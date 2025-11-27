Menu
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/11/2025

Confira o que os astros preparam para esta quinta-feira

27 novembro 2025 - 08h10Da Redação, com João Bidu

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (27), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio 
Quintou com energias tensas e você tem mais é se valer da prudência que herdou do seu signo, sobretudo ao lidar com dinheiro. Dobre a cautela e feche a carteira para não acabar gastando o que não pode ou não tem. Também terá que ralar para conquistar a estabilidade que tanto almeja no emprego, mas seus esforços serão recompensados. Por outro lado, a Lua muda de cenário ao entardecer, prometendo mais leveza e harmonia. Seu jeitinho tende a ficar mais receptivo, carinhoso e você terá muita habilidade para se expressar, o que deve estimular seus contatos e relacionamentos.
No amor, o dia começa aos trancos e briguinhas por ciúme podem surgir, mas depois o clima muda geral e não deve faltar sintonia com o xodozinho.

Aquário
Prepara, respira e não pira porque hoje pode ser um daqueles dias em que a paciência é testada de todas as formas. A Lua segue ao seu lado até o final da tarde, mas encrespa com os astros e aponta perrengues com quem convive e trabalha. Pela manhã, convém ter mais jogo de cintura e diplomacia para não bater de frente com chefes e gente influente. Adote a política da boa vizinhança e evite embates com quem tem mais poder do que você. À tarde, será a vez de mostrar mais tolerância com parentes e pessoas próximas. As responsabilidades do lar podem pesar sobre seus ombros, mas não precisa perder a boa: tenha calma e divida os encargos com os folgados.

Peixes
Eita, bebê, hoje o cenário tá tenso e não dá pra garantir que você vai ficar livre de bagacinhas. A Lua continua infernizando o seu astral e briga com Vênus e Urano, alertando para um período pontuado por obstáculos e desafios. Procure fazer apenas o que já estava programado e evite começar coisas novas, pois não vai ser fácil dar conta. Na parte da tarde, convém escolher bem as palavras para não correr o risco de se estranhar com quem convive e trabalha. Mas a luz no fim do túnel chega às 16h23, quando a Lua entra em seu signo e traz vibes incríveis que elevarão sua energia, seu carisma e suas chances de sucesso. Sua estrela brilhará intensamente na paquera e a harmonia vai reinar com seu amorzinho.

Áries 
Eita, bebê, hoje o clima tá tenso no céu, conflitos vão rondar as amizades e será preciso ligar o radar ao administrar as finanças. Impulsividade é uma marca forte do seu signo e convém quintar com o pé no freio pra não agir sem pensar e se meter em rolos. Comprinhas feitas na louca podem complicar a situação e o risco de perder o controle das contas é real e oficial. Fuja das tentações nas vitrines, enxugue os gastos e tenha muita cautela para não entrar em dívidas e negociações duvidosas.
Na paixão, pode sentir atração intensa por alguém que conhece bem, mas há tendência de criar altas expectativas e decepções podem rolar. À tardinha, a Lua entra em Peixes e deixa o astral mais inibido nos assuntos do coração.

Touro
Você tem paciência e bom senso para dar e vender, mas hoje convém reforçar a dose! Pode começar o dia com contrariedades e precisará de toda calma para não atrair desentendimentos com quem convive e trabalha. 
 Lua e Vênus se estranham no céu e revelam que desavenças, disputas e intrigas podem marcar presença em seus contatos pessoais ou profissionais. A relação com o love tá no pacote treteiro e você terá que se valer do seu jogo de cintura para não deixar aborrecimentos afetarem a harmonia a dois. À tarde, seu jeito tende a ficar mais arredio e há risco de bater de frente com chefes e pessoas influentes, ainda bem que depois a Lua muda de cenário e promete uma noite mais tranquila com seus queridos.

Gêmeos 
Hoje o bicho pega entre as estrelas e pode sobrar para o seu signo, consagrada! Energias tensas afloram logo cedo e convém pegar mais leve para não se estranhar com quem convive e trabalha. Mal-entendidos, picuinhas e interesses conflitantes podem vir à tona no ambiente profissional e deixar seus nervos à flor da pele, portanto, respire fundo, conte até cem e resolva um problema de cada vez pra não se estressar. A vontade de tirar o pé da zona de conforto pode ser grande, mas talvez não seja o melhor momento para mudar hábitos e rotinas. A partir da tarde, será preciso dar duro e se esforçar um pouco mais para alcançar o que ambiciona. No amor, desencontros podem acontecer, então, não espere muito.

Câncer 
Vai com calma na alma porque hoje pode ser um eita atrás de vishe, caranguejinha, e convém ficar esperta pra não cair em ciladas e pegadinhas. Confie mais em sua intuição ao lidar com dinheiro e administrar seus interesses, pois há risco de gastar com bobagens, se meter em rolos, levar calote e preju. O trabalho vai exigir mais foco e é melhor não contar muito com a cooperação alheia. Na paixão, sua sensualidade anda um arraso e há tendência de atrair paquera como um ímã, mas o desejo pode falar mais alto que a razão, então, pense bem antes de ceder às tentações. À tardinha, a Lua muda de cenário e suaviza o astral, trazendo ares mais leves e harmoniosos. Boas novas estão previstas.

Leão 
Nuvens escuras se armam em seu horizonte e hoje não convém esperar muita molezinha, bebê! A Lua se estressa com Vênus e Urano, alertando que tretas, mágoas e bagaças podem vir à tona nas relações pessoais e nem o romance estará imune, portanto, dobre a paciência com os parentes e o mozão. Desavenças e rivalidades podem surgir na vida profissional depois do almoço e você precisará se valer da sua boa lábia e simpatia para amenizar o climão. Concessões e acordos podem ser necessários, mas se cada um ceder um pouco, tudo entra nos eixos e se resolve. Ainda bem que o astral ficará mais maneiro ao entardecer, sua empatia deve aumentar e ressentimentos serão superados, sobretudo nos assuntos do coração. 

Virgem
No último dia da fase Nova, a Lua se estressa com os astros e recomenda mais zelo com seu corpo, bebê! A boa notícia é que seu signo coloca a saúde entre as prioridades e não deixa os exames preventivos para depois.  Hoje vale a pena reforçar os cuidados com o sistema circulatório, portanto, não tenha preguiça para se exercitar. Logo pela manhã, você também pode se deparar com desentendimentos no trabalho e a dica é não comprar briga: seja a voz do bomsenso e procure conciliar opiniões divergentes. Ao longo do dia, terá mais tranquilidade para fazer as suas coisas e poderá colocar o serviço em ordem. O astral vai melhorar bastante ao entardecer e os momentos com o mozão serão a cereja do bolo. 

Libra
Quintou e a Lua fica boa parte do dia em seu paraíso, pena que ela se estranha com os astros e revela que hoje não tem molezinha, não, viu bebê? Muito juízo e cautela para não se deixar levar pelas promoções tentadoras dos sites e vitrines porque você pode passar o cartão sem pensar no amanhã. O trabalho vai exigir mais comprometimento e até a saúde vai pedir atenção extra, portanto, abra o olhão com o que come e evite cair de boca nas calorias. No lado amoroso, talvez seja preciso aparar algumas arestas, mas se tiver mais jeitinho e compreensão, tudo melhora com o mozão. Se está na pista, pode sentir atração por colega, só não convém esperar muito dos contatinhos nem se iludir com as aparências. 

Escorpião 
Hoje a ordem é ir suave na nave e ficar bem longe de picuinhas, minha consagrada! Tensões afloram no ambiente doméstico e o risco de desentendimento com parentes e pessoas próximas não será pequeno. O orçamento familiar também vai pedir atenção e talvez seja preciso enxugar algumas despesas neste período para não fechar o mês no vermelho. No amor, tretas e atritos vão rondar o romance durante o dia e não convém testar a paciência do love com vara curta. A boa notícia é que o clima vai mudar radicalmente ao entardecer, quando a Lua desembarca no setor mais positivo do seu Horóscopo. Aí sim seus encantos vão ficar tinindo, seu carisma e seducência vão brilhar na pista e a conquista será seu prêmio.

Sagitário 
Olha lá, bebê, hoje a maré não está pra peixe e ninguém se livra de bagacinha, mas você pode fazer a sua parte para diminuir as tretas e a primeira providência é melhorar a comunicação com quem trabalha e convive. Bote um freio na sinceridade e procure ter mais discrição nas conversas, assim corre menos risco de se estranhar com os outros, inclusive com o mozão. Outra dica é cortar pela raíz a rede de fofocas e intrigas, evitando passar adiante segredinhos e comentários inconvenientes. Depois do almoço, tudo indica que precisará ralar dobrado no trabalho, mas seja paciente e não se rebele, mesmo porque o clima deve ficar mais favorável ao entardecer. O ninho de amor será o melhor lugar para estar com o xodó.

