Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/5/2025

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

A Lua abre a segundona no setor mais positivo do seu Horóscopo e deixa os seus talentos na melhor forma, bebê! Bora lá pra luta, botando fé em sua boa estrela e batalhando com confiança pelas suas ambições porque hoje tudo vai dar certo. Conquistas dignas de comemoração podem ser alcançadas no período da manhã e as coisas seguirão favorecidas depois do almoço, quando seus interesses de trabalho devem deslanchar e você pode receber muitos elogios das pessoas à sua volta, principalmente dos parentes que hoje darão o maior suporte e vão torcer pelo seu sucesso. Seus dons natos e os conhecimentos que acumula serão os diferenciais para chegar aonde quer. No amor, astral protegido com o crush ou o xodó.



Aquário

Segundou com “s” de sucesso e hoje as coisas vão fluir que é uma beleza, aquariane! O céu está lotado de aspectos positivos e nada deve atrapalhar seus interesses, seja no trabalho, na parte financeira ou na vida pessoal. A manhã será propícia para resolver assuntos domésticos e pendências, mas é depois do almoço que o seu astral vai ficar mesmo sortudo, blindado e abençoado. A Lua começará a brilhar em seu paraíso às 14h21, trazendo vibes generosas para você consagrar conquistas e tudo indica que as melhores vão rolar na paixão. Seu charme, boa lábia e simpatia serão chamarizes para a paquera e vai ser difícil o contatinho resistir aos seus encantos. Na união, convívio mais prazeroso e animado com o love.



Peixes

Eba, oba, a semana começa repleta de energia boa e as estrelas anunciam uma segundona com “s” de sorte e sucesso, bebê! Hoje os astros esparramam vibes maravilindas e garantem que ótimas oportunidades vão despontar no lado financeiro, profissional e na vida pessoal. Logo pela manhã, você pode estabelecer contatos vantajosos e seu poder de persuasão deve garantir conquistas importantes. À tarde, tudo indica que dará passos decisivos para faturar mais e realizar antigos sonhos. Os caminhos se abrem para você encher o bolso e o melhor é que vai contar com todo apoio da família e do love para consolidar seus planos. O clima segue positivo à noite e surpresas deliciosas podem rolar na pista, ainda mais com alguém que você conhece bem.



Áries

Segundou e o céu tá forrado de aspectos positivos, sinal de que você pode esperar um início de semana perfeito sem defeitos em todos os assuntos, meu cristalzinho! Seus interesses materiais devem deslanchar pela manhã e você pode tirar a barriga da miséria se for logo atrás do dindim. As boas vibes seguem ativas à tarde e a Lua muda de cenário, turbinando sua simpatia, boa lábia e criatividade. Isso quer dizer que você vai ficar em evidência no trabalho e também deve multiplicar a lista de contatos, contatinhos e contatões. Hoje as amizades terão papel central na paixão e alguém da turma pode despertar sentimentos mais fortes em seu coração. Na relação a dois, a sintonia será total com o mozão.



Touro

A última semana de maio começa com ótimas promessas para os tourinhos e as tourinhas que querem progredir e realizar sonhos de consumo. Hoje a Lua migra para o setor do dinheiro e garante que seu dom para administrar bem as finanças estará tinindo e você pode sair no lucro, principalmente no período da tarde. Além disso, vai contar com um tino comercial apurado e uma intuição poderosa para farejar as melhores oportunidades de ganhos. O trabalho vai fluir sem maiores entraves e um astral de estabilidade deverá embalar as relações em geral e o amor em particular. Se está na solteirice, pode pintar um clima com alguém que chama muita atenção na pista. Noite tranquila e agradável no romance.



Gêmeos

Prepara, consagrada, porque novidades para glorificar vão marcar presença neste início de semana e você tem tudo para realizar suas esperanças. Só convém segundar com mais calma e não exigir tanto de si mesma nas primeiras horas da manhã. Aproveite para recarregar as baterias, faça apenas o que já estava planejado e tome fôlego, porque o clima vai mudar geral a partir das 14h21, quando a Lua começa a brilhar em seu signo. Além de trazer à tona suas principais qualidades, ela garante que a sorte vai soprar em sua direção e você pode alcançar vitórias espetaculares hoje. O trabalho vai render, o dindim vai aparecer e um amor novinho em folha pode entrar em sua vida para encher seu coração de alegria.



Câncer

A semana começa com excelentes energias e você estará com tudo para alcançar seus objetivos, caranguejinha! Logo pela manhã, poderá colocar seus planos em prática e realizar algo que vem desejando há tempos. Um clima de cooperação e camaradagem vai prevalecer no trabalho e você deve contar com apoios importantes. Na parte da tarde, a Lua migra para o signo anterior ao seu e isso poderia ser sinal de encrenca, só que não! Hoje ela está na maior harmonia com os astros e garante que o restante do dia vai fluir sem bagacinhas. O período será propício para progredir no trabalho e a paixão vai ganhar ares vibrantes à noite, quando sua sensualidade vai se fortalecer. Intimidade mais quente com o mozão.



Leão

Um céu de brigadeiro comanda o seu astral, sinal de que você vai segundar com excelentes energias e pode esperar um dia perfeito sem defeitos pela frente, leãozinho! Logo pela manhã, pode receber notícias positivas sobre algo que deseja muito na vida profissional e as portas devem se abrir para uma promoção. Depois do almoço, o clima só melhora e há sinal de gratas surpresas nos contatos sociais, nas amizades e na paixão. Seu carisma, simpatia e disposição para interagir estarão tinindo e você será um ímã para atrair companhias, amores e admiradores. Pode chover notificação no celular e o crush dos sonhos não pensará duas vezes para se declarar. A dois, clima de companheirismo e união blindada com o xodó.



Virgem

Segundona chegando com tudo e você está como, consagrada? Cheia de disposição para agilizar seus compromissos e cooperar com as pessoas. Você vai dar o seu melhor para organizar e cumprir os deveres, mas também terá a maior boa vontade com os outros e não pensará duas vezes para somar forças com quem convive e trabalha. No período da tarde, a Lua entra em Gêmeos e suas ambições vão ganhar impulso. Versatilidade, confiança e competência serão seus trunfos e você vai contar com essas e outras qualidades para se destacar no que faz: pode subir no conceito da chefia. No amor, o clima estará mais movimentado ao anoitecer e seu carisma vai brilhar na pista. Você deve atrair contatinhos e ficantes com facilidade.



Libra

A última semana de maio começa com vibes astrais estimulantes para o seu bolso e você pode esperar um período com alto potencial lucrativo, librinha! Seus instintos estarão de plantão e indicarão os melhores caminhos para se dar bem em negociações, compras, vendas e investimentos. Agora, é na parte da tarde que as estrelas vão caprichar pra valer no cenário e novidades incríveis devem marcar presença, tanto no trabalho quanto na vida pessoal e amorosa. Novas oportunidades podem despontar e mudanças positivas estão previstas, alimentando suas esperanças e sua fé no futuro. A noite deve ser perfeita sem defeitos na vida a dois e também nos contatinhos. Um crush que tem seu jeito e sua vibe tende a pintar na área e você se sentirá ao lado da sua alma gêmea.



Escorpião

Segundou com vibes generosas e tudo vai caminhar de acordo com os seus planos, consagrada! Logo cedo, você pode resolver uma porção de coisas e colocar todos os compromissos em ordem. O mozão estará mais prestativo e pode dar uma boa mãozinha para desenrolar assuntos que precisam de conclusão. No trabalho, acordos e parcerias estarão favorecidos na parte da manhã e você vai mostrar o seu melhor nas atividades em equipe. Os interesses ligados a dinheiro vão receber impulso na parte da tarde e seus esforços devem trazer bons frutos. Seus talentos também vão brilhar bastante hoje e você pode faturar uma graninha com suas ideias criativas. Noite agradável com parentes e astral mais vibrante com o love. Se está free, a atração física vai guiar as paqueras.





Sagitário

Os assuntos de trabalho devem concentrar as atenções e você vai segundar com a vitalidade no topo, bebê, sinal de que não terá preguiça para agilizar seus interesses e contará com muita determinação para pegar firme no serviço. Na parte da tarde, a Lua muda de cenário, trazendo energias superestimulantes para os seus contatos e as relações em geral. Comunicação assertiva, imaginação e ideias férteis serão as cartas na manga para você se destacar e triunfar. Agora, as melhores promessas deste início de semana redondinho vão para a paixão e quem estará com a faca e o queijo nas mãos é você. Pode se acertar com o crush e começar um romance de futuro. A dois, deve curtir momentos inesquecíveis com o love.

