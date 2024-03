Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 25/03/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Se depender da Lua Cheia, você está com tudo e pode alcançar vitórias importantes na vida profissional e material. Hoje as suas competências e habilidades ficam em alta e, de quebra, também vai contar com mais cordialidade, diplomacia e habilidade para brilhar nos contatos. Saberá atender as expectativas dos colegas, colaboradores ou clientes e tem grandes chances de subir no conceito da chefia, impressionando a gerência com suas ideias, iniciativas e seus talentos criativos. Nos assuntos do coração, você vai marcar mais presença na pista e pode chamar a atenção de um crush cobiçado que todas querem pegar. A segundona vai fluir com um astral animado e movimentado no romance.

Aquário

Os estímulos da Lua Cheia, atinge o pico de energia e promete expandir os seus horizontes. Seu signo não tem medo de tirar o pé da zona de conforto, gosta de uma boa novidade e hoje o astral tá redondinho para pensar fora da caixa. Pode ter ideias criativas, buscar outros interesses e encontrar alternativas que vão influenciar em seus ganhos e seus planos para o futuro. No trabalho, mudanças com as quais vem sonhando podem ser viabilizadas e você pode dar um passo importante para consolidar seus ideais. A paixão também vai contar com boas vibes e um amor novinho em folha pode chegar para ficar. Na relação a dois, a sintonia será de corpo, mente e alma com o xodó.

Peixes

A Lua Cheia manda energias vigorosas que podem impactar seus interesses e trazer mudanças, bebê! Os assuntos financeiros vão ficar em evidência e sua intuição apurada estará de plantão, o que ajudará a farejar oportunidades. Você pode descobrir coisas com potencial lucrativo e tem mais é que explorar seus dons, mas faça escolhas seguras e ligue o radar se alguém vier com propostas diferentes e estranhas. Não é hora de se arriscar em transações, negócios e investimentos que não tem experiência. Hoje os desejos afloram na paixão e sua sensualidade estará tinindo. A atração física vai exercer papel importante no romance e na paquera, mas se está na pista procure conhecer melhor o crush antes de se envolver de corpo e alma.

Áries

A última semana de março começa agitada. Não vai faltar disposição para batalhar por suas ambições. O melhor é que você vai mostrar mais habilidade para conciliar interesses e somar forças com quem convive e trabalha, sinal de que vai contar com apoio alheio para chegar aonde quer. Parcerias e alianças com pessoas que tenham objetivos semelhantes aos seus estarão favorecidas e devem contribuir com o seu progresso. Talvez seja preciso ralar um pouco mais para vencer concorrentes no lado profissional, mas você terá mais jogo de cintura e diplomacia para se dar bem nos contatos. No amor, o desejo de se amarrar vai crescer e há boas chances de assumir compromisso firme.

Touro

Segundona é sinônimo de trabalho, mas se depender das estrelas você vai dar conta do recado, meu cristalzinho! A Lua Cheia deixa a sua vitalidade física e mental no auge e promete um período de grande produtividade profissional. Você não vai pensar duas vezes para pegar firme no serviço e pode bater metas se explorar suas competências e habilidades. Também há chance de conquistar melhoria no salário ou na comissão com seu desempenho, mas se está sem emprego fixo, não vai ficar de fora. Hoje pode aparecer um bico ou atividade temporária que deve trazer alívio e ajudará a sair do sufoco. Os assuntos amorosos podem ficar em segundo plano, mas paquera com alguém que encontra sempre é até capaz de surpreender.

Gêmeos

Hoje você vai dar um show de carisma e contará com o apoio irrestrito da Lua para brilhar, lacrar e lucrar! Ela entra na fase Cheia em seu paraíso e promete uma segundona perfeita para realizar seus planos e suas ambições. Tudo vai fluir com mais facilidade no trabalho e a boa sorte vai te acompanhar em matéria de dinheiro. Agora, é no amor que as maiores alegrias devem surgir e você vai arrasar nos contatos, contatinhos e contatões. Pode esperar enxurrada de likes nas redes e a lista de seguiamores só deve aumentar: o sinal estará verdinho para encontros virtuais e presenciais. Se tem um mozão, tudo indica que vai curtir um período mais leve, solto e descontraído na vida a dois.

Câncer

As atenções estarão voltadas para os interesses do lar e estarão em terreno que conhecem bem. Família é assunto sagrado para o seu signo e os astros só vão reafirmar o valor e a importância que os parentes têm na sua vida. Hoje tudo tende a girar em torno do ambiente doméstico e você terá retorno garantido nas coisas que fizer. Quem toca algum empreendimento caseiro pode ampliar o serviço, a clientela, produzir e ganhar mais. Nas relações pessoais, seu jeito vai estar ainda mais dedicado e carinhoso, mas é no amor que as maiores emoções estão previstas. Reencontro com alguém especial pode reacender uma chama adormecida. No romance, tudo indica que estará um grude com o love.

Leão

A segundona chega chegando com as vibes da Lua Cheia e ela garante que a sua energia física e mental vai ficar tinindo. Hoje vai sobrar ânimo para você fazer tudo o que pretende e o dia será dos mais movimentados nos contatos pessoais e profissionais. Graças ao seu traquejo e habilidade para interagir e se comunicar, vai ser fácil conquistar a simpatia alheia, convencer os outros e vender seu peixe. Não por acaso, quem lida com comercio virtual, presencial, mexe com roupas, cosméticos e atua junto ao público pode ter um dia bem produtivo e lucrativo. Na paixão, seu charme e boa lábia serão as senhas para embarcar em um namoro promissor. Astral afinado e de grande entrosamento com o mozão.

Virgem

Hoje a Lua entra na fase Cheia em sua Casa da Fortuna e manda um baita incentivo para os seus interesses financeiros. Sua disposição para ir atrás do dindim vai aumentar e você tem mais é que tirar proveito das oportunidades para incrementar seus ganhos. Hoje há chance de sair no lucro em compras, vendas ou trocas e também pode realizar negociações vantajosas. Questões que envolvam seguro, impostos, pensão ou aposentadoria podem ser encaminhadas, mas documente tudo e guarde qualquer comprovante. No lado amoroso, vocênão se contentará apenas com promessas e só vai investir se sentir firmeza no crush. O romance anda numa vibe meio ciumenta: convém pegar mais leve com seu amorzinho.

Libra

Querendo repaginar o visual e ficar ainda mais sedutora, librinha? Então aproveite as vibes generosas que a Lua Cheia espalha aí no seu signo para cuidar do seu corpo e irradiar beleza, pois o período é top para destacar seus encantos e arrasar! A segundona também será propícia para ousar mais em suas iniciativas e explorar a vitalidade abundante que terá para subir profissionalmente. Os caminhos se abrem para você fazer as coisas diferentes e criativas que tanto gosta e o melhor é que isso pode reforçar o orçamento, trazendo uma graninha extra para o seu bolso. Se está na pista, seu charme e jeitinho atraente vão fazer sucesso e o crush não vai resistir. Período mais quente e vibrante no romance.

Escorpião

A Lua muda para a fase Cheia e até poderia estimular seus interesses, no entanto, ela segue agindo no seu inferno astral. Numa dessa, valerá ter mais atenção com os compromissos assumidos, controlar as finanças com pulso firme e não descuidar da saúde. Instabilidades também podem rondar os assuntos do coração e é melhor não criar tantas expectativas, ainda mais se está na pista. O lado bom é que a sua percepção escorpiana vai ficar mais poderosa do que já é e você pode manter distância de bagacinhas e pegadinhas se confiar em seus instintos, então, ouça e siga sua intuição!

Sagitário

A última semana do mês chega com tudo e quem comanda o espetáculo é a Lua, que hoje muda para a fase Cheia. Bem posicionada em seu Horóscopo, ela promete uma segundona perfeita para você ir atrás dos seus objetivos, realizar seus planos e suas esperanças, seja na vida pessoal, seja no aspecto profissional. Aliados e parceiros estarão ao seu lado na jornada e a colaboração que você oferecer será retribuída à altura: vai voltar na mesma proporção. Amizades terão papel importante nos contatinhos e sonhos de amor podem virar realidade. São grandes as chances de se aproximar e se ligar em um crush que combina super contigo. Na união, o clima é de lealdade, companheirismo e entrosamento com o xodozinho.

