HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 31/3/2025

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

A Lua segue firme e forte em seu paraíso astral, sinal de você conta com uma ajudinha da sorte para resolver qualquer parada que cruzar seu caminho nesta segunda. Há boas chances de brilhar no trabalho, principalmente se souber explorar seu lado criativo e usar seu carisma para interagir melhor com colegas e clientes. O céu também envia ótimas energias para a vida familiar. Seu charme está on e você tem tudo para se tornar irresistível se está na pista. O romantismo anima os momentos com quem ama.

Aquário

Nesta segundona, você conta com mais praticidade para resolver as coisas no serviço e em casa também. É hora de mostrar bom–senso e foco até para realizar as tarefas mais chatinhas do dia a dia. E com alguns astros favorecendo o seu lado comunicativo, você pode fazer novos contatos no serviço ou na vida pessoal sem qualquer esforço. O ciúme segue em alta na vida a dois, mas uma boa conversa resolve qualquer parada. Seu jeito mais animado será um grande trunfo se ainda não tem compromisso.

Peixes

No trabalho, você tem mais chance de brilhar se investir na comunicação e tirar proveito do seu raciocínio rápido. Com boas ideias e um ótimo papo, você vai interagir melhor com todo mundo e ainda dar uma animada nos colegas. Se trabalha com serviços que exigem deslocamentos rápidos pela cidade, vai ser um sucesso! E com o Sol ainda turbinando as finanças, há chance de entrar uma grana extra agora. Pode ter surpresas interessantes na paquera se olhar mais ao seu redor. O romance segue mais leve e gostoso.

Áries

Você começa a semana contando com mais habilidade para lidar com dinheiro. Tudo indica que pode fechar negócios lucrativos, dar uma turbinada na carreira e até negociar um aumento, especialmente se confiar nas suas habilidades e correr atrás dos seus sonhos com muita garra. Você tem tudo para se destacar na conquista se tomar a iniciativa e mostrar seus pontos fortes na hora de se aproximar de quem deseja. O romance ganha um astral mais descontraído e vocês podem fechar a noite em sintonia.

Touro

Se depender das estrelas, você começa a semana com muita energia para correr atrás das suas obrigações e deixar tudo em ordem. Você pode se surpreender com o que é capaz de realizar quando mergulha de cabeça nos seus interesses, Touro. Só pegue mais leve em alguns momentos porque o Sol segue infernizando o seu astral e pode diminuir seu pique em alguns momentos. À noite, vai sobrar disposição para fortalecer o romance. Se está de olho em alguém, tome a iniciativa e não esconda o seu interesse.

Gêmeos

A segunda começa com a Lua infernizando seu astral e trazendo alguns desafios pela frente. O trabalho deve correr melhor se ficar no seu canto e escolher as palavras com cuidado pra evitar problemas. Projetos que podem ser feitos de maneira diferente, com ideias originais, contam com as boas energias do Sol. A vida amorosa anda mais sossegada e talvez o seu interesse não se foque tanto nos momentos a dois. Mas você pode emplacar uma conquista se está de olho em alguém da turma.

Câncer

Segundou, bebê, e a Lua reforça o desejo de expandir seus horizontes, mergulhar em algo novo e deixar a rotina de lado. Tarefas realizadas junto com os colegas devem correr melhor, especialmente se pensa em formar uma sociedade ou parceria com um amigo. O Sol segue turbinando a sua ambição e pode ter boas novas se está em busca de um emprego ou batalhando por uma promoção. Sintonia e interesses em comum fortalecem os laços com o par. A paquera tem boas chances de dar certo se os amigos ajudarem.

Leão

Se depender da Lua, você começa a semana com muito foco para correr atrás dos seus maiores objetivos no trabalho! É hora de redobrar o esforço para dar conta das tarefas, inclusive as mais chatinhas ou rotineiras. Assuntos envolvendo viagem, contato com pessoas de outros lugares e estudos contam com good vibes também. A sua popularidade segue em alta e garante que a conquista fique movimentada agora. Manter o bom humor ajuda a tornar a convivência com quem ama mais leve.

Virgem

Seu espírito de equipe se destaca nesta segunda, sinal de que as tarefas envolvendo a colaboração de outras pessoas têm tudo pra se desenrolar numa boa. Viagem ou estudos estão protegidos e você pode investir em novos conhecimentos e até começar um curso. Mas também há sinal de mudanças e você pode se sair melhor se canalizar essa energia para fazer alguns ajustes no dia a dia. A vida amorosa segue mais leve e ainda promete momentos intensos na intimidade. Que delícia!

Libra

Segundou, bebê, e o seu sexto sentido mais afiado pode indicar a melhor saída para algumas surpresas que devem pintar pelo caminho, inclusive no trabalho. Há sinal de mudanças em algumas áreas, inclusive no emprego, mas é um ótimo momento para quem está procurando uma nova vaga. O Sol segue protegendo os relacionamentos e deixa tudo mais animado se tiver companhia. Seu poder de sedução vai dar um show e será o segredo para se destacar na paquera. O desejo também apimenta o romance.

Escorpião

Sua habilidade para lidar com as pessoas será o grande destaque do dia e sua estrela tem tudo para brilhar na interação com os colegas. Uma parceria ou sociedade conta com energias favoráveis para se tornar um sucesso. E com o Sol destacando a sua habilidade para lidar com os assuntos de rotina, vai ser fácil finalizar tudo o que cair no seu colo se mantiver a concentração no serviço. A paquera também pode surpreender, ainda mais se está pensando em algo mais sério. O romance segue protegido.

Sagitário

Os assuntos de rotina contam com as boas energias da Lua nesta segundona, mas o trabalho tem tudo para concentrar a maior parte do seu tempo, Sagita. O jeito é mergulhar nas tarefas porque o seu esforço pode até render elogios. Foco, fé e café serão o segredo para o sucesso! Mas nem tudo é trabalho nessa vida e o Sol envia vibrações positivas para você se divertir nos momentos de folga, além de dar aquela animada na paquera. A dois, mantenha o clima mais leve e fale sobre seus sentimentos sem medo.

