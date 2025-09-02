Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 2/9/2025

A terça-feira vem para trazer boas notícias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia.

Capricórnio

Assuntos envolvendo viagens, estudos ou que têm ligação com a justiça contam com boas energias a partir de hoje, com a entrada de Mercúrio em Virgem. A Lua no seu signo também promete energia de sobra para defender seus interesses e correr atrás de assuntos que dependem da sua iniciativa. Há sinal de bom humor e animação à noite, ainda mais se tem planos para viajar. Seu jeito descontraído ajuda a movimentar a conquista. O céu também indica que tudo fica melhor no romance.

Aquário

Acelere o passo e agilize logo os seus unteresses porque o clima vai dar uma guinada total depois do almoço e nem todos os planos devem dar certo. Dobre a atenção com as finanças e evite transações ou negociações com margem grande de risco, pois pode sair no prejuízo. Para complicar, a Lua ainda muda para o seu inferno astral e briga com vários planetas à tarde, apontando bagaças, tretas e aborrecimentos. Convém agir com mais discrição, se poupar de estresse e não comentar assuntos mais íntimos, ainda mais se forem sobre a vida amorosa e sexual.



Peixes

O dia começa com bons estímulos e os interesses relacionados à carreira estarão em alta. Mas aproveite para acelerar o passo e cumprir as responsabilidades, porque o tempo fecha depois do almoço e as chances de sucesso não serão as mesmas. Convém manter o olhão aberto e não dar sopa para o azar, pois aborrecimentos não estão descartados, ainda mais no lado financeiro. A Lua muda de cenário, mas embaça o astral ao se estranhar com Saturno e Netuno, apontando confusões e riscos de preju. Tenha cautela dobrada ao lidar com dinheiro, fuja de negócios incertos e não se deixe levar por promessas de lucros rápidos e fáceis. A vida amorosa também fica à mercê de tretas e será preciso muita diplomacia com o love.



Áries

Terça-feira é o dia da semana regido por Marte, seu planeta, só que hoje ele fica pistola e se desentende com a Lua, deixando seus nervos e seus ímpetos à flor da pele. Pela manhã, até que as coisas vão fluir bem, os estudos e o trabalho devem render e você pode ter boas notícias, mas o tempo fecha depois do almoço e há risco de se deparar com desafios, confusões e aborrecimentos, sobretudo na vida profissional. Evite julgar o livro pela capa e tenha muita calma nessa hora pra não se estressar com colegas, clientes, ou, o que é pior, com a chefia. Cuide com mais atenção da saúde e mostre mais tolerância com as pessoas do seu convívio. Talvez seja preciso aparar arestas no romance.



Touro

Seu signo não é muito chegado a mudanças e gosta de estabilidade, mas convém preparar o espírito e ir com calma na alma porque reviravoltas e transformações podem tirar seu sossego nesta terça. Nem tudo será o que parece e a recomendação é ligar o radarzinho para não se meter em situações confusas ou enroladas. As finanças vão oscilar, contrariedades podem marcar presença no período da tarde e você vai precisar se valer da sua natureza prudente para manter o controle das coisas, inclusive no trabalho. Evite sair da sua zona de conforto, foque no que já está em andamento e não confie muito em quem mal conhece. A paixão também pode reservar dissabores e a dica é abrir o olhão com novos contatinhos.



Gêmeos

O dia já começa animado e você pode fazer uma porção de coisas, meu cristalzinho! Vai contar com o apoio do mozão e tem mais é que aproveitar para agilizar todos os seus interesses o quanto antes. É que o clima dá uma guinada completa na parte da tarde, a Lua muda de signo e briga com vários astros, recomendando a agir com prudência e ir devagar ao fazer planos. Adote a cautela como lema e evite criar muitas expectativas, pois quanto mais alto o sonho, maior pode ser o tombo. Também não convém confiar muito em certas pessoas que se dizem amigas, pois podem te decepcionar ou até passar a perna. Os assuntos materiais vão pedir atenção extra e convém administrar seu dinheiro com pulso firme.



Câncer

Se depender da Lua, você deve começar o dia com energia farta e terá disposição para tudo, bebê! Com sua vitalidade em alta, pode agilizar os compromissos de trabalho e alcançar metas ambiciosas, mas aproveite logo essas vibes estimulantes para correr atrás dos seus interesses porque o astral vai mudar e encrespar na parte da tarde. Divergências, rivalidades e disputas podem azedar as relações profissionais e pode sobrar tensão até para o convívio com seus queridos, inclusive o mozão. Evite descontar a raiva nas pessoas próximas e separe bem as estações pra não levar preocupações do serviço para casa. Se está a fim de alguém, talvez seja melhor esperar um pouco para entrar em contato com o crush, já que a noite será mais favorável.



Leão

A Lua passa a manhã inteirinha em seu paraíso e promete um período perfeito para alcançar conquistas, leodiva! A sorte vai soprar em sua direção em matéria de grana e as coisas devem caminhar como você espera no trabalho, na vida pessoal e amorosa. Pena que esse astral maravigold está com as horas contadas e depois do almoço o clima vai dar uma virada brusca. Várias tretas acontecem no céu, a Lua muda de signo e seu pique vai oscilar. Evite sair da rotina, cuide melhor da saúde e seja mais paciente pra não bater boca com ninguém, pois aborrecimentos podem deixar seus nervos à flor da pele. Será o momento de mostrar mais empatia, compreensão e relevar possíveis críticas, inclusive com o love.

Virgem

No trabalho, mostrar suas ideias e ouvir outros pontos de vista pode ser muito inspirador, especialmente se trabalha em equipe. Você vai se preocupar mais com os outros e talvez se interesse por uma ação social: ouça seu coração e dê uma mãozinha se alguém pedir ajuda. Os relacionamentos ficam animados ao longo do dia, inclusive com os amigos. Plutão entra em Aquário nesta noite e envia boas energias para assuntos envolvendo a saúde e o trabalho. Um crush ou ficante pode ser promovido a namorado e nem a distância será um problema! Sair da rotina com quem ama ajuda a animar o relacionamento. Vale viajar, passear ou marcar algo animado com os amigos.



Libra

trabalho e as finanças recebem ótimas vibes nesta terça e você vai esbanjar pique pra cuidar de tudo o que aparecer pela frente! Tudo indica que pode se sair muito bem ao montar projetos mais ambiciosos para o futuro, repensar algumas coisas para a carreira e focar no que realmente importa. Mas é a chegada de Plutão ao seu paraíso astral nesta noite que promete as melhores surpresas a partir de agora, Libra! Criatividade, charme e carisma serão seus pontos fortes, inclusive na vida amorosa. Vale dar uma caprichada na hora de se produzir para aumentar suas chances na conquista. O romantismo está no ar e a vida a dois tem tudo para se firmar e ficar mais sólida.



Escorpião

Você começa esta terça com muita energia, Escorpião, mas é preciso focar no trabalho antes de se divertir. As estrelas avisam que pode se sair melhor se juntar forças com os colegas. Depois, os astros garantem as melhores vibes para os momentos de lazer e você pode encontrar muitas chances de se divertir por aí, viu? Assuntos envolvendo a família e o passado também ganham mais importância à noite, com a entrada de Plutão em Aquário. Se depender das estrelas, a relação a dois fica mais descontraída e vocês podem se divertir e trocar muitos carinhos. Não se surpreenda se cair de amores por alguém que mora longe. Tome a iniciativa se quiser fisgar o crush de vez.



Sagitário

Logo cedo, o dia promete algumas mudanças e surpresas em casa, Sagita. Mas não há motivos para se preocupar demais, afinal, tudo deve se ajeitar da melhor maneira para os seus interesses no final das contas. No trabalho, mantenha os pés no chão e ligue as antenas para aproveitar novas oportunidades que podem cruzar seu caminho. Plutão chega a Aquário nesta noite e promete estimular seu raciocínio rápido, o desejo por novidades e as suas habilidades de comunicação. A atração física deve ter papel importante na conquista e podem surgir novos contatinhos quando menos espera. Vai ser divertido incendiar os momentos de intimidade no romance.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também