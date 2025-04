Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 24/4/2025

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (24), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

No trabalho, as estrelas enviam vibrações maravilhosas para expandir seus contatos, conhecer novas tecnologias ou organizar uma reunião de última hora. A capacidade de expressar suas ideias está em alta e você ainda vai dar um show de simpatia, mas é melhor evitar conversinhas fora de hora à tarde pra não perder informação importante. À noite, a sorte estará ao seu lado e, além de esbanjar carisma, também pode encontrar um amor à primeira vista. O romance fica mais leve e interessante.

Aquário

Logo cedo, você conta com habilidade para organizar as contas, planejar os próximos gastos e cuidar do que é seu. Mas isso muda à tarde, então cuide da sua grana e fuja de gastos extravagantes ou compras por impulso, ok? Ainda bem que o astral melhora e ainda dá tempo de ganhar uma grana extra antes de finalizar o expediente. Se a vida com o mozão anda sólida e maravilhosa, pode ser hora de conversar sobre a grana do casal e adquirir algo importante. Mas a conquista não traz muita novidade.

Peixes

Explore seu lado confiante e comunicativo pela manhã para adiantar o que for possível no serviço. É que nem tudo vai correr bem à tarde e lidar com aquelas tarefas mais chatinhas exige esforço extra para manter a concentração. O astral pode pesar em casa à tarde, mas logo as coisas se acertam se investir num bom papo. O clima fica mais gostoso e descontraído com quem ama à noite. Na conquista, seu jeito animado e envolvente deve fazer hora extra e ninguém vai resistir ao seu charme.

Áries

O desejo de curtir o seu cantinho e até se isolar um pouco pode influenciar seu humor. As coisas correm melhor se priorizar as tarefas feitas a sós pela manhã. À tarde, será melhor manter seus interesses em segredo e não contar sobre a sua sorte pra qualquer um, porque nem todo mundo quer o seu bem e pode ser alvo de fofocas. A paquera talvez ande meio sem graça, mas um lance escondido pode surpreender mais tarde. A dois, melhor não pressionar demais e deixar conversas sérias pra outro momento.

Touro

Logo cedo, o astral é favorável para alimentar novos sonhos, sair da sua zona de conforto e se arriscar um pouco mais em projetos diferentes e ousados. Depois do almoço, as estrelas avisam quem misturar dinheiro e amizade talvez não acabe bem. Mas a noite fica mais tranquila e pode fazer novas amizades, sair da rotina e se divertir com o pessoal. Os interesses em comum favorecem a sintonia com quem ama e ajudam a blindar o romance. Mas se está na pista, os amigos terão papel importante na paquera.

Gêmeos

Seu lado ambicioso segue em alta e você pode chegar mais longe do que imagina se mergulhar de cabeça nos seus planos. Mas é importante ter foco e não arranjar treta com os outros por causa de bobagens à tarde. Preste atenção em seu sexto sentido, especialmente na hora de fazer planos a longo prazo. Capriche na produção e olhe mais ao redor porque um crush popular e muito disputado pode atrair sua atenção. O romance talvez caia na rotina, mas não desanime e proponha algo mais animado.

Câncer

Aproveite esta quarta para se reaproximar de pessoas importantes em sua vida que andavam longe, especialmente os amigos. O trabalho vai correr melhor se agir em equipe e trocar experiências com os colegas. À tarde, será preciso disciplina em dobro pra não se distrair com qualquer coisinha. Saiba que sair da rotina aumenta suas chances de se dar bem na conquista à noite e vale até embarcar em um lance à distância. Manter o bom humor e uma certa leveza ajuda o romance a não cair na rotina.

Leão

O dia começa com surpresas e mudanças, seja na vida pessoal, nos cuidados com a saúde ou mesmo na aparência. Essas vibrações positivas se refletem na vida profissional e você pode receber uma nova proposta de emprego se estiver concentrando seus esforços na área. Mas nem tudo é perfeito e há sinal de turbulência nas amizades à tarde. Ainda bem que o astral melhora à noite e o romance conta com muita paixão e momentos intensos. Já na paquera, a sensualidade ajuda a fisgar quem deseja.

Virgem

Os relacionamentos seguem em destaque nesta quinta e contam com ótimas energias, mas talvez seja preciso mais flexibilidade para se entender com os colegas à tarde. Parceria ou sociedade corre melhor pela manhã. A vida amorosa será o grande destaque do dia. Um namoro ou lance recente tem boas chances de ficar mais sério. A dica é apostar no bom humor, abrir seu coração e deixar os joguinhos de lado. Mesmo que tenha conhecido o crush há pouco tempo, se existe afinidade, dê uma chance ao amor.

Libra

Logo cedo, fica mais fácil mergulhar no trabalho e cuidar das tarefas de rotina. Talvez tenha que fazer uma ou outra mudança para botar a casa em ordem, mas vá em frente sem pensar duas vezes. Cuidado pra não perder o foco à tarde, porque será um desafio e tanto manter a atenção apenas no serviço. Pode fazer algumas mudanças nos seus hábitos à noite e se cuidar melhor agora. Pra manter a paz no romance, talvez tenha que ceder em algumas coisas. Já a paquera talvez fique meio devagar.

Escorpião

Você começa o dia com uma dose extra de criatividade e animação pra cuidar de tudo o que aparecer pela frente, Escorpião! Tudo deve correr de maneira mais gostosa e leve agora. A sorte estará sorrindo para você à noite e vale entrar em um sorteio ou fazer uma fezinha. Os relacionamentos estarão protegidos, apesar de algumas tretas à tarde. Pode se preparar pra colecionar admiradores e arrasar geral na conquista! Momentos românticos e declaração de amor movimentam a vida a dois à noite.

Sagitário

Tudo corre de maneira mais tranquila pela manhã e você pode usar seu lado sensato para resolver qualquer pendência, especialmente se envolver o lar. Reveja o que é realmente importante pra você e não deixe ninguém de lado, mesmo que isso signifique fazer alguns sacrifícios aqui ou ali. Se está a fim de animar o romance, uma dica é caprichar no romantismo e controlar melhor o ciúme, que deve dar as caras à tarde. Alguém do passado pode jogar areia nos seus planos de paquera.

