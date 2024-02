Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/02/2024

Comece o dia atualizado no que os astros reservam para o seu signo não deixe passar nada e termine esta terça-feira com sucesso. Confira:

Capricórnio

Marte e Júpiter trocam farpas logo cedo, avisando que as finanças precisam de cuidados extras. Cuidado para não sair comprando tudo o que vê pela frente, Caprica! Ainda bem que você conta com seu lado ambicioso para botar as mãos na massa, finalizar suas obrigações e causar uma ótima impressão na chefia. Pintou uma boa ideia para ganhar um dinheiro extra? Anote tudo e coloque em prática o mais rápido possível. Pode pintar aumento ou bônus no trabalho. Com tanta coisa acontecendo, a paquera talvez não seja a sua prioridade hoje. Você e o mozão podem fazer planos para o futuro do romance, mas primeiro vão ter que lidar melhor com o ciúme.

Aquário

É hora de fazer um esforço para manter o foco no que realmente importa no trabalho e, de quebra, investir mais em conhecimento se quiser progredir na carreira, Aquário. Ainda bem que você pode antecipar tendências e encontrar boas oportunidades antes de todo mundo, o que será uma vantagem e tanto se souber aplicar isso na vida profissional. Nem tudo é perfeito, porém, e há sinal de tensão com o pessoal de casa logo cedo. As estrelas avisam que pode se dar bem na paquera com alguém que mora longe, seja através das mídias sociais ou de um app. Um astral mais leve e bem–humorado anima o romance e deixa tudo mais gostoso.

Peixes

As estrelas sinalizam algumas mudanças inesperadas nesta terça, meu bem. Mas apesar das coisas ficarem meio tumultuadas em alguns momentos, a boa notícia é que tudo vai terminar da melhor maneira para os seus interesses se você confiar na sua intuição para tomar decisões importantes. Logo cedo, porém, redobre a atenção com gente fofoqueira e invejosa, porque alguém pode tentar puxar o seu tapete na vida profissional ou pessoal. Nada de baixar a guarda! Uma química de milhões pode agitar as coisas na paquera, mas talvez você se envolva em um lance proibido. A dois, o par vai ter que rebolar pra acompanhar seu pique entre os lençóis!

Áries

Tudo indica que você terá mais habilidade para lidar com as pessoas de modo geral, seja no trabalho ou na vida pessoal. Os relacionamentos se destacam e uma parceria pode ser a chave para conquistar o espaço que merece. Na área pessoal, a aproximação com pessoas que são importantes em sua vida, especialmente com os amigos, também conta com ótimas energias! Mas misturar dinheiro e amizade pode ser a maior furada. Se tem compromisso, a sintonia cresce e vocês dois podem sair da rotina enquanto se divertem. Clima de romantismo ajuda a conquista, mas deixe claro logo no começo se estiver sonhando com algo mais sério.

Touro

Se depender das estrelas, vai sobrar disposição para cuidar das suas obrigações, inclusive no trabalho. O seu lado mais prático fica evidente e pode dar conta de alguns serviços complexos ou chatinhos que vinha adiando, meu cristalzinho. Divertido não é, mas será preciso lidar com as suas responsabilidades da melhor maneira possível. Seu lado crítico também vem à tona e você pode se tornar muito exigente tanto com os outros quanto com o seu próprio desempenho. Pegue mais leve! Você vai ter que rebolar pra não deixar a rotina incomodar nos momentos a dois. A paquera tem mais chance de dar certo se estiver a fim de um colega.

Gêmeos

No trabalho, seu lado comunicativo e animado fica mais evidente, o que será uma mão na roda se atua em parceria ou em equipe. Mostre sua criatividade e não tenha medo de ousar, Gêmeos, porque essa é a sua hora de brilhar! Só não vale passar dos limites, porque Marte e Júpiter trocam farpas logo cedo e podem estimular seu lado mais extravagante e exagerado. O ideal é prometer menos e fazer mais, meu cristalzinho. Um astral animado e divertido tem tudo pra marcar os momentos com quem ama, mas capriche no romantismo também. Se está na pista, vai brilhar na conquista, inclusive com alguém de longe. Não se surpreenda se um novo amor virar algo sério.

Câncer

Você começa o dia com energia de sobra pra cuidar do serviço, especialmente se trabalha com produtos e serviços para o lar ou junto com alguém da família. Aliás, o pessoal de casa pode desempenhar um papel importante na sua vida profissional e, se está buscando um emprego, eles podem dar uma mãozinha. Mas nem tudo é perfeito e há sinal de tensão nas amizades, então nada de baixar a guarda nem de procurar confusão à toa, Câncer. O ciúme pode crescer se já tem compromisso, mas se exagerar na dose, tente fazer as pazes com o mozão rapidinho! Pode ser difícil superar um amor antigo, mas há chance de reatar com alguém do passado se está só.

Leão

Nesta terça, tire proveito da sua habilidade de comunicação para expandir contatos, conquistar novos clientes e agilizar as coisas no trabalho. Seu raciocínio rápido pode abrir novas portas, Leão. Se já vinha pensando em formar uma sociedade, o astral é perfeito para dar o primeiro passo agora. Pena que nem tudo é perfeito e pode pintar briga com alguém querido se você exagerar nas cobranças e críticas. Esse astral tenso pode incomodar até no romance, então vá com calma. O diálogo será o caminho para animar a relação e voltar às boas com o love. Na paquera, abuse do seu charme e olhe mais ao seu redor porque uma paixão à primeira vista pode surgir do nada!

Virgem

Logo cedo, pode ser complicado manter a atenção no serviço e não se distrair com qualquer coisinha, Virgem. Mas faça um esforço porque as estrelas favorecem as finanças e você pode conseguir um dinheiro a mais se estiver precisando. Por outro lado, a grana estará diretamente ligada ao seu trabalho, então você vai ter que fazer a sua parte se quiser encher o bolso. Ainda bem que o astral melhora à tarde e você pode dar um gás nas tarefas. Tá na pista? Melhor não criar grandes expectativas, porque a paquera caminha a passos de formiguinha. Se controlar a possessividade no romance, a convivência com o mozão será bem mais agradável.

Libra

Nesta terça, você conta com a proteção das estrelas para focar nos resultados e correr atrás do que deseja, tanto no trabalho quanto nas obrigações do dia a dia. Você vai correr atrás dos seus interesses, mas também conta com uma mãozinha da sorte para chegar lá. Aí eu vi vantagem! Use e abuse do seu carisma para melhorar o ambiente de trabalho e se entender melhor com os colegas e clientes, Libra. A noite promete ser mais animada na conquista se usar todo o seu charme e não pensar duas vezes para fazer o primeiro movimento se está de olho em alguém. Pode pintar briga feia com o mozão logo cedo, mas altas doses de carinho ajudam a fazer as pazes mais tarde.

Escorpião

Você pode tirar proveito da sua intuição, que vai fazer hora extra, para identificar as boas oportunidades de encher o bolso que devem cruzar seu caminho ao longo do dia. Pode até pintar chance de fazer uma atividade extra em casa, o que ajuda a aumentar os seus lucros, Escorpião. Mas nem tudo vai correr às mil maravilhas e há risco de pintar briga ou torta de climão com o pessoal de casa logo cedo. Vá com calma! Se já tem compromisso, o ciúme pode provocar uma briga ou estremecer os laços com o par. Tente fugir dessas energias tensas e preservar o romance ao máximo, ok? Não há sinal de muitas novidades na paquera hoje.

Sagitário

O dia será favorável pra estreitar os laços com as pessoas queridas, ajudar alguém que está em uma situação mais vulnerável ou correr atrás de um projeto novo. No trabalho, confie em seu potencial e não deixe ninguém te desanimar! Mas talvez tenha que redobrar o empenho se quiser manter o foco no serviço porque há risco de se distrair com conversinhas paralelas ou com o celular. As amizades contam com as melhores vibes e a diversão será garantida na companhia da turma. Prepare–se para novidades e muitas emoções na paquera: até os amigos vão ajudar! O romance também segue animado, mas é melhor deixar de lado assuntos polêmicos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também