Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 30/6/2025

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Rotina - A Lua entra no ponto mais alto do seu Horóscopo nesta manhã e coloca as suas ambições em destaque. Talvez seja preciso cuidar de assuntos rotineiros em alguns momentos, mas você também terá disposição pra fazer mudanças importantes e até tentar algo diferente do habitual na hora de se produzir.

Amor - Você e o mozão podem equilibrar as expectativas de cada um, ainda mais se conversarem numa boa e mantiverem o bom humor. Pode se preparar para fazer novos contatos se está na pista.



Aquário

Relcionamentos - Os relacionamentos continuam em destaque com as energias de Mercúrio e Plutão nesta madrugada, ainda que possa pintar um ou outro atrito.

Rotina - A Lua entra em Virgem nesta manhã e promete good vibes pra você encerrar um ciclo e finalizar o que está pendente antes de se envolver em algo novo. O seu sexto sentido se destaca e você pode descobrir um segredo quando menos espera

Amor - A sensualidade será o seu trunfo para ganhar a atenção do crush. Aguarde momentos intensos na intimidade com o par.

Peixes

Relacionamentos - Com a Lua brilhando em Virgem a partir de agora, os relacionamentos em geral estão protegidos e você tem tudo para se divertir mais se contar com a companhia das pessoas que ama.

Saúde - Mas a saúde pede atenção em alguns momentos: ouça o seu corpo!

Amor - Sua estrela deve brilhar na conquista no final da tarde e pode dar adeus ao time dos solteiros se sonha com um novo amor. O romance recebe a proteção dos astros também! Demonstração de carinho pode fazer a diferença na vida a dois.

Áries

Sorte: A entrada da Lua em Virgem sinaliza que talvez seja necessário fazer um esforço extra para cuidar de tarefas que ficaram pendentes durante a semana, inclusive em casa.

Saúde: A saúde precisa de algum cuidado, por isso, não ignore os avisos que o seu corpo manda.

Amor: Mercúrio e Plutão, porém, garantem mais descontração e também dá pra se divertir neste domingo! Talvez você tenha muita coisa pra fazer, mas vai sobrar energia pra curtir quem ama ou dar aquela animada na conquista.

Touro

Sorte: O domingo começa com as melhores vibes, graças à entrada da Lua em seu paraíso astral. No que depender das estrelas, vai esbanjar descontração e muita criatividade, especialmente na hora de se divertir. Também vale contar com a sorte e até fazer uma fezinha mais tarde.

Família: Logo cedo, podem pintar cobranças em casa, mas não deixe que isso atrapalhe os seus planos de diversão, tá?

Amor: A vida a dois ganha muito carinho e altas doses de romantismo. Você tem tudo para fazer o maior sucesso se está na pista!

Gêmeos

Sorte: Domingou, bebê, e seu lado caseiro fica mais evidente com a entrada da Lua em Virgem. Pode ser uma boa reservar um tempo para cuidar da casa, fazer consertos domésticos, tentar algumas mudanças e fazer umas comprinhas.

Família: Assuntos familiares ligados a dinheiro devem correr melhor do que espera e há chance de resolver numa boa as pendências nessa área.

Amor: Mercúrio e Plutão ativam as comunicações e prometem surpresas até na paquera. Aproveite para conversar mais com quem ama.

Câncer

Dinheiro: Apesar do dia de folga, talvez seja uma boa reservar tempo para colocar as contas em ordem e cuidar melhor da sua grana.

Amigos: Seu lado comunicativo ganha destaque com a chegada da Lua em Virgem e você pode aproveitar para colocar a conversa em dia com os amigos e as pessoas mais próximas. Pode ser divertido sair da sua zona de conforto à noite e se aventurar um pouco mais junto com os amigos.

Amor: A vida amorosa conta com um astral descontraído e as estrelas garantem muita diversão.

Leão

Dinheiro: A Lua brilha em Virgem nessa manhã e promete good vibes para as finanças neste domingo. Se depender das estrelas, você vai dar valor ao que possui e ainda pode encher o bolso, inclusive com um pix que não estava esperando.

Sorte: À noite, tudo indica que terá um cuidado maior com as suas coisas.

Amor: O seu jeito possessivo pode esfriar as coisas com o crush, mas também há sinal de animação nas paqueras. Você e o par podem se entender melhor se deixarem as diferenças de lado agora.

Virgem

Sorte: Domingou, Virgem, e a entrada da Lua em seu signo promete ótimas energias para você fechar o fim de semana com chave de ouro! Sair da sua zona de conforto e perseguir seus sonhos pode render mais do que imagina.

Saúde: Mercúrio e Plutão pedem um pouco mais de cuidado com assuntos do dia a dia e com a sua saúde também. Ouças os sinais que seu corpo envia.

Amor: Com otimismo e bom humor, você tem tudo pra curtir os momentos a dois. A paquera reserva boas surpresas se for confiante.

Libra

Relacionamentos - Logo cedo, Mercúrio e Plutão ativam as amizades e você pode se divertir na companhia das pessoas mais próximas.

Rotina - Ainda assim, a Lua passa a infernizar o seu astral a partir de agora e a vontade de ficar no seu canto, relaxar e até se isolar um pouco tende a crescer.

Espiritualidade - Ainda bem que ela troca boas energias com outros astros, sinal de que seu lado místico e religioso fica mais forte.

Amor - A atração física promete animar as coisas na conquista, mas são os amigos que vão dar uma mãozinha nos assuntos do coração.

Escorpião

Rotina - Domingou com ótimas energias para você correr atrás dos seus sonhos. No que depender do Lua, que se muda pra Virgem e troca likes com outros astros, seu lado mais idealista e solidário se fortalece.

Relacionamentos - É um ótimo dia para colocar o papo em dia com os amigos e matar a saudade.

Casa - Talvez precise cuidar de algumas coisas em casa.

Amor - Na paquera, não terá problema para envolver o alvo e pode até embarcar em uma amizade colorida. Se tem compromisso, sair da rotina traz vida nova ao romance.



Sagitário

Rotina - A Lua entra no ponto mais alto do seu Horóscopo nesta manhã e coloca as suas ambições em destaque. Talvez seja preciso cuidar de assuntos rotineiros em alguns momentos, mas você também terá disposição pra fazer mudanças importantes e até tentar algo diferente do habitual na hora de se produzir.

Amor - Você e o mozão podem equilibrar as expectativas de cada um, ainda mais se conversarem numa boa e mantiverem o bom humor. Pode se preparar para fazer novos contatos se está na pista.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também