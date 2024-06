Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 28/06/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de 'sextou'. Confira:

Capricórnio

Se precisa mandar e–mail, marcar reunião ou conversar com alguém, priorize a manhã, quando a comunicação recebe good vibes dos astros. Depois, assuntos antigos ou ligados à sua família podem se desenrolar com mais tranquilidade. Tudo indica que vai encarar as tarefas com responsabilidade e bom–senso, assim pode resolver tudo sem muito estresse e, de quebra, ganhar uma grana extra. Mas nem tudo é perfeito em casa e um clima de tensão pode virar briga se não tiver cuidado. Isso vale tanto para o romance quanto para a convivência com a família, ok? Pegue leve nas demonstrações de ciúme! Um amor antigo pode jogar areia nos seus planos na conquista.

Aquário

Há boas chances de ganhar dinheiro logo cedo, seja no trabalho, em um investimento ou recebendo uma grana que estavam te devendo, Aquário. A Lua entra em Áries ainda pela manhã e envia as melhores energias para você brilhar em tudo o que envolve comunicação. Também há chance de impressionar todo mundo com seu raciocínio rápido e capacidade de apresentar ideias novas para problemas antigos. Pode pintar um ou outro mal–entendido à noite, mas tudo se resolve rapidinho. Paixão à primeira vista pode acelerar seu coração se está só. Preste atenção em um crush recente. Os momentos a dois contam com altas declarações e muitos mimos. Se joga!

Peixes

Sextou, Peixes, e você pode aproveitar a manhã para resolver alguns assuntos pessoais com sucesso. Depois, a Lua coloca as finanças em destaque e traz ótimas oportunidades de encher os bolsos se souber aproveitar essas energias. Você pode conquistar um bônus ou receber um aumento, mas tudo depende da sua dedicação. Se chegar uma grana que não estava esperando, mantenha isso em segredo por enquanto. A vontade de se divertir tem tudo para crescer à noite, mas não gaste mais do que pode, ok? O romance pode passar por alguns perrengues, ainda mais se você não controlar a possessividade. As suas chances na conquista serão menores se fizer muitas cobranças.

Áries

Sua intuição pode mandar altas dicas logo cedo, por isso, preste atenção aos seus pressentimentos, Áries! Ainda pela manhã, a Lua entra em seu signo, sinalizando que deve esbanjar confiança na hora de perseguir seus objetivos. É hora de ir atrás do sucesso trabalhando em equipe ou buscando a colaboração de outras pessoas com os seus projetos. Pena que há sinal de atritos à noite e você pode bater de frente com um familiar. Para não estragar seu humor, procure ceder em algumas coisas. Se está de olho em alguém, tomar a iniciativa e puxar papo será tiro e queda para conquistar quem deseja. O romance ganha um astral mais leve e bem–humorado agora.

Touro

A manhã será ideal para pedir uma ajuda aos amigos, compartilhar suas ideias e trabalhar em equipe. Depois, a Lua inferniza seu astral e talvez você sinta que precisa de paz e sossego hoje, meu cristalzinho, principalmente para conseguir manter suas emoções sob controle. A boa notícia é que há sinal de sucesso no trabalho se souber agir sem chamar muita atenção. À noite, é melhor redobrar a atenção com fofoca, inclusive nas redes sociais. O melhor é não falar mais do que deve. Tem compromisso? Então fuja de assuntos delicados e discussões para manter a paz com o love. A paquera não anda lá aquela maravilha, mas nem por isso você precisa jogar a toalha.

Gêmeos

Sextou, bebê, e você começa o dia com pique para cuidar de qualquer tarefa que cair no seu colo e impressionar geral com a sua competência! Depois, a Lua entra em Áries e você pode se sentir mais confortável atuando junto com os colegas, fazendo um projeto coletivo e estendendo a mão a quem precisa de uma ajudinha. As amizades estão protegidas, mas é melhor ter cuidado à noite porque há risco de prejuízo se misturar amizades com dinheiro. Valorize tudo o que você e o momozin conquistaram juntos, assim, fica mais fácil blindar essa relação dos problemas, inclusive com grana. Um sentimento de amizade pode evoluir para algo mais.

Câncer

Logo cedo, tire proveito da criatividade e da sua habilidade de agir em equipe, Câncer. Ainda pela manhã, a Lua chega a Áries e coloca um holofote na sua vida profissional. É um bom dia para se concentrar na carreira e dar um grande salto nessa área. Se pensa em tentar um novo emprego, ou está atrás de uma vaga, pode receber boas novas. O astral fica mais pesado à noite e pode ser interessante resolver algumas diferenças pessoais. Mas ficar só apontando os erros dos outros não leva a lugar nenhum. Pegue mais leve com o mozão e aproveite para conversar sobre o futuro do romance. Se está na pista, há chance de se envolver com alguém popular e disputado.

Leão

Sextou, Leão, e o céu avisa que surpresas e mudanças de última hora podem movimentar a sua manhã. Mas não se preocupe porque a Lua está de mudança para Áries, trazendo um astral mais leve em todas as áreas, inclusive no trabalho. Agir em equipe será a chave para o sucesso hoje! À noite, talvez nem tudo saia de acordo com os planos e é bom ter um plano B para fazer ajustes de última hora. Ainda assim, a diversão será garantida se puder contar com a companhia dos amigos. O romance fica mais interessante se você trouxer novidades e apostar na criatividade para melhorar a vida a dois. A paquera passa por altos e baixos, mas você tem tudo para se dar bem.

Virgem

As parcerias e relacionamentos em geral começam o dia com a proteção das estrelas, Virgem! Mas isso muda rapidinho e há sinal de mudanças, início de novos projetos e encerramento de um ciclo, inclusive no trabalho. A boa notícia é que, no final, você tem tudo para sair no lucro! Se está a fim de reunir os amigos à noite e curtir por aí, é melhor ir com calma. Uma briga ou até o rompimento de uma amizade não está descartado se não pegar mais leve e controlar o seu temperamento, meu cristalzinho. Há chance de cair de amores por um crush sedutor e que parece muito seguro de si mesmo. A dois, a paixão pega fogo e vocês vão contar com uma química de milhões!

Libra

Sua dedicação ao trabalho será notada logo cedo e você não vai pensar duas vezes para encarar as tarefas que pintarem pela frente. E como a Lua está de mudança para Áries, favorecendo os relacionamentos, a dica é apostar em serviços que podem ser feitos em parceria. O resultado tem tudo para surpreender! Na vida pessoal, afastar a solidão pode ser a melhor pedida para aquecer seu coração e fechar a semana com a corda toda! Só tenha cautela para não exagerar nas cobranças à noite, inclusive no romance, porque o seu lado cri–cri vai fazer hora extra mais tarde. Ainda bem que a vida amorosa está protegida e você tem tudo para brilhar na paquera ou com o mozão.

Escorpião

A sorte vai sorrir pro seu lado logo cedo e pode se dar bem se fizer uma fezinha, Escorpião! Mas como a Lua entra em Áries ainda pela manhã, o astral muda rapidinho e o jeito é agir com disciplina e determinação para dar conta de todas as tarefas que pintarem pela frente. Se depender das estrelas, vai se sair melhor do que espera se fizer a sua parte e não deixar as coisas para a última hora. A saúde talvez precise de cuidados extras à noite, por isso, fuja de excessos, inclusive na hora de se divertir. Talvez seja preciso um esforço extra para evitar que a rotina tire o brilho do romance. Na paquera, sua chance de brilhar e arrasar será maior logo cedo, bebê.

Sagitário

Resolva qualquer assunto familiar logo cedo, quando as chances de chegar a um acordo com o pessoal serão maiores. Depois, a Lua chega ao seu paraíso astral, sinal de que você vai contar com as melhores vibes a partir de agora. No trabalho, explore seus pontos fortes para correr atrás de novas oportunidades. Com seu charme a mil e uma lábia de fazer inveja, vai ser fácil convencer as pessoas! Você conta com a sorte e pode se dar bem em aposta ou jogo hoje. Se tem compromisso, capriche no romantismo para derreter o coração do seu par. Só tenha cautela com atritos à noite. Você conta com uma dose extra de charme para atrair novos admiradores por onde passar.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também