Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/10/2025

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:



Capricórnio

A segundona será ideal para você cuidar de assuntos pessoais e de tudo mais que aparecer pela frente. Os resultados serão mais positivos se focar em tarefas que dependem do seu esforço, já que vai querer tudo do seu jeito. Com facilidade para tomar a iniciativa, vai contar com as boas energias da Lua Nova em seu signo para resolver qualquer problema. Seu jeito original vai encantar o par sem fazer esforço, mas também vale apostar em gestos românticos. Com mais charme e carisma, tende a brilhar na conquista.



Aquário

A Lua Nova segue em seu inferno astral, mas também destaca sua habilidade para fazer planos para o futuro sem mostrar o jogo. Se tiver a oportunidade de trabalhar em casa, sua produtividade tende a crescer. Mas, se não é o seu caso, foque em tarefas que permitem algum tipo de isolamento. Sua intuição segue afiada e pode até se surpreender com o que vai descobrir. A conquista pode ficar mais animada do que esperava com um lance escondido. Se quiser ficar na sua, porém, pode ser uma boa também.



Peixes

Você começa o dia com muita confiança para correr atrás dos seus interesses. A Lua Nova em Capricórnio ajuda você a encarar tudo de maneira mais otimista, mas será preciso fazer a sua parte e correr atrás do que deseja, mesmo que isso pareça algo muito distante ou difícil de alcançar. A convivência com os amigos ajuda a levantar o astral nos momentos de folga. Se está só, há chance de mudar isso com uma ajuda da turma. A vida a dois conta com mais cumplicidade e deve correr sem problemas.



Áries

A Lua Nova traz boas energias para se concentrar na vida profissional, planejar a longo prazo e descobrir maneiras de melhorar seus ganhos. Vai sobrar disposição para correr atrás dos seus objetivos. Só tenha cuidado para não deixar outros assuntos de lado, já que estará mais focada no serviço. Quem anda sonhando com um novo relacionamento pode tirar proveito da popularidade para conquistar novos admiradores. O céu sinaliza que é hora de dar um passo mais sério no romance e construir um futuro.



Touro

Segundou com mais disposição para se livrar da rotina e viver novas experiências. A Lua Nova envia ótimas energias para você fazer um curso ou planejar sua próxima viagem. No trabalho, a dica é compartilhar sua experiência com os colegas e priorizar as tarefas que podem ser feitas em grupo. Tudo o que envolva conhecimento é mais do que bem–vindo agora. Há chance de cruzar com alguém interessante em um passeio ou nas redes sociais. Bom humor ajuda a animar a vida amorosa.

Gêmeos

A Lua Nova em Capricórnio sinaliza mudanças nesta segundona, inclusive no trabalho, mas vai tirar de letra! Ouça os avisos que o seu sexto sentido envia, assim, dificilmente será surpreendido com a guarda baixa. Pode ter boas novas com assunto que andava enrolado e abordar o trabalho com um novo ponto de vista pode ser uma boa pedida. Na paquera, conte com a atração física para fisgar de vez o seu alvo. A química também deve crescer no romance e promete muito prazer nos momentos íntimos.



Câncer

Segundou com good vibes para se entender melhor com quem tem um papel importante em sua vida. Proteja seus relacionamentos e faça o possível para melhorar a convivência com os outros. Tudo o que pode ser feito em parceria tem mais chance de sucesso, inclusive no trabalho. Se anda pensando em tentar uma sociedade, é hora de tirar essas ideias do papel. O coração está livre, leve e solto? Então, a situação tem boas chances de mudar. Quem tem compromisso pode fortalecer ainda mais esses laços.





Leão

Com Vênus de mudança para Escorpião, você começa a semana um pouco mais apegado à família, Leão. Seu lado sonhador está destacado e as estrelas prometem muitas novidade. Vai ser divertido trocar ideia com as pessoas próximas, mas não perca o foco nas tarefas. As amizades podem trazer dor de cabeça no final da manhã, mas você tem tudo para contornar o momento tenso e voltar às boas com o pessoal. Ainda bem, porque as estrelas avisam que a turma deve influenciar na sua vida amorosa, mesmo que seja apenas ajudando na paquera. Tudo indica que a sintonia entre você e o mozão segue em alta. É um bom momento para fortalecer a relação.

Virgem

Segundou, bebê, e Vênus destaca seu lado mais comunicativo e descolado a partir de hoje. Mas todo o seu foco estará voltado para a vida profissional, então aproveite para melhorar a convivência com os colegas. As estrelas vão favorecer contatos importantes, especialmente se envolver dinheiro ou futuros negócios. Traçar planos mais ambiciosos ajuda na hora de perseguir o sucesso, embora agir em equipe não será o seu forte no final da manhã. Cuidado com gente querendo te passar para trás. Se está com o coração vago, vale investir no visual e caprichar no papo. Aliás, uma boa conversa com que ama também vai deixa a vida a dois mais animada.

Libra

Se depender de Vênus, você começa a semana com pique redobrado para encher o bolso e melhorar as finanças. As estrelas avisam que fica mais fácil sair da rotina e até planejar uma viagem, Libra. Cortesia da Lua, que traz à tona seu lado aventureiro e sociável. Mas cuide das obrigações primeiro e deixe a diversão para os momentos de folga porque será um desafio manter o foco no trabalho se continuar se distraindo com qualquer coisinha depois do almoço. À noite, prepare seu coração porque pode pintar um contatinho de outra cidade no seu caminho. Que tal conversar com seus alvos nas redes sociais? Há sinal de diversão e bom humor nos momentos com o mozão.

Escorpião

Segundou, meu cristalzinho, e Vênus desembarca em seu signo nesta madrugada, favorecendo seus interesses e ressaltando seus pontos fortes. A Lua sinaliza boas chances de encerrar um ciclo e iniciar uma fase com expectativas melhores, inclusive na vida profissional. Aproveite o momento para se desapegar de tudo o que anda atrapalhando, sejam relacionamentos ou objetos. À tarde, porém, vale controlar melhor seus impulsos porque pode se envolver em uma briga com alguém mais jovem, ou até com o par. Para voltar às boas no romance, a dica é apostar na sensualidade! Vale usar as mesmas armas para se dar bem na conquista, além de dar o primeiro passo.

Sagitário

Vênus passa a infernizar seu astral a partir de agora e pode trazer algumas reflexões sobre os últimos tempos, especialmente nos assuntos do coração. Ainda bem que os relacionamentos contam com as melhores vibes e você estará mais sociável do que o normal, o que ajuda a se entrosar melhor com os colegas. É hora de prestar atenção às ideias novas que os outros trazem e não perder o foco nos seus objetivos. Mas a família pode fazer cobranças e dar palpite na sua vida amorosa. A vida a dois vai contar com a proteção das estrelas, especialmente se você redobrar a confiança e controlar o ciúme. Um lance recente tem boas chances de ficar sério.

