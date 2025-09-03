Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 3/9/2025

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (13), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Nos assuntos profissionais, você vai encarar qualquer desafio com mais dedicação e seriedade nesta quarta. A dica dos astros é canalizar toda essa intensidade para algo produtivo, o que nem sempre é tão fácil de fazer. Vale a pena ouvir seus instintos porque pode até identificar uma boa oportunidade para você progredir no trabalho nos próximos dias. No final da manhã, mantenha alguns interesses pessoais em segredo, afinal, lidar com pessoas fofoqueiras pode ser mais desafiador do que estava esperando. E isso também inclui as redes sociais. A sensualidade e o seu poder de atração apimentam as coisas tanto com o mozão quanto na conquista. Se joga.



Aquário

As parcerias contam com o apoio dos astros e as tarefas correm melhor se forem divididas com outra pessoa. Se depender das estrelas, você fará o possível para evitar o isolamento nesta quarta, inclusive no trabalho. Fica mais fácil dar conta de qualquer desafio se apostar em uma parceria ou sociedade, o que ajuda a movimentar a vida pessoal também. Saia por aí com a turma, planeje uma viagem e valorize a companhia dos amigos. Só não vale perder o controle dos gastos, ok? Você pode descobrir novas maneiras de fortalecer o romance, mas cuidado com a possessividade. Se o coração está vago, espalhe a notícia entre os amigos e peça uma mãozinha.



Peixes

No trabalho, você começa esta quarta com foco nas tarefas e pode dar um show na hora de cuidar de alguns assuntos práticos que vinha adiando. Se fizer a sua parte e assumir novas responsabilidades, vai causar uma ótima impressão por aí e ainda pode render mais do que os outros imaginam. Há boas chances de conquistar uma promoção ou receber o reconhecimento que merece na vida profissional, mas vai depender do seu esforço. Não adianta ficar só sonhando, é preciso fazer a sua parte também. Na paquera, talvez as coisas não andem na velocidade que gostaria. No romance, será preciso lidar com alguns assuntos de rotina, mas não perca a paciência.





Áries

A Lua segue com força em seu paraíso astral e promete que qualquer perrengue ou tarefa que surgir pela frente deve se resolver rapidinho, Áries. Além disso, você tem tudo para dar um show de criatividade e se destacar com ideias inspiradoras. Aposte na sua simpatia para contagiar os colegas, clientes e o púbico em geral. No final da manhã, porém, vai ser preciso uma dose extra de atenção no serviço porque você pode se distrair com qualquer coisinha. Na paquera, além de contar com uma dose extra de magnetismo, você também estará mais envolvente e irresistível do que nunca. Romantismo e bom humor marcam os momentos ao lado de quem ama.





Touro

No trabalho, as estrelas enviam vibes poderosas para você focar nas tarefas de rotina. Tire proveito do seu bom–senso para resolver as questões mais práticas do dia a dia. Também vai ser divertido curtir a companhia da família, relembrar bons momentos e ficar no seu cantinho mais tarde. Mas nem tudo é perfeito e, no final da manhã, as amizades podem passar por momentos turbulentos se não agir com diplomacia, Touro. Vá com calma e esfrie a cabeça para não se arrepender mais tarde. Você e o love podem se aproximar mais hoje, mas precisam ter cuidado para não dar espaço para o ciúme. Melhor não apressar as coisas na conquista, inclusive com um amor antigo.



Gêmeos

Pela manhã, seu jeito falante e comunicativo fica ainda mais evidente e você pode tirar proveito disso para abrir novas portas no serviço. Se está em busca de um emprego, espalhe a notícia entre os amigos e conhecidos porque o pessoal pode indicar alguma coisa ou distribuir seu currículo por aí. As estrelas também deixam o astral mais leve, sinal de que você tem tudo para brilhar nas redes sociais! Mas Sol e Netuno trocam farpas no final da manhã e podem estremecer alguns relacionamentos. Com o mozão, saiba que o diálogo segue em alta e ajuda a voltar às boas. As oportunidades de paquera vão pipocar por aí e você tem tudo para espantar de vez a solteirice.



Câncer

Esta quarta começa recheada de boas energias para lidar melhor com dinheiro, Câncer. Ligue suas antenas para agarrar uma oportunidade única de encher o bolso. Também pode pintar a chance de dar aquela alavancada na carreira: defina seus objetivos e lute para chegar onde deseja. Mas o trabalho exige foco redobrado, já que há chance de se distrair com qualquer coisa no final da manhã. À noite, seu lado materialista se destaca e pode ajudar a planejar melhor um novo negócio. A dois, seu jeito possessivo cresce e talvez traga alguma tensão com o par se não tiver cuidado. Se o seu coração está vago, não espere grandes novidades na paquera.



Leão

Logo cedo, você pode tirar proveito da sua confiança e capacidade de liderança para abrir novas portas no serviço. Criatividade e habilidade para lidar com as pessoas serão seus maiores trunfos para se destacar no trabalho hoje. As estrelas também deixam o astral mais leve, sinal de que você tem tudo para brilhar nas redes sociais! Pena que nem tudo é aquela maravilha e há sinal de tensão em alguns relacionamentos, especialmente na vida amorosa ou no contato com gente mais nova. Com o mozão, saiba que o diálogo segue em alta, então aproveite para driblar uma briga. Seu charme segue no modo turbo e tomar a iniciativa fará toda a diferença na paquera.



Virgem

O dia começa recheado de boas energias para lidar com tarefas que podem ser feitas de maneira mais isolada, Virgem. A Lua segue infernizando o seu astral e pode diminuir seu pique, mas você conta com uma sensibilidade maior para cuidar de assuntos desafiadores. Seu lado família fica em destaque, mas talvez não seja tão fácil se entender com o pessoal de casa, ainda mais se eles ficarem palpitando na sua vida amorosa. A dois, seu lado mais ciumento talvez traga alguma tensão com quem ama se não tiver cuidado. Se o seu coração está vago, não espere grandes novidades na paquera, ainda mais se um ex resolver atrapalhar os seus esquemas.



Libra

No trabalho, você vai chegar mais longe se apostar na dobradinha ousadia mais boa vontade para lidar com as pessoas. Aproveite esse astral descontraído para se encontrar com os amigos e dar boas risadas nos momentos de folga. As estrelas favorecem conversas, novos contatos e tudo o que envolva comunicação. Seu desafio será manter o foco em um assunto de cada vez para não se distrair durante o expediente, ok? As amizades reservam alguma rivalidade à noite, mas nada que não consiga dar conta. Na conquista, será fácil atrair quem deseja se explorar todo o seu charme natural. As estrelas prometem um clima leve e descontraído nos momentos com o mozão.



Escorpião

A manhã será ideal para mergulhar no trabalho e conquistar o destaque que merece, Escorpião! No que depender das estrelas, sua ambição estará imbatível e você tem tudo para conseguir o que deseja, inclusive uma grana extra, emprego novo ou promoção que deseja há tempos. Eu ouvi um amém? Mas nem tudo é perfeito e sair comprando tudo o que vê pela frente pode ser um tiro no pé, já que há risco de ter prejuízo mais tarde. A boa notícia é que sua popularidade deve movimentar as coisas na conquista, ainda que sua atenção esteja focada em outros assuntos também. Você e o seu amor podem formalizar de vez o romance mais tarde.



Sagitário

O dia começa com um astral mais descontraído e as estrelas avisam que você pode fazer contatos interessantes e estabelecer boas relações com gente de fora, inclusive no trabalho. Com sua curiosidade em alta, é hora de investir em conhecimento e aproveitar pra ouvir outros pontos de vista também, Sagita. A comunicação e a troca de ideias ajudam a dar aquele gás que faltava nos seus assuntos profissionais. No final da manhã, porém, pode pintar torta de climão em casa. Se está sonhando com um novo amor, saia da rotina e mostre seu lado descontraído para ganhar o crush. O romance fica mais agitado e garante momentos divertidos, mas controle o ciúme.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também