance: contenhase e pegue leve na ciumeira!

Touro

Paciência é seu ponto forte e você tem mais é que se valer desse dom para driblar os possíveis obstáculos e bagacinhas que a segundona pode trazer, meu cristalzinho! Tensões vão envolver as relações em geral ao longo do dia e parcerias profissionais podem enfrentar desafios, por isso, não convém depender muito do apoio e da cooperação alheia hoje. Você vai se sair melhor se fizer a sua parte, cuidar dos seus interesses e não perder tempo com outros assuntos. Foque no que interessa e não deixe probleminhas pessoais afetarem seu ânimo e seu desempenho. A paquera e o romance podem ser palcos de instabilidades e será preciso todo jogo de cintura para não se estranhar com o love.

Gêmeos

Hoje as estrelas estão em pé de guerra e convém ligar o radarzinho para não entrar em fria. A semana começa com seu regente Mercúrio no inferno astral e em atrito com Plutão, sinal de que instabilidades podem marcar presença e será preciso dobrar a prudência, consagrada! Assuntos que dizem respeito ao trabalho e ao bolso podem exigir empenho maior da sua parte e o conselho é ficar longe de situações incertas, arriscadas e duvidosas. A saúde também vai pedir cuidados especiais, portanto, poupe suas energias e evite se estressar. No lado amoroso, valerá explorar sua boa lábia e mostrar mais tolerância para não provocar torta de climão com o xodó.

Câncer

Se dependesse apenas da Lua Cheia, você poderia segundar coladinha na sorte, caranguejinha, pena que hoje ela tá pistola e se desentende com os astros, apontando tretas e contratempos. O dia será pontuado por altos e baixos em vários aspectos e não convém esperar muito no trabalho e no lado financeiro, mas ligue o radar nas relações pessoais, pois os alvos principais serão as amizades e os assuntos do coração. Mesmo com sua seducência e seus encantos de plantão, decepções não estão descartadas e convém você ir devagar com o andor, principalmente se está na solteirice e a fim de alguém. Planos de conquista podem esbarrar em dificuldades e o romance pode ser afetado por intromissões.

Leão

A semana começa meio azedinha e convém ter cuidado com malentendidos nesta segundona, sobretudo com parentes e pessoas próximas. Os astros também alertam que contrariedades podem rolar no trabalho, portanto, é melhor não acirrar rivalidades, disputas e manter distância de conversas atravessadas. Você terá mais sucesso hoje se agir com diplomacia, jogo de cintura e não medir forças com ninguém. A corda pode arrebentar do lado mais fraco e nada garante que você estará livre de perrengues. Atritos podem respingar até no romance e afetar a sintonia com o love, então, vá com calma. Se está free e busca um novo amor, esqueça o passado antes de ir pra pista, bebê!

Virgem

Equilíbrio e ponderação não faltam para o seu signo, mas hoje você pode ter reações emocionais mais intensas e esquentar fácil, fácil. Também tende a ficar sem trava na língua e passar da conta na sinceridade, portanto, convém ter filtro e escolher bem as palavras para não provocar atritos e desavenças. O trabalho fluirá melhor se você agir com discrição e dobrar a cautela com quem gosta de uma fofoca. Tensões podem fazer a saúde dar uma balançada, então respire fundo e evite se deixar levar pelo nervosismo. No amor, há risco de tretas e isso vale tanto para a conquista quanto para o romance, então, pegue leve e busque o caminho da conciliação.

Libra

A segundona chega com recados para o seu bolso e os astros revelam que os interesses financeiros vão concentrar as atenções. É hora de explorar sua intuição para farejar oportunidades e usar seus talentos criativos para faturar, mas não se deixe levar pelas aparências em compras e evite decisões imprudentes ao lidar com seu dinheiro. O clima também fica nervosinho nos contatos pessoais e profissionais, portanto, busque apoio na sua natureza pacífica e conciliadora. A paixão ficará à mercê de altos e baixos e nem tudo pode fluir como você gosta, seja na paquera, seja no romance. A recomendação é ter mais paciência, maneirar no ciúme e reforçar o diálogo com o love.

Escorpião

Começar a semana com a companhia da Lua já é um baita estímulo e hoje ela muda para a fase Cheia, deixando sua vitalidade no auge. Você terá pique para ferver, fazer e acontecer, só que a segundona traz pegadinha e não convém ir com muita sede ao pote. Seu lado ansioso e esquentado fica tinindo, o que pode levar a atitudes e reações impensadas e precipitadas. O recado vale para os interesses de trabalho e dinheiro, mas também para os assuntos afetivos e o alvo principal pode ser o romance. Muita calma nessa hora para não bater de frente nem provocar torta de climão com o mozão porque o risco de arrependimento é grande e depois você vai ralar para restabelecer a harmonia.

Sagitário

A segundona chega com vibes inquietas e convém ter mais empenho e disciplina para não perder o foco, bebê! Distrações, cismas e preocupações podem surgir do nada, mas com uma pitada extra de esforço e concentração, terá um rendimento maior no trabalho. Suas atividades serão mais produtivas se forem feitas com sossego, só não conte com ajuda alheia. Quanto mais tranquilidade tiver hoje, mais você vai contribuir para proteger sua saúde e seu bemestar. A parte financeira vai exigir mais juízo, bom senso e os astros recomendam a segurar os gastos. Nem o amor está livre de zicas, portanto, seja mais tolerante e procure aparar arestas com o love.

