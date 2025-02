Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 24/2/2025

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Se andava pensando em fazer mudanças mais radicais em alguns setores da sua vida, você pode contar com a energia de Marte para dar o primeiro passo. O dia vai começar mais devagar, mas você precisa redobrar a atenção para evitar problemas, especialmente ao conversar com alguém. Depois, as tarefas que podem ser feitas de maneira isolada vão correr melhor do que esperava. A boa notícia é que sua intuição estará afiadíssima e você vai farejar uma cilada a quilômetros de distância! A paquera fica animada e os amigos podem dar uma mãozinha se está na pista. A paixão fala mais alto e há sinal de momentos intensos e deliciosos na companhia do par.



Aquário

Os relacionamentos ganham uma energia mais vibrante a partir de agora, com a chegada de Marte em Leão. Pela manhã, porém, é melhor não misturar dinheiro e amizade porque pode dar ruim. Depois, seu lado sonhador e sua habilidade para se relacionar com pessoas diferentes farão toda a diferença para garantir um ambiente harmonioso com os colegas no trabalho. A carreira também conta com a proteção dos astros e pode pintar aumento, promoção ou até um bônus. Trabalho em casa corre melhor agora. Você tem tudo para fazer sucesso na conquista e um lance recente pode se firmar de vez. Já a vida a dois segue blindada e com vibes maravilhosas!



Peixes

A saúde e os assuntos ligados ao trabalho contam com a energia poderosa de Marte logo cedo. Aproveite essa vibe para correr atrás de projetos mais ousados e ambiciosos, Peixes. No trabalho, mantenha sua atenção nas tarefas de rotina, o que ajuda a causar uma boa impressão na chefia. Vale a pena dedicar um capricho extra ao visual porque há boas chances de melhorar a imagem que passa aos outros. Só não vale cobrar demais dos outros ou criar expectativas pela manhã porque o astral fica tenso. Sol e Saturno enviam as melhores energias para a conquista e nem a distância será um problema! Bom humor e descontração serão a chave para animar o romance hoje.



Áries

Marte desembarca em seu paraíso astral nesta madrugada e você começa a semana dando um show de otimismo logo cedo! Que tal fazer uma fezinha? No trabalho, há boas chances de que os problemas se resolvam de maneira muito mais fácil do que estava esperando. Aí eu vi vantagem! Mas toda essa impulsividade e energia pode jogar contra os seus interesses pela manhã, por isso, não tome uma decisão importante antes de refletir sobre isso com calma. Aos poucos, tudo entra nos eixos. A conquista fica mais animada e há sinal de chuva de notificações se está na pista. Romantismo e altas doses de paixão serão o segredo para deixar a vida a dois mais gostosa.



Touro

Logo cedo, Marte envia as melhores vibes para você agitar as coisas em casa e a relação com os familiares tem tudo para se tornar mais dinâmica a partir de agora. No trabalho, você vai precisar de jogo de cintura para lidar com algumas mudanças que podem cair de paraquedas no seu colo nesta segundona, Touro. Mas nem tudo é perfeito, bebê, e talvez seja preciso abrir mão de um projeto mais ousado ou até mesmo de uma amizade pela manhã. Aproveite pra fazer ajustes na rotina de casa ou começar uma reforma. Os relacionamentos estão protegidos à noite, e isso também vale para a vida amorosa. As estrelas avisam que um amor antigo pode acelerar seu coração.



Gêmeos

Você começa esta segunda com Marte destacando ainda mais o seu poder de comunicação, Gêmeos! Também vai sobrar disposição para interagir com as pessoas, trocar ideias e expandir seus contatos. No trabalho, sua habilidade de se colocar no lugar do outro será seu maior trunfo, especialmente se lida com o público ou precisa fazer uma parceria com os colegas. Pela manhã, porém, pode pintar discussão com alguém mais velho ou muito conservador. Você e o seu amor estarão em sintonia e podem conversar sobre o romance com muita maturidade, mas evite fazer cobranças. Se está só, a paquera reserva surpresas e um rolo pode ficar sério num instante.



Câncer

Você começa a semana com muito foco e disposição para correr atrás de melhorias no setor financeiro, graças à chegada de Marte em sua Casa da Fortuna. Só tenha cautela para não se distrair tanto no serviço logo cedo, ok? A boa notícia é que você pode encontrar novas oportunidades de engordar as suas economias. Coloque as mãos na massa e faça sua parte para manter a atenção nas tarefas, assim o seu esforço vai render mais. As estrelas protegem os assuntos amorosos à noite e um astral romântico e animado tem tudo para agitar as coisas se está só. A dois, aposte nos interesses em comum com o love se quiser dar uma animada no relacionamento.



Leão

Segundou e a Lua segue em seu paraíso, meu cristalzinho, enviando uma vibe maravilhosa para quem está a fim de fazer uma fezinha. Mas, logo cedo, faça um esforço para colocar as mãos na massa e não se distraia com qualquer coisinha. Mais tarde, você pode se destacar se tirar proveito do seu jeito carismático na hora de cuidar das suas tarefas. Marte entra em seu signo hoje e vai ressaltar sua força e seu carisma. Pena que nem tudo é perfeito e uma briga com o mozão logo cedo não está descartada. Pra voltar às boas, use seu charme e faça um gesto romântico. A paquera reserva novidades e você vai fazer o maior sucesso. Um amor do passado pode reaparecer.



Virgem

Hoje, Marte passa a infernizar o seu astral e pede cautela com decisões impulsivas, bebê. Também pode pintar atrito em casa logo cedo, mas o astral melhora ao longo do dia. Lembranças do passado prometem aquecer seu coração e é em casa que você vai encontrar a paz e o sossego que está buscando. Quem trabalha em casa, em um negócio familiar ou com produtos e serviços para o lar tem tudo para se destacar, ainda mais se investir na comunicação. Na paquera, se tiver um bom papo e uma ajudinha dos amigos, tudo dá certo. Antes de investir em um novo romance, tente esquecer o passado. O ciúme pode causar briga com o mozão, mas logo voltam às boas.



Libra

Pela manhã, Marte desembarca em Leão e traz mais energia para você correr atrás dos seus sonhos, bebê. Vale a pena redobrar o esforço para manter a atenção no serviço logo cedo, já que há risco de mal–entendido. Depois, seu lado comunicativo e animado tem tudo para contagiar as pessoas! As energias são favoráveis para trocar ideias, lidar com o público, conversar com os amigos ou fazer uma viagem rápida. Você estará com a mente a mil por hora. Aproveite para colocar a conversa em dia com os amigos. Se está de olho em alguém, faça contato e aposte num bom papo para se aproximar. O romance conta com good vibes à noite e muita descontração.



Escorpião

Marte vai turbinar seu lado ambicioso a partir de agora, Escorpião, e você pode encontrar boas oportunidades para brilhar na vida profissional. Logo cedo, é melhor ter cautela com os gastos para fugir de prejuízo, mas depois o seu foco estará voltado para as finanças e você pode ter algumas conquistas envolvendo dinheiro. É um bom momento para negociar aumento, buscar uma posição melhor em outra empresa e até fazer algumas comprinhas, se tudo vai bem nessa área. Se as coisas andavam arrastadas na paquera, isso pode mudar e você tem tudo pra se dar bem na conquista. A possessividade será o maior desafio no romance, mas você vai dar a volta por cima.



Sagitário

A chegada de Marte em Leão nesta madrugada promete turbinar o seu desejo por aventuras, mas também favorece os estudos e as viagens, Sagita. Pela manhã, fuja de torta de climão com a família. Depois, vai sobrar disposição para correr atrás dos seus interesses e defender suas ideias! No trabalho, cultive novos contatos profissionais e faça a ponte com os colegas. O bom humor volta a imperar à noite e os seus planos para sair e se divertir contam com a proteção dos astros, assim como os relacionamentos! Se está em busca de um novo amor, dê uma chance a alguém que mora longe. Um astral descontraído promete mais leveza para você e o par se divertirem juntos.

