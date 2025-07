Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 4/7/2025

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de fim de semana.

Capricórnio

Sextou, e a Lua avisa que o contato com os amigos tem tudo para ficar protegido a partir de agora. A boa notícia é que Vênus e Urano unem forças em seu paraíso astral pela manhã e reforçam a sua capacidade de lidar com as pessoas, além de enviarem uma dose extra de sorte para o seu signo. À tarde, Vênus entra em Gêmeos e destaca assuntos de trabalho ou que envolvem a saúde. O romance ganha sintonia, confiança e diálogo, facilitando a convivência com o par ou animando a conquista.

Aquário

A Lua promete turbinar sua ambição hoje e a maior parte da sua energia tem tudo para ser direcionada à vida profissional. Mostre sua capacidade para cuidar das tarefas do dia a dia e aproveite para resolver assuntos familiares pela manhã. Mas a melhor notícia é a chegada de Vênus em seu paraíso astral à tarde, enviando uma dose extra de sorte a partir de agora. Vai sobrar pique no romance e na paquera, que ficam pra lá de animados. Use seu charme para seduzir o par ou conquistar novos admiradores.

Peixes

Sextou, bebê, e você vai fechar a semana com criatividade, disposição, alto–astral e boas ideias. É hora de utilizar essas qualidades no trabalho, interagir mais com outras pessoas e cuidar de atividades e tarefas que podem ser feitas em equipe. Sua habilidade para se comunicar tem tudo para crescer pela manhã, então aproveite para esclarecer qualquer mal–entendido. Seu jeito descontraído e otimista anima a vida amorosa! Vênus envia good vibes para assuntos familiares a partir de agora.



Áries

Sextou com surpresas e mudanças pela frente! Se está atrás de um novo emprego ou quer apenas trabalhar com algo diferente, essa é a hora de divulgar o seu currículo. O astral é favorável para as finanças e pode encher o bolso com uma ótima oportunidade, então vale a pena manter um olho aberto. Sua sensibilidade cresce, mas a chegada de Vênus em Gêmeos depois do almoço anima as comunicações, inclusive na vida amorosa. O romance e a conquista contam com uma dose extra de paixão.

Touro

Os relacionamentos ganham destaque hoje com a entrada da Lua em Escorpião. Você pode explorar as parcerias com os colegas para botar algumas tarefas em dia, ainda mais se tiverem os mesmos objetivos. Também há chance de resolver assuntos particulares ou na vida pessoal. À tarde, Vênus se muda para Gêmeos e envia good vibes para o seu bolso. Aposte num bom papo para paquerar e não esconda se estiver a fim de algo mais sério. O diálogo e os interesses em comum ajudam a proteger o romance.



Gêmeos

Se depender da Lua, que entra em Escorpião logo cedo, o seu foco tem tudo para se voltar para o trabalho agora. É verdade que o serviço pode exigir mais empenho da sua parte, mas a boa notícia é que você pode descobrir segredos ou encontrar boas oportunidades se seguir sua intuição. Com sua mente ativa, você costuma se envolver em mil projetos ao mesmo tempo, e isso fica mais evidente com a chegada de Vênus em seu signo. Os assuntos do coração também estão protegidos agora.

Câncer

A Lua entra em seu paraíso astral logo cedo, trazendo um ânimo novo até para o trabalho. O astral é perfeito para lidar com colegas, clientes e novos contatos, fazer um curso que estava querendo e melhorar a interação com as pessoas de um modo geral. A sorte também vai sorrir para você e vale fazer uma fezinha. As amizades estão protegidas, mas depois Vênus passa a infernizar seu signo e talvez seja preciso mais cautela no romance. Ainda assim, a conquista e a vida a dois prometem boas surpresas.



Leão

Com a Lua brilhando em Escorpião agora, a maior parte da sua atenção pode se voltar para assuntos domésticos ou ligados à família nesta sexta. No trabalho, seu jeito mais prático será notado, mas a dica é se concentrar em tarefas que podem ser feitas em casa, se tiver essa oportunidade. Vênus e Urano enviam good vibes para a vida profissional e você tem boas chances de brilhar hoje. Mais tarde, Vênus se muda para Gêmeos e anima as amizades, que podem até desempenhar o papel de cupido no romance.



Virgem

Sextou com as melhores vibes para tudo o que envolva comunicação. Agarre uma oportunidade de fazer viagem rápida ou movimentar sua rede profissional, trocando informações importantes e pesquisando sobre novas vagas, por exemplo. À tarde, Vênus entra em Gêmeos e promete ótimas energias para a vida profissional a partir de agora. As redes sociais animam o contato com pessoas queridas e podem movimentar a vida amorosa. O romance ganha leveza e a sintonia com o par deve crescer.

Libra

A entrada da Lua em Escorpião envia energias positivas para os seus interesses financeiros hoje. Claro que será preciso se esforçar para transformar seu empenho em dinheiro no bolso, mas você pode contar com a sua intuição para identificar as melhores oportunidades que vão cruzar seu caminho. E com Vênus brilhando em Gêmeos a partir de agora, você conta com charme e bom humor para se aproximar de um crush ou se entender melhor com a pessoa amada. Só pegue leve na possessividade.



Escorpião

Sextou, e o céu promete muita energia para correr atrás de grandes projetos hoje! A Lua em seu signo ajuda você a investir no seu crescimento pessoal e rever algumas prioridades no serviço. Você pode aproveitar para viver novas experiências no trabalho, mas priorize as tarefas que envolvem a colaboração de outras pessoas na parte da manhã. Vênus em Gêmeos reforça seu poder de sedução e você estará irresistível na paquera. Mostre todo o seu charme e aproveite para animar a intimidade.



Sagitário

Com a Lua infernizando o seu astral nesta sexta, você pode contar com a sua intuição para encarar mudanças e imprevistos de última hora. As estrelas também reforçam seu foco em assuntos de trabalho ou envolvendo a saúde na parte da manhã, então aproveite para resolver qualquer coisa que estiver pendente. Os relacionamentos ficam protegidos com a chegada de Vênus em Gêmeos mais tarde e podem servir como um porto seguro para as suas emoções. Lance recente tem boas chances de virar algo mais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também