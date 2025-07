Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 28/7/2025

Capricórnio

Seu signo já é reservado e discreto por natureza e hoje deve estar ainda mais. Culpa da Lua, que transita pelo seu inferno astral, deixando seu jeito mais fechadão e ressabiado. Mas se há tendência de mostrar um comportamento introvertido nos contatos, por outro lado você vai contar com uma poderosa capacidade de concentração e deve ter um dia dos mais produtivos na vida profissional. O período será top para realizar atividades e trabalhos individuais e isolados, que não dependem de muita interação nem de cooperação alheia. Já nos assuntos do coração, não convém criar altas expectativas na paquera, a não ser que você se empenhe para vencer a timidez e se solte mais. No romance, quando mais privacidade com o xodó, melhor.



Aquário

Segundona chegando e você está como, meu cristalzinho? No maior pique e entusiasmo para realizar seus planos e suas esperanças. A Lua sagitariana alimenta sua fé, seu lado otimista e dá sinal verde para ir atrás do que idealiza, seja na vida pessoal, seja no lado financeiro ou profissional. O momento é propício para pensar grande e investir alto em seus objetivos, confiando em sua capacidade de realização e em seu taco. Hoje você pode se destacar bastante em reuniões ou atividades em grupos, equipes, associações e comunidades, sejam presenciais ou virtuais. Tudo isso também deve contribuir para o seu sucesso na paquera e um novo amor pode chegar pra ficar. Com o xodó, um clima de união e companheirismo estará no comando.



Peixes

Segundou e hoje você vai contar com muitas energias para ir atrás das suas ambições, peixinha! A Lua age no ponto mais alto do seu Horóscopo e deixa o astral redondinho para focar nas suas metas e nos seus projetos profissionais. Sua disposição tá turbinada e não vai faltar oportunidade para mostrar do que é capaz no trabalho. A chefia estará atenta ao seu desempenho e os frutos da sua dedicação podem vir para o seu bolso em forma de promoção ou aumento salarial, então, vai com tudo! As relações pessoais e afetivas ficam animadas e sua popularidade vai crescer, sinal de que será mais fácil atrair amizades e admiradores. No romance, é a hora certa para pensar no futuro e investir nos planos a dois.



Áries

Segundona chegando com as vibes expansivas da Lua sagitariana e embora não faça aspectos durante o dia, ela promete um período de renovação, entusiasmo e altoastral. Seu lado otimista vem à tona e sua vontade de aprender pode te levar mais longe, favorecendo seu crescimento profissional, financeiro e pessoal. Você vai se dar bem nos estudos e contará com mais motivação para partilhar seus interesses e ideais. Também pode descobrir afinidades e gostos em comum com gente que não faz parte do seu cotidiano, o que deve ampliar seu círculo de amizades e o que é melhor: os contatinhos. Na relação a dois, a sintonia será de corpo, mente e alma e tudo indica que vai sentir muita satisfação emocional ao lado do xodó.



Touro

A semana começa com energias transformadoras e os astros revelam que escolhas e decisões não podem mais ser adiadas e devem ser feitas agora. Talvez você esteja precisando desapegar de algumas coisas para abrir espaço ao que é novo, portanto, não tenha receio de realizar mudanças na sua vida. Há tendência de descobrir outros interesses e pode se entusiasmar com um trabalho que nunca cogitou pegar. Hoje o seu instinto para negociar tá afiado e se souber tirar proveito dos seus dons você vai dobrar as chances de sair no lucro, mas avalie com calma todos os detalhes e não resolva nada por impulso. Na paixão, o clima esquenta e deve pintar atração forte por um crush envolvente e seducente. Romance mais vibrante e fogoso.



Gêmeos

Segundou e hoje você vai contar com as energias animadas da Lua, que brilha toda poderosa em seu signo oposto, enviando bons estímulos para os seus contatos e suas parcerias pessoais e profissionais. Isso quer dizer que não vai faltar habilidade para se relacionar com os outros e você não apenas pode formar ótimas alianças como também vai contagiar quem estiver ao seu redor. Sua atuação em grupos e equipes será valorizada e pode render muitos elogios. Agora, a melhor parte deve marcar presença na paixão, já que você tende a conquistar a simpatia alheia com facilidade e tudo indica que vai ter crush disputando sua atenção. Na união, saberá agradar e preencher as expectativas do love sem fazer o menor esforço.



Câncer

Se depender do céu, canceriamores podem esperar um início de semana bem típico, com uma porção de responsabilidades pela frente. Mas se por um lado as indicações são de muito trabalho, por outro não vai faltar vitalidade e você esbanjará disposição para dar conta do recado. Pegue firme em suas atividades e dê o seu melhor porque o retorno tá garantido e os melhores resultados devem ser colhidos nas finanças. Quanto mais se dedicar, maiores serão as chances de encher o bolso, então, mãos à obra, bebê! Nas relações em geral, a cooperação ganha importância e, ao mesmo tempo em que você terá boa vontade para ajudar, vai sentir que pode contar com as pessoas do seu convívio. Astral prestativo com o love.



Leão

Querendo notícia boa, minha consagrada? Hoje tem e não é apenas boa, é ótima! Quem traz é a Lua, que brilha livre e solta no setor mais positivo do seu Horóscopo, anunciando um período perfeito sem defeitos para você alcançar conquistas no trabalho, nas finanças e na paixão. Sim, a sorte vai soprar em sua direção e os caminhos se abrem para você começar a semana do jeitinho que sonhou: com grana no bolso, sucesso no emprego e amor no coração. Com seu charme e simpatia turbinados, os contatinhos devem fervilhar na pista. Se está de olho em alguém, não perca a chance de se aproximar, pois você tem tudo para ganhar o crush. Com o mozão, a relação deve ficar mais espontânea, prazerosa e descontraída.



Virgem

Segundona chegando com novidades da Lua, que hoje manda boas energias para você cuidar dos interesses domésticos e familiares. Tudo indica que vai começar a semana muito bem, ocupando seu tempo com coisas que realmente importam. No trabalho, pode e deve usar as experiências acumulas para agilizar o serviço e colocar as pendências todas em dia. Atividades autônomas e realizadas em home office devem render bastante hoje. No lado amoroso, a vontade de curtir o seu cantinho com o love tende a aumentar e um programinha caseiro será a melhor pedida. Se está na solteirice, pode sentir vontade de procurar um ex, só não vale deixar as lembranças do passado minarem as suas chances de conhecer alguém bacana no presente, certo docinho?



Libra

Hoje a sua criatividade, comunicação e energia mental estarão tinindo, librinha! Você vai se dar bem com todo tipo de gente e terá simpatia para dar e vender, o que certamente vai facilitar e favorecer seus interesses pessoais e profissionais. Só não convém perder o foco nas tarefas, então procure otimizar seu tempo e pegue mais leve nas distrações. A dica é se concentrar em suas atividades até concluir tudo o que precisa e deixar o tititi das redes sociais para mais tarde. Aliás, com seu carisma e papo esperto a milhão, você deve ganhar uma enxurrada de likes e também seguiamores. Um novo contatinho pode te surpreender e se declarar logo na primeira oportunidade. Com o mozão, a harmonia vai reinar.



Escorpião

Preocupada com as contas a vencer e os boletos que não param de chegar, consagrada? Não esquenta porque se depender das energias da Lua, você já vai começar a semana com boas perspectivas para encher o bolso. Hoje as oportunidades de faturar e atrair uma graninha extra vão aumentar e se souber tirar proveito da sua garra e do seu tino empreendedor, você pode tirar a barriga da miséria. O astral no trabalho também fica estimulado e o período deve ser de mais estabilidade no emprego. Só convém controlar os ímpetos nas relações pessoais e amorosas, pois o sentimento de posse estará mais forte e há risco de passar dos limites, viu bebê? Se está na pista, pode se interessar por alguém que vê sempre.



Sagitário

Se espera começar a semana com tudo, pode levantar as mãos para o céu e agradecer, sagitarianjo! A Lua brilha toda linda e poderosa no seu signo e deve favorecer vários setores da sua vida, a começar pelo trabalho. Hoje as suas principais qualidades estarão no modo turbo e você contará com energia farta para acelerar o passo em direção ao progresso, portanto, use e abuse dos seus talentos em tudo o que fizer. As finanças também ganham impulso e o seu empenho pode render bons frutos. Agora, é na paixão que as melhores promessas devem surgir e novos contatinhos vão agitar o pedaço. As paqueras estarão tão animadas que o coração pode até ficar dividido entre dois amores. Romance blindado e protegido.

