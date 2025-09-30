Menu
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 30/9/2025

Confira o que o zodíaco prepara para esta terça-feira

30 setembro 2025 - 08h10Da Redação, com João Bidu

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia.

Capricórnio 
No trabalho, seu carisma se destaca e ajuda a manter uma boa relação com as pessoas ao seu redor, sejam colegas, clientes ou com o público em geral, Caprica. Você vai contar com uma dose extra de energia para correr atrás dos seus interesses, mas a sua habilidade para se comunicar também será um trunfo valioso no final do dia. Avalie cada situação com calma e veja quando é hora de deixar a individualidade de lado, assim, suas chances de sucesso serão maiores. O seu charme segue  em alta e você pode se destacar na paquera sem fazer esforço, inclusive com um crush novo. Seu jeito mais autêntico e comunicativo ajuda a movimentar as coisas no romance.

Aquário 
Com a Lua infernizando seu astral, você vai fazer o possível para passar mais tempo no seu canto hoje. A dica é encarar as tarefas dia dia a dia com coragem e determinação, inclusive no trabalho. Ouça sua intuição para encontrar o melhor caminho em uma situação inesperada. Tire proveito da sua habilidade, assim, você vai chegar mais longe e causar uma ótima impressão por aí. À note, pode chegar boa notícia envolvendo dinheiro que não esperava mais. O romance segue um ritmo sossegado, mas talvez sem grandes emoções ou novidades. Se está procurando um amor, um caso proibido ou escondido pode surpreender seu coração quando menos espera.

Peixes
O trabalho pode apresentar novas oportunidades de viver experiências diferentes, de expandir seus interesses e de dar aquele chega pra lá na rotina, Peixes. Um sonho antigo pode ser colocado em prática agora, então ligue suas antenas e não deixe uma boa oportunidade passar despercebida. Mais tarde, as amizades contam com as melhores vibes e você vai se divertir muito se conseguir um tempo para reunir a galera. Confraternização pode animar seu astral, ainda mais se reunir os colegas. As demonstrações de carinho seguem em alta e você e o par podem se sentir mais conectados agora. A paquera promete novidades e surpresas, inclusive com alguém da turma.

Áries 
Você começa o dia com o foco todo voltado para a vida profissional, com garra de sobra para fazer alguns ajustes no trabalho. Aproveite para colocar os pés no chão e buscar o reconhecimento que merece, já que terá disposição para colocar as mãos na massa e batalhar por um aumento pra lá de merecido. Sua popularidade tem tudo para crescer e pode receber convites para eventos e confraternizações, Áries. Não deixe escapar a chance de fazer contatos profissionais! Quer animar a paquera? Vale dar uma atenção especial ao visual e tomar a iniciativa para se aproximar do seu alvo. A dois, objetivos e sonhos em comum ajudam a aprofundar a relação amorosa.

Touro
 A Lua promete vibes maravilindas para você estudar, conhecer gente nova, visitar lugares diferentes e viajar nesta terça, Touro. Mas quem não está de férias e precisa trabalhar pode explorar a criatividade para cuidar das tarefas, porque há boas chances de descobrir maneiras mais eficientes de fazer as tarefas de sempre. Seu lado sociável se destaca e você tem tudo para brilhar em reunião, encontro casual ou nas redes sociais. Programa com a turma promete animar a noite! Use e abuse do seu bom humor pra se dar bem na conquista porque seu charme estará em alta. Viagem romântica ou passeio diferentão com o par ajuda a manter a paixão na vida amorosa.

Gêmeos 
Há sinal de algumas mudanças e surpresas nesta terça, bebê. Se depender da Lua, você conta com muita energia para colocar as mãos na massa e focar toda a atenção no que precisa ser feito. A boa notícia é que terá facilidade para fazer ajustes no dia a dia e encontrar maneiras mais eficientes de cuidar do serviço. Siga sua intuição e pode se surpreender com o que vai descobrir pelo caminho. A noite será perfeita para dedicar mais atenção ao visual e colecionar elogios. Seu poder de atração está nas alturas e será moleza envolver a pessoa que deseja conquistar. Quem tem compromisso pode se beneficiar de uma dose extra de paixão e uma química de milhões.

Câncer 
Cooperação será a chave para avançar hoje, Câncer! O trabalho deve fluir melhor se você se aliar a pessoas que têm os mesmos interesses e objetivos. Compartilhe novas ideias com os colegas, reforce o seu comprometimento nas tarefas em grupo e deixe o isolamento de lado. Essas boas energias também envolvem os relacionamentos pessoais, que seguem protegidos. À noite, você pode se divertir muito se tiver companhia. Aproveite para retomar alguns contatos com quem está longe. Um lance recente tem boas chances de se firmar. A paquera com alguém de fora ou das redes sociais pode ter novidades quando menos espera. Já o romance segue blindado.

Leão 
A Lua reforça sua disposição para mergulhar no trabalho sem pensar duas vezes, Leão, e pode aproveitar esse pique para terminar qualquer tarefa que ficou pendente nos últimos dias. Embora você esteja mais focado no serviço, o resultado que deseja vai exigir uma dose extra de esforço, então nada de ficar enrolando. Sua dedicação tem tudo para ser recompensada e você pode até de conquistar um novo cargo ou uma promoção. A saúde pode se beneficiar se tiver um cuidado maior da sua parte com o seu corpo. Não vai ser tão fácil espantar a rotina no romance, mas as coisas devem correr bem. Interesse em um colega do dia a dia pode ser correspondido.

Virgem
A Lua segue em seu paraíso astral e promete uma dose extra de sorte nesta terça, Virgem. Ligue suas antenas porque você pode se dar bem em sorteio, rifa ou apostas. O astral será perfeito para você fazer contatos, exercitar seu lado sociável e brilhar em tarefas que exigem criatividade. Aproveite que estará esbanjando charme e simpatia para expandir sua rede de contatos profissionais. Tudo o que envolve novs ideias deve fluir melhor e será mais fácil se destacar hoje. Você tem tudo para arrasar na conquista e um lance recente pode se firmar de vez à noite. Com o mozão, as estrelas reforçam o romantismo e prometem muita diversão em programa ou viagem a dois.

Libra
Nesta terça, o astral é mais do que favorável para tudo o que envolve a família ou a sua casa, Libra. No trabalho, seu bom–senso se destaca e você vai dar um show na hora de organizar as tarefas e cuidar dos detalhes de rotina. Se está procurando emprego, alguém da família pode dar uma mãozinha. Quem trabalha em casa ou com produtos e serviços para o lar tem tudo para se destacar com mais facilidade. Receitinhas caseiras de cuidados e de beleza podem trazer bons resultados à noite. Você pode sentir saudades de um amor antigo. Que tal dar uma nova chance a esse relacionamento? Com o par, seu lado ciumento pode crescer, então é melhor agir com cautela.

Escorpião 
A Lua avisa que você vai dar um show de comunicação em todas as áreas nesta terça. O serviço vai fluir melhor se trocar ideias com os colegas, compartilhar suas opiniões com diplomacia e ampliar seus contatos profissionais. É um bom momento para resolver qualquer mal–entendido e melhorar sua popularidade nas redes sociais. Mais tarde, passeio, viagem rápida ou encontro com a galera promete animar os momentos de lazer. Essa vibe positiva também contagia a conquista: você pode até se encantar com um crush à primeira vista! Curtir um programa mais descontraído com quem ama pode ser divertido, ainda mais se der pra sair de casa e sassaricar por aí.

Sagitário 
As finanças contam com good vibes nesta terça e você começa o dia com muito foco para conquistar algo que sempre quis, seja para o lar ou na vida profissional. Seu tino comercial também se destaca e pode identificar uma oportunidade de ganhar dinheiro antes de qualquer outra pessoa, Sagita. Bom dia para negociar um aumento, investir sua grana, comprar algo para a sua casa ou colocar as contas em ordem para fechar o ano sem dívidas! Você vai buscar estabilidade nos assuntos amorosos e não há sinal de grandes novidades, mas a possessividade pede cautela. Antes de investir em um novo romance, avalie se os dois estão buscando a mesma coisa numa relação.

