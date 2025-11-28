Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 28/11/2025

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de fim de semana.

Capricórnio

Se depender da Lua, você pode receber ótimas notícias envolvendo as suas finanças, Caprica. Administre bem o seu dinheiro e siga a sua intuição para descobrir a melhor maneira de lidar com os negócios. À tarde, pode farejar uma oportunidade de maximizar seus ganhos porque seu sexto sentido está afiado. Só um conselho: suas chances de sucesso aumentam se ficar na sua e não comentar sobre os seus planos com qualquer um! Se ainda não tem um par, há chance de se envolver em um caso proibido, porque um astral de mistério atiça a paquera. Um programa caseiro e aconchegante com quem ama tem tudo para cair como uma luva e aquecer o seu coração.

Aquário

A Lua está iluminando o seu signo logo cedo, sinal de que vai sobrar disposição, energia e novas ideias para cuidar de tudo o que aparecer pela frente! No trabalho, a dica é cuidar das tarefas de rotina com muita criatividade para não se entediar no serviço. O astral é ideal para colocar seus planos em prática, sair da sua zona de conforto e correr atrás dos seus sonhos. A companhia dos amigos será mais do que animada e promete muita diversão mais tarde! Tá na pista? As redes sociais podem ter um papel importante na conquista, mas a turma também vai dar uma mão. Há sinal de sintonia com quem ama e o romance fica mais gostoso se saírem da rotina.

Peixes

Sextou, Peixes, e a Lua passa a infernizar o seu astral agora. Mas não precisa se preocupar porque o astro promete destacar sua intuição e sua sensibilidade. A dica é pensar mais e falar menos, rever opiniões e até alguns relacionamentos. No trabalho, as estrelas avisam que você vai se sair melhor se ficar na sua e fugir de negócios arriscados. A boa notícia é que a vida profissional conta com as melhores energias à tarde e você tem tudo para ver os seus esforços dando frutos. Se está de olho em alguém, investigue bem o seu alvo antes de se aproximar. O romance pode ficar um pouco mais sossegado, mas isso não signfica que vocês dois não vão se divertir juntos.

Áries

Sextou, Áries, e a companhia dos amigos será bemvinda e promete muita diversão hoje. No trabalho, seu lado criativo e ambicioso tende a crescer e devem surgir boas oportunidades de se destacar, especialmente depois do almoço. As estrelas avisam que há chance de brilhar em um projeto ousado, por isso, analise bem tudo o que chegar às suas mãos. Também é o melhor momento para marcar uma viagem ou programa animado com a galera, já que o astral está lá em cima. Tudo indica que os amigos podem desempenhar o papel de cupido na paquera. A sintonia com o par tem tudo para crescer e podem melhorar ainda mais o romance.

Touro

Sextou, Touro, e a chegada da Lua em Aquário promete dar um empurrão e tanto nos assuntos profissionais hoje! O dia será perfeito para fazer alguns ajustes na rotina, repensar a carreira e traçar novos planos a longo prazo. Embora você não seja lá muito fã de mudanças, elas são inevitáveis e podem até favorecer os seus interesses: tire o melhor proveito disso. Que tal fazer uma faxina em alguns relacionamentos e se afastar de amigos e pessoas que não acrescentam nada? A paquera com alguém popular ou mais velho pode surpreender. É um ótimo momento para falar do futuro da relação com o par e ajustar as expectativas dos dois. Paixão em alta.

Gêmeos

Com a Lua brilhando em Aquário nesta sexta, geminiangel, o seu lado sociável fica ainda mais evidente, assim como o seu espírito aventureiro. Você pode se surpreender com programa de última hora ou uma oportunidade para sair da rotina. No trabalho, talvez seja preciso um esforço extra para manter o foco nas tarefas, mas você vai dar conta do recado se juntar esforços com os colegas. Se quer investir em uma parceria ou sociedade, também vai contar com excelentes energias! Os astros avisam que tem tudo para se destacar na paquera, especialmente se mostrar seu bom humor. Se der pra fazer uma viagem com quem ama, se jogue sem pensar duas vezes!

Câncer

Sextou, bebê, e o céu avisa que o dia tem tudo para ser movimentado, com direito e reviravoltas e surpresas! O serviço pode ocupar boa parte da sua atenção, mas você terá pique de sobra para deixar tudo em dia. Se pensa em tentar algo novo, essa é a hora de colocar as mudanças que deseja em prática. Quem está procurando emprego pode ter sorte agora. À tarde, os cuidados com a saúde pedem mais atenção, mas também é preciso fazer ajustes e melhorar seus hábitos. Tanto a paquera quanto a vida a dois vão pegar fogo, mas da melhor maneira possível. Sua sensualidade fica ainda mais evidente e vai ser difícil alguém resistir ao seu poder de atração.

Leão

A Lua brilha em Aquário nesta sexta, Leãozinho, e avisa que você tem tudo para fechar a semana com o pé direito! À tarde, seu charme e encanto pessoal estarão a todo vapor e podem ajudar a conhecer gente nova, fazer contatos interessantes no trabalho e até se divertir com os amigos mais tarde. E com as estrelas protegendo os relacionamentos a partir de agora, fica mais fácil investir em uma parceria ou sociedade profissional. Na conquista, seu desejo de encontrar alguém especial e assumir um namoro pode virar realidade. Olhe mais ao seu redor! Os momentos com o love estão protegidos e contam com altas doses de chamegos e carinho.

Virgem

Sextou, Virgem, e você vai encarar o trabalho logo cedo com mais foco, disposição e energia para dar conta de todas as suas responsabilidades. É que a Lua brilha em Aquário a partir de agora, sinalizando uma fase movimentada no serviço. As tarefas domésticas ou os assuntos que envolvem a família estão protegidos à tarde. Se está buscando um novo emprego, ou se precisa de ajuda, o pessoal de casa pode dar uma mãozinha. Com tanta coisa acontecendo, talvez falte pique para trocar mensagens com o crush ou se dedicar mais ao romance. Vale fazer um esforcinho extra para oferecer apoio se o seu amor estiver precisando de você, assim pode receber o mesmo mais tarde.

Libra

Com a Lua iluminando seu paraíso astral nesta sexta, o céu envia good vibes para você conversar e trocar ideias com todo mundo, inclusive no trabalho. E como vai contar com uma dose extra de sorte, especialmente à tarde, vale a pena fazer uma fezinha! Explore seu raciocínio rápido e sua facilidade para interagir com os outros e aproveite para cuidar de tarefas que exigem a colaboração de colegas ou de outras pessoas. As estrelas também prometem movimentar as coisas na paquera e uma paixão à primeira vista pode acelerar seu coração. Tem compromisso? É um ótimo dia para falar sobre os seus sentimentos, abrir o coração e cobrir o mozão de carinho.

Escorpião

Se depender das estrelas, você começa o dia com mais habilidade para colocar as contas em ordem, planejar os gastos de casa, deixar tudo do seu jeito e até melhorar as relações com os familiares. As estrelas garantem boas energias em quase tudo o que envolva dinheiro à tarde e até o sonho da casa própria pode trazer algumas novidades. Quem trabalha em home office ou com algo ligado a produtos e serviços para a casa tem tudo para brilhar! Em compensação, o ciúme também se destaca e apostar em um programa caseiro ou mais sossegado pode ser uma boa. A paquera talvez fique meio emperrada, mas você pode reencontrar um ex e acender esse lance.



Sagitário

Sextou, Sagita, e com a Lua destacando seu lado inquieto e comunicativo a partir de agora, você tem tudo para brilhar! Aproveite toda essa disposição para cuidar de alguns interesses particulares à tarde. No trabalho, se jogue de cabeça e confie em seu raciocínio rápido para dar conta das tarefas que caírem no seu colo hoje. Trocar ideias e expandir sua rede de contatos profissionais fica mais fácil também, o que sempre é útil e pode dar frutos mais tarde. Tá na pista? Se tem alguns contatinhos em vista, use e abuse do seu charme para emplacar a conquista. A vida amorosa ganha mais brilho e os momentos com o par prometem ser pra lá de animados.

