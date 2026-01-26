Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/1/2026

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Eita, cristalzinho, a segundona começa fervendo e de acordo com os astros o caldeirão esquenta mais no convívio familiar. Atritos e desentendimentos podem surgir pela manhã por causa de boletos e grana. Para seu alívio, Netuno entra em cena e promete apaziguar os ânimos, elevando a harmonia com os parentes e também as chances de estabilizar o orçamento. Deixe as preocupações de lado e concentrese em suas atividades, assim o serviço deve render mais e você não vai correr o risco de atrasar nada. O conselho é pegar mais leve nas primeiras horas do dia e apostar no diálogo para resolver qualquer picuinha. A partir da tarde, o clima melhora e você vai se entrosar numa boa com o mozão

Aquário

Segundou com picuinhas entre os astros e convém ter mais diplomacia para não provocar torta de climão. Não é hora de se impor nem de forçar a barra com quem trabalha e convive. As tensões serão maiores pela manhã e demandas antigas podem pegar no pé, mas com paciência tudo se ajeita. Vigie seu lado teimoso e mandão pra não azedar os contatos e as conversas, ainda mais com o pessoal de casa. A boa notícia é que Netuno será um grande aliado a partir da tarde e elevará sua empatia: para bom entendedor, meia palavra vai bastar. O romance pode ter atritos e palpites de parentes só vão atrapalhar. Mas depois você vai contar com muito jeitinho e boa lábia para voltar às boas com o love.

Peixes

A Lua Crescente se estranha com os astros e essa vibe treteira pode afetar seu desempenho no serviço. Talvez tenha dificuldade para se concentrar em suas tarefas, então, evite perder tempo com conversa fiada e redes sociais. Seu regente Netuno se despede de vez do seu signo, mas ingressa em sua Casa da Fortuna e manda um belo incentivo para o seu progresso. Bora tirar proveito da sua inspiração e imaginação, pois você tem tudo para transformar suas ideias férteis e criativas em dinheiro no bolso. Cismas, caraminholas e fofocas serão as maiores inimigas da sua vida amorosa e há risco de atrito com o love. Ainda bem que o clima melhora a partir da tarde e será mais fácil se entender com o xodozinho.

Áries

A semana começa agitada e a Lua entra na fase Crescente, mas se quer ver o dinheiro crescer na carteira, procure ter disciplina, poupe mais e feche a torneira dos gastos. Agora, a grande mudança de hoje envolve Netuno, que regressa para o seu signo, destacando sua intuição, imaginação e espiritualidade. Sua força interior fica on e você terá mais confiança para ir atrás dos seus sonhos, só evite ilusões. Logo cedo, a recomendação é controlar os nervos e a teimosia. A boa notícia é que seu bemestar deve aumentar à tarde. Convém ir com calma na alma para não atrair perrengues pela manhã. Ainda bem que o clima melhora depois do almoço e o romance vai ficar mais estável.

Touro

Segundou com a Lua em rota de colisão com os astros e de mudança para a fase Crescente, sinal de que será preciso ter mais autocontrole. Respire fundo e conte até cem antes de bater de frente com chefes e pessoas influentes. Se for às compras, não se engane com as aparências, pois nem tudo o que reluz é ouro. Nem todos os contatos vão fluir como espera. Netuno ingressa no signo anterior ao seu e recomenda a prestar mais atenção em sua intuição. Procure ser mais resiliente e confie mais em seus próprios instintos ao resolver os problemas. Mesmo com seu charme inconfundível, há risco de enfrentar altos e baixos, sobretudo até o meio do dia. Busque a conciliação com o love

Gêmeos

A segundona começa com pegadinha e a culpa é da Lua. Ela se movimenta em seu inferno astral, entra a fase Crescente e briga com Sol e Vênus, alertando que nem tudo serão flores hoje. A boa notícia é que Netuno vai jogar no seu time e ajudará a promover o entendimento, ainda mais com amigos e pessoas que admira. Convém centrar esforços nas tarefas mais urgentes e ficar longe de distrações. Foque no que for mais importante e organize direitinho as contas pra não perder o controle da situação. Tretinhas ou tretonas podem testar sua paciência e resiliência no período da manhã. Ainda bem que o clima melhora mais tarde e o clima de paz voltará a reinar com o love.

Câncer

Quer primeiro as notícias boas ou as chatas? Bora conferir os alertas, assim você se livra logo e toca a vida sem preocupação. A zica é que Lua cresce no céu, briga com os astros e aponta desafios nas finanças, portanto, convém ter pulso firme ao adminstrar seus recursos. Não confie em todo mundo. A boa notícia é que Netuno muda de cenário e volta a brilhar no ponto mais alto do seu Horóscopo, dando inspiração, criatividade e muita desenvoltura para você se destacar em suas atividades profissionais. Muita calma para não se confundir amizade com paixão. Vale ficar de olho nas atitudes e evidências, pois crush com cara de príncipe pode ser embuste. Ainda bem que depois o astral clareia e tudo melhora no romance.

Leão

Leodivos e leodivas já começam a semana às voltas com responsabilidades e as demandas profissionais não vão dar trégua. A Lua Crescente traz tensões ao ambiente de trabalho e recomenda a ir devagar com o andor. Procure se organizar melhor para dar conta do recado e evite abraçar mais tarefas do que tem condições de fazer agora. Por outro lado, hoje Netuno retorna para Áries e promete elevar sua fé, suas esperanças e também sua criatividade. Foque em seus ideais e não se contente com menos do que merece. Você conseguirá encontrar saídas e soluções para o for preciso. Bagacinhas estão previstas nas primeiras horas da segundona e há risco de se estranhar com o mozão. Mas o romance vai ganhar mais harmonia ao longo do dia.

Virgem

A semana começa atribulada e a Lua Crescente em atrito com os astros alerta que perrengues não estão descartados. O conselho manter sua programação e pensar muito bem antes de adotar dietas radicais sem supervisão de medico especializado. Desafios vão rondar no período da manhã e convém se valer da disciplina que herdou do seu signo para não se enrolar no serviço. Foque no que precisa ser feito! Netuno muda de cenário, promete acentuar sua percepção e dará um belo incentivo para você mandar bem em negociações e investimentos. Paciência e jogo de cintura serão as melhores estratégias para espantar as bagacinhas. A boa notícia é que o astral melhora a partir da tarde e emoções intensas estão previstas no romance.

Libra

Hoje o seu humor vai oscilar com mais facilidade e você pode segundar com preocupações, librinha! A Lua Crescente se estressa com os astros e recomenda a pensar mil vezes antes de passar o cartão. Segure os gastos e reserve as economias para cobrir as despesas essenciais. A boa notícia é que Netuno entra em Áries e inaugura um período de maior energia na saúde. Sua resistência orgânica deve aumentar e não faltará inspiração para você se sobressair no trabalho. Talvez se depare com tretas e precisará agir com mais firmeza na parte da manhã. Nem tudo pode fluir como quer na paquera, mas depois o clima fica mais favorável e seu lado sedutor vai brilhar. Astral romântico com o love.

Escorpião

Hoje a Lua tá com a pá virada, entra na fase Crescente e se irrita com os astros, sinal de que será preciso mostrar mais tolerância e jogo de cintura. Procure ser mais paciente com o pessoal de casa e evite desenterrar velhas mágoas, bebê. Agora, a notícia mais importante vem de Netuno, que muda de cenário e deve influenciar mais sua saúde. Como ele rege seu paraíso, energia não falta, mas não custa se precaver. Capriche no cardápio e inclua alimentos que reforçam a imunidade. Netuno também favorece os seus interesses de trabalho e revela que seus talentos criativos estarão a serviço do seu sucesso. Para o romance ficar mais protegido, convém barrar intromissões e fofocas. Astral mais firme a partir da tarde.

Sagitário

Segundona chegando com alertas da Lua, que cresce no céu e arranja treta com os astros, trazendo instabilidades nas primeiras horas do dia. Numa dessa, convém ter calma na alma, melhorar a comunicação com os colegas e fazer tudo com mais atenção para não levar bronca. Oscilações também estão previstas na parte da manhã e a dica é controlar a língua e os nervos para não se prejudicar. Evite entrar em discussões e poupese mais, Sagita. Já no lado financeiro e na paixão, a sorte vai sorrir para os sagitariamores. Netuno passa a brilhar em seu paraíso, favorece seus ganhos e promete deixar seu pode de atração tinindo – você vai arrasar na pista! Clima mais romântico com o love.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também