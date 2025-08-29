Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 29/8/2025

Capricórnio

Sextou, bebê, e você começa o dia dando um show na hora de se expressar. Muitos contatos que fizer agora podem evoluir para uma amizade sincera mais tarde. No serviço, fica mais fácil compartilhar suas ideias, tirar vantagem do seu raciocínio rápido e melhorar a comunicação com os colegas. Mas também pode pintar mal–entendido à tarde se não prestar atenção nas tarefas, então evite se distrair e redobre o cuidado com os detalhes. À noite, seu jeito animado tem tudo para conquistar admiradores e um bom papo será a melhor maneira de fisgar aquele crush. Os momentos a dois ficam mais descontraídos, especialmente se puderem dar um rolê por aí.

Aquário

Tudo o que envolve dinheiro ou posses conta com good vibes nesta manhã, Aquário. Mas as finanças pedem um cuidado maior à tarde e o risco de gastar mais do que pode é real oficial. Ainda bem que dá tempo de você receber uma boa notícia envolvendo dinheiro até o final do expediente, mas coloque as mãos na massa porque a grana não vai cair de presente no seu colo. Se quer comprar algo mais caro ou investir na sua casa, pesquise os preços e vá em frente! Se tem compromisso, a possessividade pode virar a grande vilã da sua vida amorosa. Cuidado pra não sufocar quem ama! A sua busca por estabilidade pode restringir um pouco os candidatos na paquera.

Peixes

A Lua segue em seu signo e garante que você começa esta sexta com muito pique para correr atrás dos seus interesses, Peixes! Aproveite para colocar assuntos pessoais em ordem, mas procure ser mais flexível em alguns pontos. No serviço, confie no seu taco e siga em frente sem dar bola para os invejosos de plantão. O seu jeito confiante pode fazer a diferença na hora de tomar decisões importantes. À tarde, porém, pode pintar torta de climão em casa se quiser tudo do seu jeito. Suas chances na conquista serão maiores à noite, ainda mais se agir de maneira confiante. O romance conta com a proteção das estrelas e vocês dois podem se divertir. Só vá devagar com o ciúme.

Áries

O desejo de diminuir um pouco o ritmo e ficar no seu cantinho tem tudo para crescer nesta sexta. Mas se não pode se dar a esse luxo, o jeito é arregaçar as mangas e encarar o batente! À tarde, as estrelas avisam que pode ter problemas se falar mais do que deve ou se perder tempo fofocando com os colegas durante o expediente, então redobre a atenção com as palavras para evitar problemas à toa. Siga sua intuição e aproveite para prestar mais atenção ao seu redor, assim pode até descobrir um segredo. Astral de mistério anima a paquera, mas invista com cautela naquele crush que não conhece direito. A dois, assunto polêmico ou mal–entendido pode incomodar.

Touro

Sextou, bebê, e você começa o dia com mil ideias para colocar em prática no trabalho. Depois do almoço, é melhor fazer uma pesquisa primeiro pra não perder dinheiro investindo em algo duvidoso, Touro. O astral melhora aos poucos e seu jeito animado promete contagiar os outros, inclusive no trabalho. Você pode se sentir melhor se estender a mão a alguém que está precisando de uma força. As amizades também ganham destaque e prometem momentos divertidos, mas não misture dinheiro nesse lance. No romance, há sinal de sintonia com o par, ainda mais se valorizarem a companhia um do outro. A paquera promete muitas emoções e os amigos podem bancar o cupido.

Gêmeos

Nesta sexta, a carreira segue concentrando boa parte da sua atenção e o seu esforço pode ser reconhecido. Pena que nem tudo é perfeito e críticas, atritos ou cobranças com colegas e com a chefia podem azedar o astral à tarde. Mas ainda dá tempo de dar a volta por cima e fechar a semana com boas novas no trabalho. Compartilhe as suas ideias e vai colher bons frutos mais tarde. Vale dedicar uma atenção extra à sua aparência se quiser causar uma boa impressão. Sua popularidade será sua melhor arma pra movimentar as coisas na conquista e vão chover contatinhos à noite. A vida a dois se torna mais sólida, mas aposte na diplomacia para driblar as críticas.

Câncer

Sextou, Câncer, e você começa o dia a todo vapor! No trabalho, trocar experiências com pessoas que não pensam como você pode trazer um aprendizado maior do que esperava. Mas, à tarde, seu maior desafio será manter o foco e não se distrair com qualquer coisinha. As tarefas em grupo devem correr melhor, especialmente se trabalha com educação ou com algo ligado à Justiça. Vai sobrar energia à noite pra embarcar em uma viagem ou se divertir em um programa com os amigos. Sair da rotina e dar uma volta por aí à noite agita as coisas na paquera. Nem a distância será um problema se está a fim de alguém! Aproveite para surpreender o par e fazer algo descontraído.

Leão

A sexta começa com algumas mudanças inesperadas, Leão, mas tudo indica que serão positivas. O astral é favorável para fazer uma grande faxina em casa ou jogar fora o que não usa mais. O trabalho passa por alguns altos e baixos, mas tudo indica que o resultado será o melhor possível para os seus interesses no final das contas. Se anda sonhando com um emprego novo, essa é a hora de dar o primeiro passo. Há sinal de tensão nas suas amizades e é melhor esfriar seu temperamento para não se arrepender de uma atitude impulsiva. O desejo tem tudo para crescer e a química com o par vai causar inveja. Pode ser divertido desfilar por aí e deixar os contatinhos babando.

Virgem

Os relacionamentos seguem protegidos nesta sexta e você conta com mais disposição para interagir com os outros, Virgem. Aproveite para curtir a companhia das pessoas que ama. No trabalho, pode surgir disputa com os colegas ou concorrência por uma nova vaga na parte da tarde, mas a manhã tem tudo para ser produtiva se juntar forças com os colegas para atingir um objetivo ou até investir em uma sociedade nova. Tente manter a harmonia com todos à sua volta e pegue leve nas críticas, assim as coisas logo voltam ao normal. Se o seu coração está livre, você vai buscar estabilidade, mas diminua as expectativas. O romance fica melhor se focar nos pontos em comum com o par.

Libra

Sextou, bebê, mas a maior parte da sua atenção tem tudo para se voltar para o trabalho logo cedo. Você vai precisar de pique extra para encarar as tarefas que precisam ser feitas com uma certa urgência. Não vai ser fácil deixar tudo em ordem, ainda mais se tiver dificuldade para manter a atenção no serviço no começo da tarde. A boa notícia é que o astral melhora e, se focar nas tarefas, dá pra deixar tudo em ordem antes de encerrar o expediente. Não deixe a saúde em segundo plano e saiba respeitar seus limites. A paquera tem chance de dar certo se está a fim de alguém que encontra sempre. Talvez o romance esfrie, mas faça um esforço para agradar o love.

Escorpião

Nesta sexta, a Lua segue linda em seu paraíso astral e o dia começa com um astral mais leve, Escorpião. Explore sua criatividade e mantenha o foco no trabalho se quiser fechar a semana numa boa. À tarde, há risco de pintar uma briga com quem ama ou com pessoas mais novas, então controle seu humor. Ainda bem que tudo melhora e você conta com uma dose extra de sorte à noite: vale participar de um sorteio ou fazer uma fezinha! Seu charme está on e a previsão é de chuva de contatinhos hoje, já que estará irresistível. Espante a solteirice de vez! O romance passa por altos e baixos à tarde, mas a previsão é de momentos românticos e muito amor à noite.

Sagitário

Assuntos familiares ou do passado serão o grande destaque desta sexta e pode aproveitar para adiantar alguns serviços em casa ou começar uma reforma, se já estava nos seus planos. No serviço, seu lado mais prático segue em alta e pode surpreender os colegas, já que será difícil alguém atrapalhar a sua concentração hoje. Mas nem tudo será perfeito à tarde e você precisa deixar a teimosia de lado se quiser manter a paz na vida familiar. A noite será perfeita para curtir seu canto, botar os pés pra cima e relaxar! Um amor antigo pode jogar areia nos seus planos de conquista. Seu jeito protetor está on, mas o excesso de ciúme estremece o romance se não tiver cuidado.

