Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 4/6/2025

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (4), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:



Capricórnio

Relacionamentos - Aproveite a manhã para fazer contato com pessoas de longe, mas sem perder o foco no que é importante.

Trabalho - É que o trabalho pede foco redobrado logo cedo, porque não será tão fácil manter a atenção naquelas tarefas mais chatinhas.

Dinheiro - Ainda bem que o astral melhora antes do almoço, então se fizer a sua parte, pode até fechar o dia no lucro.

Amor - A vida a dois fica mais séria e talvez seja um bom momento para conversar com o par sobre o futuro da relação. A paquera, porém, fica mais devagar.

Aquário

Rotina - Há sinal de mudanças e novidades em casa logo cedo e você pode aproveitar para ajeitar o seu cantinho.

Trabalho - Aproveite essas energias para encerrar tarefas e pendências, mas sem arrumar confusão com os outros.

Relacionamentos - O romance também corre o risco de ficar marcado por brigas se não tiver cautela. Ainda bem que logo a Lua entra em Libra e a sua habilidade para agir em equipe tem tudo para crescer.

Amor - Os assuntos amorosos ficam protegidos à noite! Tem um crush em vista? Mostre todo o seu charme!

Peixes

Família - Embora você comece o dia contando com a proteção das estrelas em seus relacionamentos, talvez não seja tão fácil se entender com a família.

Trabalho - Mas a entrada da Lua em Libra afia seu sexto sentido e você pode se sair melhor nos negócios se examinar os detalhes com mais atenção.

Amor - No romance, controlar o ciúme será seu maior desafio, mas a paixão ajuda a fazer as pazes mais tarde. A paquera pode surpreender e até virar um lance mais sério se você usar sua sensualidade e não pressionar demais.



Áries

Trabalho - Você começa o dia com muito pique pra dar conta das obrigações e ganhar uma grana extra, Áries.

Rotina - Mas pode ter dificuldade para concentrar sua atenção no que interessa, seja no trabalho, em casa ou ao cuidar das tarefas do dia a dia.

Relacionamentos - Ainda bem que a Lua se muda para Libra no final da manhã e deixa tudo mais leve, além de favorecer os relacionamentos em geral.

Amor - À noite, o céu promete ótimos momentos para quem já tem compromisso! Vênus e Júpiter trocam likes e animam a paquera.



Touro

Relacionamentos - Há sinal de boas energias logo cedo para lidar com assuntos pessoais e trocar ideias com colegas e pessoas próximas.

Dinheiro - Mas nem tudo é perfeito e a chance de gastar mais do que pode é real oficial, então pegue leve e controle melhor seus impulsos.

Trabalho - A Lua aumenta sua concentração no trabalho ainda pela manhã, então foque no que é importante e cuide das suas obrigações.

Amor - Os astros deixam a vida amorosa mais parada à noite, então adiante os contatinhos porque suas chances são melhores logo cedo.



Gêmeos

Trabalho - Logo cedo, sua concentração no trabalho pode surpreender, Gêmeos.

Família - A sintonia com a família também se destaca, apesar de um ou outro perrengue, então vá com calma.

Rotina - Mas a melhor notícia é que a Lua se muda para o seu paraíso astral ainda pela manhã e você tem tudo para brilhar, inclusive no serviço.

Amor - Há sinal de muito pique pra se divertir com o mozão, paquerar, conhecer gente nova e curtir momentos animados com os amigos. Romantismo e alto–astral deixam os momentos a dois mais gostosos.

Câncer

Relacionamentos - A comunicação continua em destaque nesta quarta, mas talvez não seja bem da maneira que você gostaria.

Trabalho - É que pode surgir confusão e perda de informações importantes no trabalho pela manhã se não tiver cuidado.

Rotina - Mas logo a Lua entra em Libra e destaca seu lado prático, o que ajuda a finalizar rapidinho qualquer obrigação que pintar pelo caminho.

Família - Assuntos familiares podem ocupar sua atenção mais tarde.

Amor - No romance, a paixão tem tudo pra correr solta, mas controle o ciúme.

Leão

Dinheiro - O céu avisa que as finanças precisam de atenção nesta manhã, porque podem pintar energias meio tensas. Se está procurando novas maneiras de aumentar suas reservas financeiras, é melhor agir com calma pra evitar prejuízo.

Relacionamentos - Ainda bem que a Lua entra em Libra e deixa o astral mais leve, então aproveite para trocar ideias e se entender melhor com todo mundo.

Amor - Mais tarde, há sinal de diversão e romantismo nos momentos a dois. A paquera pode surpreender e uma paixão à primeira vista tem tudo pra emplacar!

Virgem

Relacionamentos - Aproveite a manhã para adiantar alguns interesses pessoais, Virgem, e mostre mais jogo de cintura se quiser melhorar a convivência com os colegas e a chefia.

Dinheiro - A boa notícia é que a Lua envia boas energias para as finanças e pode surgir boa nova envolvendo dinheiro mais tarde.

Amor - A possessividade tem tudo para crescer se já tem compromisso, mas talvez isso ajude a deixar o romance mais sólido. Só não vale exagerar na dose. A paquera tem mais chance de dar certo se você usar seu lado sensual.



Libra

Relacionamentos - O desejo de ficar no seu canto, sem muita interação com colegas ou outras pessoas, fala mais alto logo cedo.

Viagens - Planos para uma viagem talvez precisem de ajustes, ou até mesmo de um adiamento.

Trabalho - Mas logo a Lua brilha em seu signo e você vai contar com pique renovado para correr atrás dos seus interesses e resolver qualquer tarefa que cair no seu colo.

Amor - Se está a fim de alguém, use e abuse do seu charme para se aproximar. A previsão das estrelas é de chuva de admiradores no seu caminho! Há sinal de romantismo a dois.



Escorpião

Rotina - Embora você comece esta quarta mais otimista, há sinal de desafios e problemas aqui e ali.

Relacionamentos - Superar esses atritos depende da sua habilidade para se adequar às mudanças de última hora e de conquistar a colaboração de colegas e pessoas próximas. As amizades passam por alguns momentos tensos.

Saúde - A Lua entra em seu inferno astral e pede atenção com a saúde e o serviço mais tarde.

Amor - Um programa caseiro ou mais sossegado pode cair bem com o par. Um amor do passado pode reacender seu interesse.



Sagitário

Trabalho - Assuntos profissionais recebem vibes poderosas logo cedo, mas também podem surgir alguns atritos e cobranças na convivência com os colegas e com a chefia. Tente equilibrar as críticas e foque nos resultados positivos que essas parcerias podem trazer.

Relacionamentos - A Lua brilha em Libra e avisa que as amizades contam com as melhores vibes. Um amigo pode fazer o papel de cupido se você está só.

Amor - Amizade com benefícios também tem boas chances de emplacar hoje. Vênus e Júpiter protegem os assuntos amorosos à noite!

