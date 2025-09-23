Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 23/9/2025

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia.



Capricórnio

Hoje o céu está um agito só e os astros destacam os seus interesses de trabalho, cabrinha! A Lua libriana vai reforçar seus talentos e competências, mas vale lembrar que nada virá de bandeja e você precisará se empenhar bastante nas primeiras horas da manhã para driblar possíveis obstáculos. A concorrência estará acirrada, a chefia vai ficar de antena ligada e será o momento de dar duro no serviço, sem deixar nada atrapalhar ou atrasar suas tarefas. Em compensação, os parentes estarão a postos e vão ajudar a vencer os desafios, basta pedir um help. Nos assuntos do coração, seu carisma ficará mais poderoso e você vai chamar atenção na pista. Um clima de paixão deve embalar a vida a dois.



Aquário

Prepara, minha consagrada, porque hoje os astros estão numa vibe de pura ferveção e desenham no céu um mosaico de oportunidades. A Lua migra para Libra e troca figurinha com vários planetas, ampliando seus horizontes e suas chances de sucesso. Você pode sentir mais vontade de fazer mudanças na sua vida, deve aprender bastante com outras experiências e pode descobrir novas fontes de realização. Só pegue leve nas primeiras horas da manhã e melhore a comunicação pra não dar ruim com ninguém porque confusões podem rolar. Depois, tudo vai fluir que é uma maravilha e grandes alegrias estão previstas nas amizades, nos contatinhos e no romance. Se está na solteirice, alguém que combina super com você pode surpreender seu coração.



Peixes

Hoje o cenário tá bem movimentado e mudanças importantes vão acontecer, algumas serão favoráveis, já outras nem tanto e convém você abrir o olhão. Os astros pedem atenção com compromissos assumidos e alertam que instabilidades vão rondar as finanças logo no começo do dia. Será o momento de ter pulso firme, enxugar os gastos e esconder o cartão pra não cair em tentação. Mas, para seu alívio, as coisas devem caminhar melhor ainda pela manhã e preocupações serão superadas. O período pode ser produtivo e rentável, sobretudo se focar nos seus interesses e agir com dedicação no trabalho. Na vida amorosa, seu lado sensuelen vem à tona e você pode despertar paixões na pista. Astral mais vibrante com o xodó.



Áries

Hoje o céu está movimentadíssimo e quem comanda o espetáculo é a Lua, que muda para Libra em plena madrugada e troca figurinha com vários astros. Ela promete realçar sua habilidade para se relacionar e também deve fortalecer sua diplomacia, o que será ótimo para ficar longe dos perrenguinhos que podem surgir, ainda mais no romance. Mas o dia tem tudo para ser animado nos contatos em geral, boas parcerias devem florescer no trabalho, novas amizades estão previstas e surpresinhas deliciosas devem marcar presença para quem está na pista. Vai com fé e confiança em seu charme porque o clima deve ficar perfeito sem defeitos na paquera a partir do final da tarde e uma conquista gloriosa pode fazer parte do pacote.



Touro

Precisando de um empurrãozinho para encarar as responsabilidades e os deveres, consagrada? Então pode contar com o apoio dos astros porque hoje eles reúnem poderosas energias em torno dos seus assuntos profissionais e garantem que o período tem tudo para ser produtivo. Só não despreze os cuidados com o seu organismo nas primeiras horas da manhã, capriche na alimentação e procure ser mais zelosa com a saúde. Ao longo do dia, você terá disposição extra para pegar firme no serviço e vai dar o seu melhor para progredir na vida. As relações pessoais podem ficar em segundo plano, mas ganham evidência no final da tarde e bons momentos estão previstos com os parentes, as pessoas queridas e o xodozinho.



Gêmeos

Cruzando os dedos por notícias boas, meu cristalzinho? Hoje tem e não são boas, são ótimas! A Lua desembarca no setor mais positivo do seu Horóscopo durante a madrugada e garante que a sorte vai sorrir para você em vários aspectos, ainda mais no lado financeiro e amoroso. Se gosta de fazer uma fezinha, aproveite a maré favorável para arriscar seus palpites em jogo, aposta, raspadinha ou rifa, pois pode ter surpresas agradáveis. O período só não será de todo perfeito porque há tendência de enfrentar bagacinha nas amizades e falsianes podem te decepcionar, então, veja lá com quem vai se abrir, valeu? Em compensação, a paquera deve fervilhar e seus encantos ficarão irresistíveis na pista: o crush pode se apaixonar.



Câncer

Família é assunto sagrado para o seu signo e hoje os laços de afeto com seus queridos só vão se fortalecer. A promessa é da Lua, que muda de cenário e coloca os interesses com os parentes no topo da sua lista de prioridades. Seu lar será um porto seguro e tudo o que for feito em casa terá mais valor e sentido para você nesta terça. Só não deixe os compromissos profissionais de escanteio nas primeiras horas da manhã ou pode se enrolar depois. Trate de agilizar logo o que for preciso para dar conta das demandas profissionais, assim não corre o risco de levar bronca da chefia. Na paixão, o clima esquenta ao entardecer e sua seducência vai fazer sucesso na pista. Noite estável e acolhedora com o love.



Leão

Leodivos e leodivas já vão acordar com ótimas novidades e quem traz é a Lua, que muda de signo nesta terça e troca mil energias com os planetas. Hoje o céu tá forrado de aspectos e os astros vão deixar sua criatividade e inteligência tinindo, sinal de que você vai se destacar em suas atividades, mandando muito bem no trabalho ou nos estudos. Simpatia, bom papo e gentileza também serão suas armas para brilhar e arrasar nas relações em geral e todos vão querer você por perto. Só não descarte uma ou outra tretinha com pessoas mais velhas e conservadoras, pois diferenças podem aflorar. Mas o dia vai seguir positivo, o romance ficará protegido e quem está free na pista tem tudo para ganhar o crush.



Virgem

Hoje a Lua se despede do seu signo, mas começa a agir no setor do dinheiro em seu Horóscopo e traz um belo impulso para a sua vida material. As promessas são de boa produtividade no trabalho e bons ganhos ao longo do período, mas valerá ficar de antena ligada no início da manhã pra não se esquecer de pagar continhas ou resolver assuntos que podem afetar suas finanças. Administre o salário com mais rigor e não deixe a vontade de gastar falar mais alto do que o bom senso. Nas relações em geral, o anseio por paz, tranquilidade e segurança vai crescer e você desejará ficar juntinho dos seus queridos, só não exagere no apego para não sufocar o love. Já na paquera, a timidez pode atrapalhar.



Libra

Eba, oba, librinha! Hoje os caminhos todos se abrem para o seu sucesso e quem garante é a Lua, que começa a brilhar em seu signo e faz uma porção de aspectos. Isso quer dizer que você vai contar com vitalidade abundante e terá todo incentivo para ir atrás dos seus interesses. Seus talentos criativos e suas qualidades vão ficar turbinados no trabalho, não vai faltar disposição para batalhar pelo dindim e, de quebra, seu jeitinho estará ainda mais gentil e encantador do que já é. Só evite muitas distrações no início da manhã e concentre suas energias no que precisa ser feito sem demora. Agora, as melhores vibes estarão ativas na paixão e você vai arrasar na pista. O contatinho pode cair de amores.



Escorpião

Ao contrário de ontem, hoje talvez você não queira agitação e pode preferir curtir um pouco de solidão. A Lua muda para o seu inferno astral e troca muitas vibes com os astros, revelando que é hora de tratar dos seus interesses com mais discrição. Também valerá dar atenção especial para o seu bemestar, já que a sua vitalidade pode balançar logo no início da manhã. Reforce os cuidados com a saúde e evite se sobrecarregar com muitos compromissos. Por outro lado, a companhia dos parentes e das pessoas mais íntimas será um bálsamo, ajudando a elevar seu ânimo, bom humor e disposição. No amor, os laços tendem a se aprofundar com o xodó e o romance ficará mais cúmplice, só não espere demais das paqueras.



Sagitário

Hoje o cenário astral está dos mais movimentados e quem fica no centro das atenções é você, bebê! A Lua muda de signo, aquece suas esperanças e deixa seu jeito ainda mais sociável e extrovertido do que já é. Só que ela também faz uma porção de aspectos e alguns apontam perrengues e contratempos logo pela manhã. Vai devagar e evite tomar decisões ou atitudes precipitadas, ainda mais se o assunto for dinheiro, amizade ou paquera. Misturar esses interesses não vai dar liga, a boa notícia é que o clima deve melhorar rapidinho e possíveis tretas serão águas passadas ao longo do dia. Aliás, há sinal de gratas surpresas na vida amorosa do final da tarde em diante e você pode conhecer alguém que é o seu número.

