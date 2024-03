HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 26/03/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia:

Capricórnio

Trabalho é assunto prioritário para o seu signo e os interesses da carreira estarão em alta nesta terça. Suas ambições ganham impulso e hoje deve haver mais abertura para reivindicar benefícios e melhorias com a gerência, então, a hora de mostrar do que é capaz é agora, Caprica! Se está disputando uma vaga no mercado de trabalho centre forças nos seus contatos, pois pode receber dicas certeiras de pessoas bem relacionadas e influenciadoras. Porém, o astral dá uma guinada à noite e tretas não estão descartadas, sobretudo com parentes e pessoas próximas. Discussões podem rolar e o caldo pode entornar se não tiver tato e jogo de cintura. Na vida amorosa, vire as páginas do passado para ser mais feliz no presente.

Aquário

A Lua libriana joga no seu time e revela que seus planos têm tudo para decolar, meu docinho de pitaia! Suas esperanças estão protegidas e o cenário é ideal para focar em seus projetos. Se quer mudar de vida e começar um empreendimento diferente, vai com tudo porque hoje as coisas devem fluir de acordo com as suas expectativas. Não tenha receio de dar um passo mais ousado e investir em algo que sempre desejou fazer, inclusive profissionalmente. Só não espere as mesmas energias generosas à noite, quando tretas astrais podem tumultuar seus contatos e relacionamentos. Para não experimentar torta de climão com o crush ou o mozão, convém medir as palavras e ter mais jeitinho para expressar o que pensa e sente.

Peixes

A terçafeira deve fluir sem maiores problemas e hoje você pode concluir assuntos que há tempos vem tentando resolver. Pendências devem ser desenroladas, acordos serão encaminhados e até renegociação de dívida pode ser feita para chegar ao desejado consenso. Você terá mais flexibilidade para se adaptar às circunstâncias e se elas não forem favoráveis, não hesitará para mudar de estratégia. Porém, tretinhas podem acontecer à noite e mexer com o seu astral. O conselho é dobrar a paciência e melhorar o diálogo com parentes e pessoas próximas. Conversas sobre grana, ciúme ou picuinhas antigas podem azedar, sobretudo com o love. Se está na pista, preste atenção nos recados do seu sexto sentido, assim logo vai perceber se o crush é príncipe ou embuste.

Áries

Hoje seu jeito estará mais solidário e receptivo com os outros e você vai se preocupar bem mais com as necessidades de quem está à sua volta: não hesitará para dar um help a quem precisar. Isso vai se refletir no trabalho e seu espírito de cooperação deve inspirar e motivar os colegas. O período também será favorável para fazer ajustes no orçamento, firmar acordos ou fechar contratos. Já à noite, a Lua treta com Mercúrio, deixa o clima tenso em suas relações e o convívio com o mozão faz parte do combo. Pense duas vezes antes de falar o que der na telha porque se abusar da sinceridade pode escorregar no sincericídio, então respire fundo, conte até cem e fique de boa com quem você quer bem.

Touro

A Lua aponta uma terça de muito trabalho, mas também de recompensas e garante que você pode alcançar excelentes resultados se focar no serviço e der o seu melhor, tourinha! As coisas vão fluir bem ao longo do dia, seus talentos estão on e tudo indica que você vai colher ótimos frutos, inclusive no bolso. A saúde também conta com boas energias e o período é propicio para cuidar do corpo, da beleza e entrar em forma. Se quer queimar calorias, deixe a preguiça de lado e arranje um tempinho para malhar. Mas convém ligar o radarzinho à noite, pois confusões, desconfianças e perrengues não estão descartados nas relações pessoais e amorosas. O romance pode pedir ajustes e a paquera mais paciência.

Gêmeos

Querendo notícia boa, geminianjo? Hoje tem e quem traz é a Lua, que segue iluminando a área mais positiva do seu Horóscopo e garante um dia descontraído, harmonioso e animado pela frente. Aproveite os períodos da manhã e da tarde para batalhar pelos seus sonhos, pois o astral vai ficar tranquilo, favorável e há chance de alcançar conquistas que podem fazer você vibrar de alegria. O serviço vai fluir sem entraves e não deve faltar cooperação, mas se quer molezinha, a saída é apostar em jogos e loterias. A sorte sopra em sua direção e pode acertar o alvo, mas não conte com as mesmas vibes à noite. Instabilidades vão rondar as amizades, os contatinhos e decepções podem rolar nos assuntos do coração.

Câncer

Além de dar mais atenção ao pessoal de casa, você vai contar com disposição de sobra para cuidar do seu cantinho e tem mais é que aproveitar, já que esbanjará habilidade para organizar pertences, ambientes e deixar tudo mais bonito à sua volta. Pena que o astral não estará tão positivo à noite e será preciso abrir o olhão, pois a Lua se estranha com Mercúrio e deixa o clima nervosinho. Tensões vão rondar seus contatos e há risco de atrito com parentes e o momozin. Para ficar longe de treta, a recomendação é agir com mais diplomacia, evitar cobranças e esquecer antigas rixas e mágoas.

Leão

Sua comunicação, inteligência e simpatia seguem empoderadas nesta terça e tudo indica que você vai mandar muito bem no trabalho. Aproveite o bom momento para compartilhar suas ideias, apresentar sugestões e trocar experiências com colegas, chefes ou colaboradores. Se está se preparando para concurso ou outro tipo de prova, pegue firme nos estudos porque hoje deve render bastante. No entanto, o astral dá uma guinada no período da noite e chateações não estarão descartadas. Imprevistos, desencontros e bagacinhas podem acontecer, atrapalhar as paqueras e por consequência os planos de quem está na pista. O romance também vai ficar à mercê de atritos e será preciso ter mais jogo de cintura para não se desentender com o love: pegue leve.

Virgem

O astral continua favorável para as suas finanças, virginianjo, e o período será propício para incrementar seus ganhos. Se não tem emprego fixo ou uma fonte de renda segura, pode se virar nos trinta e faturar com as suas ideias e habilidades. Você vai contar com seu jeito caprichoso e com sua criatividade para atrair dindim e pode sair no lucro ao lidar com artesanato, customização de roupas, acessórios de moda, bijus e coisas destinadas ao público feminino. Nas relações em geral, vai se entrosar bem com as pessoas, mas terá que ir com calma à noite, quando conflitos podem surgir e azedar a paixão. Procure ter mais diplomacia e maneire nas cobranças para não queimar o filme com o crush ou o mozão.

Libra

A Lua segue toda linda e poderosa no seu signo e promete uma terça das mais produtivas. Suas qualidades e talentos vão ficar cristalinos e o período será topzera para ir atrás dos seus interesses. Hoje você pode se destacar bem mais em suas atividades e vai dar show de competência e simpatia, sinal de que deve ganhar pontos com a chefia e vai se entrosar numa ótima com quem convive e trabalha. Pena que esse astral não estará ativo à noite, quando seu jeito tende a ficar mais temperamental e reativo. A recomendação é aumentar a dose de paciência e escolher bem as palavras para não se desentender com ninguém. O recado também vale para o amor, então, pegue leve com o crush ou o mozão.

Escorpião

Hoje a ordem é desacelerar o ritmo, fazer as coisas com mais calma e lembrar que a vida pode ser mais leve, escorpiãozinho! Nem todos os seus planos podem dar certo logo de cara, mas não é hora de forçar a barra nem de deixar a ansiedade tomar conta. Controle a irritação e não se estresse tanto com o que não depende apenas de você e da sua boa vontade. No trabalho, foque nas atividades que faz sem grandes esforços e evite se sobrecarregar com outras responsabilidades, assim protege até a sua saúde. A Lua segue infernizando seu signo e treta com Mercúrio à noite, alertando que seu bemestar vai oscilar e perrengues vão rondar a paixão. Valorize sua paz, fuja de provocações e fique de boa com o love.

Sagitário

Na ansiedade para saber das novidades? Pode esperar um dia bem maneiro. Nos contatos em geral, você vai esbanjar charme, simpatia e será um chamariz para atrair companhias. Deve se entrosar numa ótima com colegas de trabalho, pode ampliar sua rede de relações e também terá muito traquejo para conciliar interesses com quem convive. A Lua Cheia segue incentivando suas ideias criativas e revela que o momento é top para pegar firme em seus projetos. Os assuntos do coração vão ficar blindados até o fim da tarde, mas altos e baixos tendem a rolar no período da noite. Paquera pode melar por causa de intromissões e fofoquinhas, então, não dê ouvidos.

