Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 3/7/2025

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (3), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

No serviço, sua vontade de conquistar a admiração e o respeito que merece segue em modo turbo, o que pode dar aquele gás que faltava para correr atrás das suas metas profissionais. Você também vai se preocupar mais com o que os outros pensam a seu respeito, por isso, vale a pena caprichar na produção e até fazer uma ou outra mudança no visual. Já o Sol envia ótimas energias para os relacionamentos, inclusive no romance. Converse sobre o futuro com o par ou tente emplacar uma nova conquista se está só.

Aquário

Se quiser finalizar as tarefas rapidinho, é melhor deixar a diversão para mais tarde e manter o foco nas tarefas. A boa notícia é que seu jeito mais descontraído ajuda a melhorar qualquer tarefa feita em equipe. Mais tarde, vai sobrar energia para dar um rolê e desanuviar a cabeça: reserve tempo pra se divertir e esquecer o estresse. Só não deixe a saúde em segundo plano. Um romance à distância pode emplacar e acelerar seu coração. Se tem compromisso, um astral mais leve anima os momentos a dois.



Peixes

A Lua segue estimulando sua disposição para fazer algumas mudanças, seja no trabalho, em casa ou nos cuidados com o seu corpo. Nem sempre é fácil se desapegar ou fazer transformações nos seus hábitos, mas o resultado tem tudo para ser positivo. Seu lado místico fica mais forte e pode ser interessante meditar ou colocar suas crenças em prática. Já os assuntos do coração contam com as good vibes enviadas pelo Sol, que ilumina seu paraíso astral e reforça seu carisma. Se joga!



Áries

Se depender da Lua, sua habilidade para lidar com as pessoas tem tudo para melhorar nesta quinta. Os relacionamentos seguem em destaque e você vai ter sucesso na hora de lidar com colegas e clientes, além de contar com mais jogo de cintura. O Sol segue destacando a relação com a família e promete animar as coisas. A vida a dois conta com uma dose extra de romantismo, mas cuidado com o ciúme à noite. Se anda sonhando com um novo amor, jogue seu charme e não esconda se quiser compromisso.



Touro

Seu foco no trabalho segue a todo vapor hoje e você conta com muito pique para colocar as tarefas em dia. Aproveite para terminar tudo o que depende da sua iniciativa. Também vale reservar um tempinho extra para dedicar à saúde e adotar novos cuidados. Sua habilidade para se comunicar segue em alta om as energias enviadas pelo Sol e você pode aproveitar para animar o romance com um bom papo. Se acha que um lance recente não tem futuro, talvez seja hora de partir pra outra, bebê.



Gêmeos

No trabalho, seu lado comunicativo e criativo tem tudo para ser um grande destaque. Priorize as tarefas que envolvem colegas ou clientes porque sua habilidade para lidar com os outros está a todo vapor! A sorte também vai sorrir para o seu lado e vale fazer uma fezinha. E com as finanças recebendo good vibes, pode ser um bom momento para comprar algo que sempre teve vontade. Pode esperar altas doses de carinho e companheirismo nos momentos a dois. Tá na pista? Pode até pintar amor à primeira vista.

Câncer

As estrelas avisam que agir de maneira mais prática tem tudo para render uma grana extra. O astral também é favorável pra botar ordem na casa, deixar tudo do seu jeitinho e até fazer algumas compras para o lar ou com a família. A convivência com os parentes conta com as melhores vibes. Também vai sobrar disposição para correr atrás dos seus interesses e definir algumas prioridades. Talvez seja preciso cautela com o ciúme, mas um programa mais sossegado a dois tem tudo pra ser sucesso.

Leão

Você conta com facilidade extra para expandir contatos, conquistar novos amigos, convencer as pessoas e brilhar nas redes sociais. Vale colocar essas habilidades em prática também no trabalho, assim terá mais chance de brilhar em tarefas que exigem comunicação e iniciativa. Talvez sinta vontade de se isolar em alguns momentos, e está tudo bem. Se está na pista, abuse do seu charme pra se dar bem. Se o seu coração está ocupado, a dica é apostar no romantismo para animar a vida a dois.



Virgem

Sua habilidade para lidar com dinheiro segue em alta e você pode se apegar mais ao que é seu. Aproveite para organizar as contas de casa, planejar o orçamento e até fazer umas comprinhas. No trabalho, há chance de identificar novas oportunidades de conquistar uma grana extra. Mas também vai sobrar pique para sair e curtir as amizades mais tarde. A conquista vai precisar de paciência porque as coisas não se desenrolam na velocidade que gostaria. No romance, vale diminuir a possessividade.

Libra

Se depender das estrelas, você tem tudo para agir de maneira mais confiante hoje. Você vai dar conta rapidinho de qualquer tarefa que depende da sua iniciativa, mas também fica fácil contar com o apoio dos amigos para o que precisar. E com o Sol protegendo a sua vida profissional, é hora de traçar novos objetivos e correr atrás do reconhecimento que merece. Jogue seu charme porque vai ser difícil o crush resistir aos seus encantos. Seu jeito carinhoso anima os momentos com quem ama.

Escorpião

Seu sexto sentido segue em destaque e pode ajudar você a identificar as boas oportunidades que devem cruzar seu caminho, inclusive no serviço. Pode até se sair melhor do que estava esperando, principalmente se está procurando novas oportunidades de trabalho. Se tem planos para uma viagem ou pensa em retomar os estudos, saiba que o Sol envia ótimas energias para estes setores. A vida amorosa fica mais calma, mas ainda reserva boas surpresas. Lance escondido pode acelerar seu coração.

Sagitário

Você começa o dia com muitos sonhos e expectativas! É um ótimo momento para estreitar os laços com as pessoas queridas, ajudar alguém, exercitar sua solidariedade ou correr atrás de um novo projeto profissional. As amizades contam com as melhores vibes e será divertido reservar tempo para sair da rotina e dar um rolê por aí com a turma. Há sinal de fortes emoções na paquera, ainda mais se apostar na sensualidade. Já o romance segue protegido e com altas doses de paixão.

