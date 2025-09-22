Menu
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 22/9/2025

Confira o que os astros reservam para esta segunda-feira

22 setembro 2025 - 08h36Da Redação, com Rosa Di Maulo

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:


Capricórnio
A partir de hoje, Marte incentivará maior participação social e novas conexões. Aproveite esta semana para resolver um assunto financeiro com uma amizade, será um bom período para solucionar conflitos e finalizar processos do passado. O trabalho atingirá uma dimensão maior. Um projeto inovador ganhará visibilidade. Sucesso pela frente!

Aquário 
Aberta a temporada de viagens, planeje um roteiro a dois e garanta as férias. A partir de hoje, Marte trará conquistas na carreira, você poderá abrir outro caminho ou assumir maior liderança e fazer a diferença. Decisões sobre o futuro incluirão mudanças e novos projetos. Participe de um evento e brilhe publicamente. Poder de influência em alta!

Peixes 
Um mergulho nas emoções trará respostas existenciais e íntimas, além da sensação de dirigir a própria história e de poder dar sentido à vida. Embarque em novas experiências, explore seus talentos criativos e assuma maior protagonismo. Uma viagem será um divisor de águas no amor e na profissão. Evite julgamento precipitado.

Áries 
A semana favorecerá o casamento, associações e solução de conflitos com negociação de acordos. Receptividade e uma dose de diplomacia produzirão efeito positivo nos relacionamentos próximos e também em novas conexões. No amor, um convite elegante reaproximará o par e esquentará o clima. Conte com apoio da família numa reestruturação.

Touro 
A semana será bastante produtiva, com negociações bem-sucedidas, fortalecimento da sua posição no trabalho e investimentos no seu bem-estar e equilíbrio. Aproveite para fazer um tratamento estético ou renovar sua imagem com um novo corte de cabelo. Valerá um pouco de ousadia para surpreender e se sentir mais atraente. Amor em alta!

Gêmeos
Caminhos do coração estarão abertos nesta semana que intensificará uma paixão ou trará chances para o amor, se estiver só. Aproveite para soltar a criatividade, surpreender o par e criar um clima divertido. Um projeto autoral ganhará forma e terá tudo para decolar. Aumente a exposição e conquiste novos espaços. Simplifique soluções na casa.

Câncer 
Assuntos de família e arrumações na casa movimentarão a semana. Organize seus espaços e use seus talentos para dar leveza ao seu ambiente. Você poderá concretizar uma mudança e doar o que não tem mais utilidade, além de encontrar coisas perdidas. A partir de hoje, conte com mais atitude, autoconfiança e poder de conquista!

Leão 
Aproveite esta semana para começar um curso, ampliar contatos e fortalecer sua rede. As comunicações estarão abertas. Conte com poder de negociação em contratos. Investimentos poderão mudar, confira dicas e encontre opções mais atraentes e seguras. Troque uma ideia com irmãos ou amigos sobre uma mudança e amplie sua visão.

Virgem 
Esta semana será especial para resolver assuntos financeiros. Você poderá firmar um contrato profissional promissor, renegociar o salário ou fechar bons acordos. A partir de hoje, Marte acelerará as comunicações e contatos. Tome cuidado com a pressa ao dirigir ou com postagens nas redes. Mantenha a calma em discussões.

Libra 
Cultive a serenidade, acalme o coração e aproveite esta semana para inciar um novo ciclo e se cuidar melhor. Atividade física diminuirá o estresse e a ansiedade. Evite gastar dinheiro no impulso. Assuntos financeiros pedirão planejamento e escolhas bem pensadas. Resolva uma coisa por vez e descanse nos intervalos. Saúde será prioridade.

Escorpião 
A entrada de Marte em seu signo inaugurará uma fase de conquistas e de vitórias. Será conveniente canalizar o excesso de energia numa atividade física e treinar a paciência para não se irritar com a lentidão alheia e com pequenas coisas. Em compensação será um ótimo período para encontrar soluções inteligentes e partir para a ação.

Sagitário 
Entre num novo grupo, inicie relações, coloque a conversa em dia com amigos, motive a equipe e aproveite esta semana para ampliar trocas e renovar o ambiente social. A cabeça estará à mil, investigue informações e confira dicas de um curso. Já o corpo pedirá mais descanso. Equilibre suas energias em conexão com a natureza.
 

