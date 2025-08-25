Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 25/8/2025

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Tudo o que envolve comunicação e deslocamentos rápidos pode trazer um resultado mais positivo logo cedo. O astral é favorável para fazer ajustes de qualquer tipo, aproveitar sua disposição para botar ordem nas coisas e tirar do caminho tudo o que estava pela metade ou precisava ser descartado. Isso também vale no serviço, então ouça sua intuição para agarrar uma boa oportunidade. A vida amorosa conta com altas doses de paixão, mas sem deixar de lado a descontração e o diálogo.

Aquário

Vênus e Saturno prometem novidades pra lá de interessantes para a sua vida financeira, então ligue suas antenas para encher o bolso hoje! Os relacionamentos estão protegidos, inclusive no trabalho, e você terá facilidade para fazer novos contatos, conversar com os colegas, trocar ideia com um sócio ou até assumir uma nova parceria profissional. A vida a dois conta com excelentes energias e tudo segue maravilhoso na companhia de quem ama. Um ficante tem boas chances de ser promovido a algo mais sério agora.

Peixes

Segundou, Peixes, e o céu avisa que você vai concentrar todo o seu esforço nas tarefas de rotina logo cedo. Um negócio familiar, produtos para a casa ou serviços para o lar contam com excelentes energias e você pode conquistar o reconhecimento que merece. Mas Vênus e Saturno também destacam seus pontos fortes, então seja mais confiante na hora de correr atrás dos seus interesses. Talvez as coisas não fiquem tão animadas na paquera ou na vida a dois, mas você ainda vai se divertir mesmo assim.

Áries

Segundou, e os astros avisam que a sua intuição vai fazer hora extra hoje. De quebra, você conta com uma dose extra de sorte e pode se dar bem em jogo, aposta ou concurso. No trabalho, a dica é explorar seu charme e poder de comunicação para conquistar novos clientes, agir em equipe com os colegas e se entender melhor com todo mundo. O astral pra lá de animado contagia a vida amorosa e você tem tudo para fazer o maior sucesso, seja na conquista ou com quem ama. O romantismo está no ar!

Touro

Vênus e Saturno se unem para enviar good vibes para as amizades, além de estimular sua imaginação logo cedo. A vida familiar ganha destaque e será a base para você seguir com seus planos em todas as outras áreas da sua vida. Trabalhos ligados ao lar, seja em home office, em um negócio familiar ou com produtos e serviços para a casa estão protegidos e têm uma grande chance de render uma grana extra. Os amigos podem dar uma mãozinha na conquista, mas se tem compromisso, é melhor controlar o ciúme.



Gêmeos

Segundou, e Vênus e Saturno se unem para destacar seu lado competitivo e ajudar você a brilhar na vida profissional! Você tem tudo para arrasar em tarefas que envolvem comunicação, deslocamentos rápidos e novos contatos. Aposte no seu raciocínio rápido e compartilhe suas ideias se quiser se destacar no serviço. As boas energias da manhã também são perfeitas pra resolver qualquer mal–entendido. Suas chances na paquera são maiores se investir em um bom papo e olhar mais ao seu redor.

Câncer

A semana começa com ótimas energias para você estudar, viajar e trabalhar em equipe, Câncer. A Lua segue em sua Casa da Fortuna e traz novas oportunidades para você encher o bolso. Mas é preciso se concentrar no trabalho e lutar por uma promoção ou uma nova vaga porque o dinheiro não vai cair do céu, meu cristalzinho! Apesar do astral movimentado, ainda vai sobrar pique para investir na conquista e se aproximar de quem deseja. Para se entender melhor com o mozão, invista no bom humor.

Leão

Há sinal de surpresas logo cedo e você começa o dia com habilidade para fazer alguns ajustes ou mudanças que vinha adiando. Também vai sobrar energia para cuidar dos seus interesses, além de ter confiança de sobra para brilhar no trabalho. Faça a sua parte e aproveite para resolver as pendências ou projetos que precisam da sua dedicação pessoal e da colaboração de terceiros para dar certo. Seu lado sedutor ganha destaque e tem tudo para apimentar a intimidade, seja na paquera ou com quem ama.



Virgem

No trabalho, pode pintar a vontade de diminuir um pouco o ritmo em alguns momentos, mas você tem chance de dar uma deslanchada nas tarefas agindo nos bastidores. E com Vênus e Saturno protegendo seus relacionamentos, há chance de receber uma ajuda de pessoas próximas se estiver precisando. Os astros também dão uma forcinha no romance, ainda que a sua atenção possa se desviar para outros assuntos em alguns momentos. Um caso escondido pode surpreender de maneira positiva.

Libra

A semana começa atarefada e tudo indica que vai chover serviço no seu colo logo cedo! Mas, se concentrar a atenção no que precisa ser feito, fica mais fácil colher os frutos do seu esforço lá na frente. É hora de pensar fora da caixa, estudar e investir no seu sucesso! Se tiver a oportunidade de viajar, seja a trabalho ou a lazer, agarre com as duas mãos. As amizades estão protegidas e o pessoal pode até bancar o cupido se está no time dos solteiros. Tudo indica que o romance fica mais animado se estiverem em sintonia.

Escorpião

A Lua vai turbinar seu lado ambicioso nesta segunda e você vai mostrar muita dedicação nas tarefas, o que ajuda a melhorar a sua imagem profissional. Ainda pela manhã, algumas mudanças devem cair bem, especialmente se vinha pensando em trocar de emprego ou se estava à procura de trabalho. Mas as melhores vibes ficam por conta de Vênus e Saturno, que unem forças em seu paraíso astral e enviam uma dose extra de sorte. A vida a dois e a paquera podem surpreender da melhor maneira possível.

Sagitário

Assuntos envolvendo a família ou a sua casa contam com good vibes logo cedo, Sagita. As estrelas avisam que deve sobrar animação para sair da rotina e tentar algo diferente no trabalho, então aproveite para explorar novos horizontes, conhecer pessoas, expandir seus contatos e até fechar alguns negócios com empresas de fora. Os relacionamentos em geral também contam com um astral mais leve e pode cair de amores por alguém que mora longe. O romance segue descontraído, com altas doses de carinho.

