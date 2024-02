Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 29/02/2024

Capricórnio

A Lua brilha em Escorpião nesta madrugada, Caprica, e você tem tudo para começar o dia com boas ideias e muitos sonhos! A relação com os amigos e colegas conta com vibes maravilindas na maior parte do dia, mas é melhor não apostar suas economias em um projeto arriscado demais logo cedo, tá? Se alguém próximo pedir uma grana emprestada, fuja que é cilada! Ainda bem que o astral melhora rapidinho e dá tempo de expandir seus contatos, conhecer gente nova, fazer amizades... Se o seu coração está vago, pode surgir um amor à primeira vista quando menos espera! Você e o mozão vão se entender às mil maravilhas e o romance está protegido.

Aquário

Boa parte da sua atenção vai se concentrar no trabalho nesta quinta, Aquário, e você pode fazer avanços importante na vida profissional. A Lua entra em Escorpião nesta madrugada e turbina suas ambições, mas será preciso colocar as mãos na massa se quiser colher resultados concretos. Só tenha cuidado para não desperdiçar seu tempo implicando com os colegas. As finanças contam com energias poderosas e pode até realizar o sonho da casa própria ou comprar algo que sempre sonhou para o seu lar. O romance fica mais sólido agora e vocês dois podem conversar sobre os planos para um futuro juntos. Já a paquera talvez fique mais parada do que gostaria.

Peixes

A chegada da Lua a Escorpião nesta madrugada destaca sua curiosidade e capacidade de aprender, meu cristalzinho, e os estudos é que saem ganhando. O espírito de equipe também cresce no ambiente profissional, facilitando as tarefas que envolvem a colaboração de outras pessoas. Logo cedo, porém, sua atenção fica mais dispersa e será um desafio e tanto manter o foco nas tarefas. Mercúrio e Júpiter enviam energias maravilindas para você correr atrás dos seus interesses agora. O romance ganha um ar mais descontraído à noite e vocês dois vão se entender às mil maravilhas. Um contatinho recente ou de fora tem tudo para acelerar seu coração.

Áries

O mês está acabando, meu bem, mas ainda reserva algumas surpresas de última hora! A Lua entra em Escorpião nesta madrugada e avisa que você vai precisar de jogo de cintura para lidar com algumas mudanças inesperadas nos seus planos. Mantenha a calma, siga sua intuição e tudo vai se resolver no final das contas. Há chance de entrar uma grana que não estava esperando, mas mantenha isso em segredo por enquanto. Na vida amorosa, os momentos de intimidade vão pegar fogo e o par que lute para acompanhar o seu pique entre os lençóis, minha consagrada! A paquera fica movimentada, ainda mais se usar todo o seu poder de atração agora.

Touro

A Lua brilha em Escorpião nesta madrugada, meu cristalzinho, e você começa esta quinta com mais disposição para lidar com as pessoas e cooperar em busca de objetivos comuns. Logo cedo, porém, redobre a atenção com rivalidade e cobranças no trabalho, porque alguém pode tentar puxar o seu tapete. Mas o astral melhora rapidinho e você pode dar andamento a algum projeto que envolve a participação de terceiros. As amizades contam com energias maravilindas e você vai se divertir com o pessoal. A paquera pode trazer boas surpresas, ainda mais se os amigos derem uma ajuda. No romance, fica fácil manter a vibe paz e amor. A sintonia aumenta.

Gêmeos

Se depender da Lua, que está de mudança para Escorpião nesta madrugada, os assuntos profissionais devem concentrar boa parte da sua atenção. Logo cedo, será complicado manter o foco e não se distrair com qualquer coisinha, mas logo você vai redobrar os esforços para dar conta de tudo. E com as estrelas protegendo a sua vida profissional, pode receber uma ajuda de alguém poderoso. A saúde pede um pouco mais de atenção com os exageros, de qualquer tipo que sejam! O romance corre o risco de cair na rotina, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim, bebê. Já a paquera anda meio devagar, quase parando, e pode incomodar.

Câncer

Esta quinta começa com good vibes, Câncer, graças à entrada da Lua em seu paraíso astral! É um momento para você explorar seu lado criativo e carismático para ir atrás do que deseja. No trabalho, uma boa convivência com os colegas pode abrir novas portas, meu cristalzinho. As amizades e os estudos contam com as bênçãos de Mercúrio e Júpiter e podem animar seu dia! Mas o clima pode pesar logo cedo, principalmente se já tem compromisso ou namora firme. Não deixe que uma briga atrapalhe o romance, porque o astral melhora rapidinho e logo vão fazer as pazes. Já a paquera pode surpreender da melhor maneira possível se usar todo o seu charme.

Leão

O mês está acabando, Leão, e a boa notícia é que as estrelas vão te ajudar a se concentrar no trabalho. Aproveite para cuidar de alguns assuntos práticos, assim os resultados vão aparecer rapidinho. Mas há sinal de tensão pela manhã, ainda mais se a família ficar palpitando na sua vida amorosa ou se você exagerar no ciúme, tá? Sabendo disso, faça sua parte para manter a paz com todo mundo. Mudanças no visual ou na vida profissional contam com a proteção das estrelas. Tá na pista? Há chance de começar um caso intenso com alguém muito disputado. Se tem compromisso, curtir o mozão em casa pode ser uma boa ideia. Só controle o ciúme.

Virgem

Você começa o dia mais comunicativo, Virgem, graças à entrada da Lua em Escorpião. Tire proveito do seu raciocínio rápido e da facilidade para processar informações para brilhar no serviço! Mas as estrelas avisam que o bate–papo e as conversinhas podem virar um problema no serviço e atrapalhar a sua concentração nas tarefas. Cuidado para não perder muito tempo nas mídias sociais, tá? Ainda bem que o astral melhora rapidinho e você vai dar conta de tudo sem problemas. A paquera promete muitas novidades e um ficante pode se transformar em namorado. O romance também está protegido e conta com as melhores energias agora.

Libra

Você tem tudo para fechar o mês contando com excelentes energias na área financeira, Libra. Aproveite para organizar as contas, correr atrás dos seus projetos e planejar a sua vida financeira para o próximo mês. Pena que nem tudo é perfeito e, logo cedo, as estrelas avisam que será preciso atenção redobrada com dinheiro para não exagerar nos gastos. Foque no que é importante e fuja de compras por impulso, por mais que as ofertas pareçam irresistíveis. Pode surgir mudança importante no trabalho, mas que será benéfica para os seus interesses. Com tanta coisa acontecendo, talvez a vida amorosa fique em segundo plano. A dois, pegue leve no ciúme.

Escorpião

A entrada da Lua em seu signo nesta madrugada traz muita disposição para você cuidar de qualquer coisa que pintar pela frente, meu cristalzinho. Foque nas tarefas que são prioridade e que dependem da colaboração de outras pessoas, já que você vai se entender melhor com todo mundo agora. Ainda que possa surgir um ou outro atrito em casa logo cedo, você vai superar isso rapidinho e o astral promete ser de harmonia neste fim de mês, Escorpião. Na conquista, a dica é tomar a iniciativa para se aproximar de quem deseja. Mercúrio e Júpiter enviam as melhores energias para o romance, garantindo entrosamento e uma chuva de cafunés com o mozão.

Sagitário

Nesta quinta, priorize as tarefas que podem ser feitas de maneira mais isolada. É que a Lua vai infernizar seu astral e você pode se sair melhor se ficar no seu canto, Sagita. Vale seguir a sua intuição para driblar uma cilada, mas redobre a atenção logo cedo, quando aumenta o risco de perder informação importante ou ser alvo de gente fofoqueira. Tá amarrado! Se precisa fazer consertos em casa, ou quer mudar algumas coisas, essa é a hora de colocar as mãos na massa. Podem surgir alguns imprevistos na paquera, meu bem, por isso tenha cuidado com o que fala por aí. O romance pode ficar mais sossegado, mas evite assuntos polêmicos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também