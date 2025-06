Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 23/6/2025

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Segundou e você sai na frente no trabalho se mergulhar de cabeça para dar conta de todo o serviço que vai cair no seu colo! A falta de concentração pode virar um problema pela manhã se não tiver cuidado. Por outro lado, o seu esforço tem tudo para dar frutos e virar dinheiro na sua conta.

O romance pode passar por alguns perrengues logo cedo, quando Sol e Netuno trocam farpas e ativam seu lado ciumento. Já a conquista fica mais arrastada do que você gostaria agora.



Aquário

Nesta segunda, a Lua ilumina seu paraíso astral e tudo deve correr melhor, Aquário! Ou quase tudo, porque as estrelas avisam que há risco real oficial de brigar com o par logo cedo. Inspire, respire e não se preocupe tanto porque dá tempo de voltar às boas mais tarde. Embora possa contar com ótimas ideias e muita criatividade no trabalho, também será preciso um pouco mais de atenção para não perder prazos hoje. Foque no que é importante! O seu charme está em alta e você vai dar um show na conquista.



Peixes

A semana começa um pouco mais devagar e assuntos de família talvez ocupem boa parte do seu tempo nesta segunda. A boa notícia é que você terá determinação e disciplina para cuidar das tarefas mais chatas e deixar tudo em ordem. Logo cedo, cuidado para não arrumar confusão com o pessoal de casa se intrometendo demais no romance. O excesso de ciúme também pode trazer dor de cabeça. Mas tudo se ajeita aos poucos e dá para se acertar com quem ama mais tarde.



Áries

A Lua está de mudança para Gêmeos hoje, sinal de que a sua habilidade para se comunicar ganha destaque nesta segundona! Mas nem tudo é perfeito e falar demais, ou de menos, pode trazer problemas e provocar mal–entendidos logo cedo. Na dúvida, explique direitinho as suas ideias porque o astral melhora ao longo do dia. Você tem tudo para arrasar na conquista mais tarde e pode chover contatinho. O romance ganha um astral mais descontraído, mas é melhor evitar assuntos delicados logo cedo.

Touro

No trabalho, seu lado mais responsável tem tudo para se destacar e a as energias da Lua enviam vibes interessantes para as suas finanças nesta segunda. Há chance de conseguir uma grana extra agora, mas não coloque todo o seu dinheiro em um projeto arriscado demais pra evitar prejuízo. Sol e Netuno se desentendem ainda pela manhã e pedem cautela extra nas comunicações. Com tanta coisa acontecendo, a vida amorosa pode ficar meio parada neste início de semana.



Gêmeos

Segundou, meu bem, e as estrelas garantem que você vai contar com uma dose extra de ânimo para correr atrás dos seus interesses. Só não vale atropelar os outros nem arrumar problemas com alguém de casa logo cedo, porque pode pintar um astral meio tenso em casa. Faça a sua parte e deixe que as coisas se acertem aos poucos, inclusive ao lidar com dinheiro. Tá na pista? O astral melhora à noite e há chance de se dar bem na paquera. O romance também fica mais leve.



Câncer

Segundou e a Lua segue firme em seu inferno astral, sinal de que o seu pique pode cair em alguns momentos. Melhor pensar duas vezes antes de falar logo cedo, porque o astral fica meio tenso e pode causar atritos com colegas ou até com a chefia. Mas tarefas que podem ser feitas a sós devem se desenrolar numa boa mais tarde. Se está na pista, o clima não será dos mais favoráveis para se aproximar de alguém. Seu jeito mais reservado pode deixar o romance meio morno agora.



Leão

Você começa a semana esbanjando confiança para correr atrás dos seus maiores sonhos no trabalho! As amizades ganham destaque, embora o astral não seja lá dos melhores e possa até rolar alguns atritos por causa de grana logo cedo. Ainda bem que tudo melhora ao longo do dia e as coisas devem se ajeitar. A vida amorosa fica movimentada e os amigos podem dar uma força na paquera à noite.



Virgem

A Lua chega a Gêmeos agora e sua ambição também ganha destaque nesta segunda. Talvez não seja tão fácil se entender com os outros logo cedo, mas pegar leve nas críticas pode ser o caminho para melhorar essas relações. Aos poucos, as coisas se ajeitam e vai sobrar disposição pra focar no serviço e deixar tudo em ordem. As amizades podem passar por altos e baixos pela manhã. Um astral mais sério dá o tom no romance, mas isso não precisa ser algo negativo, bebê.



Libra

A Lua brilha em Gêmeos nesta segundona, o que promete um astral mais leve e descontraído para você cuidar dos seus interesses. Mas pode ser complicado manter o foco nas tarefas de rotina logo cedo, então redobre o foco e não deixe nada pela metade. Dê uma volta, tome um café, respire fundo e vai encarar o serviço com ânimo renovado. Aposte no bom humor para se destacar na paquera e fisgar um novo contatinho. Pode se desentender com o par logo cedo, mas logo voltam às boas.



Escorpião

A semana começa agitada com a chegada da Lua em Gêmeos, mas tudo indica que sua capacidade de concentração tende a crescer mais tarde. O astral pode ficar meio tenso nas amizades logo cedo, mas aos poucos as coisas voltam ao normal. Talvez falte foco para cuidar das tarefas mais chatas pela manhã, mas evite se distrair com tanta facilidade.A paquera pode surpreender se usar seu lado mais sensual. Os momentos de intimidade também esquentam no romance.



Sagitário

Segundou, Sagita, e a Lua coloca os relacionamentos em foco a partir de agora. O astral não será dos mais leves ou descontraídos logo cedo, mas faça um esforço para evitar atritos na convivência com os colegas. A concorrência também pede atenção, mas ainda bem as coisas melhoram rapidinho e fica mais fácil se entender com os outros. Há risco de brigar com o par logo cedo, mas uma boa conversa ajuda a colocar tudo nos eixos. Um ficante pode virar algo mais sério à noite.

