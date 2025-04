Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 4/4/2025

Capricórnio

Os relacionamentos seguem em alta neta sexta e o seu lado mais sociável facilita o contato com colegas e pessoas novas, inclusive no trabalho. A boa notícia é que Saturno e Urano trocam likes e melhoram a comunicação, então aproveite para fazer novos contatos e animar a convivência com todo mundo. A paquera tem tudo para surpreender e você pode se apaixonar à primeira vista! O romance estará protegido pelas estrelas, mas a Lua Crescente à noite pede mais dedicação a quem ama.



Aquário

Sextou, e você tem tudo pra fechar a semana com muita disposição na hora de encarar as tarefas que vão surgir pela frente, seja no trabalho ou em casa. A boa notícia é que pode pintar uma grana extra, o que ajuda a equilibrar as finanças. Redobre a atenção para agarrar as oportunidades que podem surgir pelo caminho, Aquário. A saúde pede alguns cuidados e você pode adotar um estilo de vida mais saudável hoje. Se está só, vale dar uma chance a alguém próximo. A rotina deixa o romance um pouco mais parado.

Peixes

Com a Lua firme e forte em seu paraíso astral, vale fazer uma fezinha, participar de rifa ou entrar em um sorteio, especialmente à noite. Dedicação, confiança e um ótimo papo serão o segredo para conquistar os clientes e convencer os colegas que não pensam como você. A comunicação terá um papel de destaque na conquista, mas é o seu charme que vai ajudar a espantar a solidão de vez! Você pode se encantar com uma pessoa que acabou de conhecer se ainda não tem compromisso. O romantismo está no ar hoje!

Áries

Sextou com ótimas vibes para você ganhar dinheiro se confiar na sua intuição, Áries! Quem trabalha em casa ou com produtos e serviços para o lar tem ótimas chances de faturar mais agora. À noite, a Lua Crescente canceriana traz à tona seu lado mais animado, especialmente se envolver encontro com a família ou reunião de parentes. Se o seu coração está vago, um amor do passado pode pedir uma nova chance. Já a vida a dois conta com good vibes, mas talvez tenha que controlar melhor o ciúme.

Touro

As amizades estão protegidas agora e você pode se divertir mais tarde com o pessoal! No trabalho, sair da sua zona de conforto e melhorar a comunicação serão o segredo para se dar bem em tudo o que fizer. A Lua Crescente deixa o astral mais animado à noite e vai sobrar pique para fazer tudo o que mais gosta: deixe a rotina bem longe! Encontro com a turma pode ser o que faltava para você conhecer gente nova e expandir seus contatos, o que também deixa a vida amorosa mais animada.



Gêmeos

Você tem tudo para fechar a semana com ótimas energias e podem surgir boas surpresas para o seu bolso, inclusive uma grana que não esperava ou aquela promoção que estava de olho. Fica mais fácil causar uma boa impressão e dar aquele up na sua carreira, mas vale manter manter segredo sobre essas boas novas por enquanto. A Lua Crescente à noite sinaliza novas possibilidades pela frente, especialmente com grana, mas também traz desafios, inclusive na área amorosa. Pegue leve no ciúme.

Câncer

Sextou com vibes pra lá de positivas para você correr atrás dos seus interesses, Câncer. O trabalho vai correr melhor se focar nos seus objetivos e unir forças com os colegas. Saturno e Urano trocam likes e garantem ótimas energias para viagem ou reunião com os amigos hoje. À noite, a Lua Crescente canceriana garante que o seu charme vai brilhar! Não será difícil fisgar um novo amor se a galera der uma ajuda e pode até se interessar por alguém de fora. Há sinal de animação e otimismo na vida amorosa.

Leão

Você começa esta sexta querendo paz e sossego, por isso, atividades que podem ser feitas de maneira isolada contam com as melhores energias. Mas a vida profissional pode ganhar um impulso e tanto se souber jogar suas cartas e agir de maneira discreta. Se estava sonhando em trocar de carreira ou encontrar um novo trabalho, Saturno e Urano prometem novidades interessantes a partir de agora. A Lua Crescente canceriana avisa que será preciso investir na confiança e na paciência para manter a vida amorosa em paz.

Virgem

Sextou, bebê, e se depender das estrelas, os assuntos ligados aos amigos ganham destaque e você vai se mostrar bem mais sociável hoje. No trabalho, você conta com criatividade e otimismo pra vencer qualquer desafio, mas foque primeiro nas tarefas que dependem da colaboração de outras pessoas, já que elas devem correr melhor. Tá na pista? Há chance de cair de amores por alguém que foi apresentado pelos amigos. Interesses em comum e altas doses de carinho deixam os momentos a dois mais gostosos.

Libra

Você tem tudo para fechar a semana com sua popularidade em alta. E como a sua ambição tem tudo para crescer, nada vai impedir o seu sucesso! Mas também pode chover trabalho pela frente, então concentre sua atenção nas obrigações para tirar o melhor proveito dessa energia positiva. Cuidados com a saúde e novos hábitos saudáveis podem fazer maravilhas pelo seu corpo. A atração por alguém próximo ou muito popular tem tudo para crescer. A vida a dois fica mais sólida e protegida.

Escorpião

Sextou, e o desejo de viajar e de sair da rotina ou fazer uma viagem tem tudo para crescer. Para dar conta do trabalho, aposte no espírito de equipe e na troca de conhecimento, assim, tudo vai andar de maneira mais tranquila. A sorte também deve sorrir para o seu lado, então vale fazer uma fezinha à tarde. Mas é a vida amorosa que conta com as melhores vibes e a paquera promete fortes emoções pela frente! O romance está protegido e pode se tornar mais descontraído do que esperava.

Sagitário

Há sinal de muito trabalho pela frente nesta sexta, mas você conta com a proteção das estrelas. Vale a pena redobrar o esforço e agir com mais jogo de cintura para lidar com os imprevistos porque nada vai cair de presente no seu colo, mas os resultados prometem ser pra lá de favoráveis para os seus interesses. Uma reforma, mesmo pequena, pode ser iniciada agora. Seu lado sedutor segue em alta e será fácil fisgar quem deseja. Vale o mesmo para quem já vive um lance mais estável.

