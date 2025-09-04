Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 4/9/2025

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (4), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:



Capricórnio

Você começa o dia com pique de sobra para correr atrás dos seus interesses. A Lua troca likes com outros astros e envia excelentes energias para tudo o que envolve dinheiro ou finanças em geral. Aproveite para negociar um bônus e mergulhar no trabalho, pois o dinheiro não cai do céu e vai depender do seu esforço. O astral fica mais parado à noite e exagerar nas exigências pode atrapalhar a conquista. Se já tem compromisso, podem surgir boas novas envolvendo as finanças do casal. Só evite críticas e cobranças mais tarde.



Aquário

Ouça sua intuição logo cedo, assim será mais fácil para você encher os bolsos! Mas a melhor notícia é que a Lua brilha em seu signo ainda no começo da manhã e a convivência com os colegas ganha um pouco mais de otimismo e bom humor. A comunicação e a criatividade serão grandes trunfos no serviço. Preste atenção à saúde no final da noite. À noite, a diversão vai rolar numa boa. As estrelas anunciam good vibes para a vida amorosa em geral! A conquista vai depender da sua iniciativa e de um bom papo.



Peixes

As amizades recebem excelentes energias e poderá contar com o pessoal para o que precisar logo cedo. Mas rapidinho a Lua passa a infernizar seu astral e seu pique pode cair um pouco. A boa notícia é que sua intuição cresce e pode ter insights interessantes ao lidar com grana. Mais tarde, vale reservar um tempo para rever algumas coisas que precisam ser ajustadas. Se aquela paquera não tem rolado como esperava, vale repensar se o seu interesse é realmente correspondido. Pode pintar briga com o par no final da noite.



Áries

A Lua se muda para Aquário nesta manhã, destacando sua habilidade de lidar com pessoas diferentes e enviando boas energias para as amizades. Mergulhe no serviço logo cedo, compartilhe suas ideias e verá como as coisas se desenrolam rapidinho. As vibes poderosas das estrelas favorecem os relacionamentos, mas nem tudo é perfeito e pode pintar torta de climão em casa no final da noite. O romance e a conquista devem correr às mil maravilhas, desde que controle seu lado mais ciumento depois.



Touro

Você vai esbanjar otimismo e bom humor para começar o a quinta com o pé direito, mas logo a Lua se muda para Aquário e garante que o seu foco vai se voltar para a carreira. A manhã será perfeita para fazer planos para o futuro, alguns ajustes na vida profissional e batalhar para conseguir o reconhecimento que merece. Há chance até de receber um bônus ou conversar sobre aumento. Mas a saúde pede atenção à noite. A vida social fica mais movimentada. No romance, é um bom momento para conversar sobre o futuro.



Gêmeos

O início da manhã será perfeito para fazer algumas mudanças no trabalho que vinha empurrando com a barriga. Depois, a Lua brilha em Aquário e desperta seu lado curioso, favorecendo os estudos e destacando seu espírito de equipe. O astral fica mais descontraído e também favorece a convivência amigável com as pessoas mais próximas. A conquista tem tudo para ficar movimentada, seja pessoalmente ou nas redes sociais. Há sinal de bom humor na vida a dois, mas o ciúme cresce no final da noite.



Câncer

Será mais fácil lidar com as pessoas e manter um astral harmonioso à sua volta logo cedo, seja em casa ou com os colegas no trabalho. Depois, o astral muda e você pode aproveitar para encerrar assuntos pendentes antes de se envolver em novas tarefas. E com a sua intuição fazendo hora extra, há chance de encontrar uma boa oportunidade na vida profissional. A atração física movimenta a vida amorosa e será fácil seduzir o seu alvo ou apimentar os momentos de intimidade. Pode pintar atrito em casa no final da noite.



Leão

A quinta começa com ótimas energias para você mergulhar no trabalho sem ficar enrolando, porque sua produtividade tem tudo para crescer e impressionar! Priorize as tarefas feitas em equipe mais tarde, porque a Lua está de mudança para Aquário e ajuda você a se entender melhor com os colegas ou com pessoas próximas. Aproveite os momentos de folga para ficar perto de quem é importante em sua vida. Sua estrela vai brilhar nos relacionamentos e o romance promete momentos perfeitos e com muita harmonia.

Virgem

Se quiser dar conta do serviço hoje, você vai precisar fazer um pouco mais de esforço e focar nas tarefas logo cedo, Virgem. A boa notícia é que, mesmo que você sinta que está se sobrecarregando, os resultados prometem ser melhores do que esperava. Vale a pena fazer alguns sacrifícios e priorizar o trabalho se quiser colher os frutos mais tarde. A saúde talvez precise de alguns cuidados extras à tarde, então ouça o seu corpo e não ignore os sintomas estranhos. Melhor se cuidar, ok? A paquera segue sem grandes novidades, mas ainda assim vale jogar seu charme por aí. Com quem ama, a rotina pode dar as caras, mas isso não precise ser algo negativo.

Libra

Com a chegada da Lua ao seu paraíso astral nesta madrugada, você conta com uma dose extra de simpatia para lidar com colegas ou pessoas próximas. Também há sinal de good vibes para entrar em contato com os amigos, tanto na vida profissional quanto pessoal. A manhã será perfeita para testar a sorte e fazer uma fezinha, seja em sorteio ou loteria. Com seu charme nas alturas, é hora de se aproximar de um crush. Nem a distância vai ser um problema para você arrasar na conquista! Mas é melhor não entrar em disputas com uma amiga. Na vida a dois, há sinal de muita diversão, então é hora de aproveitar e curtir momentos pra lá de especiais com quem ama

Escorpião

Se depender da Lua, que entra em Aquário nesta madrugada, os assuntos familiares vão ocupar boa parte da sua atenção, assim como tudo o que estiver ligado à sua casa. Será mais fácil dar conta das suas responsabilidades no serviço se trabalha em casa ou com produtos e serviços para o lar. O astral é perfeito para fazer algumas mudanças na casa: arrume seu canto do seu jeito e deixe tudo aconchegante. Mas talvez tenha que se esforçar mais para equilibrar a vida profissional e familiar à tarde. Se tem compromisso, será preciso pegar leve no ciúme, mas a relação fica mais sólida. Encontro ou contato com um amor antigo pode reacender essa relação.

Sagitário

A chegada da Lua a Aquário anima esta quinta e destaca suas habilidades de comunicação, Sagita. Uma boa conversa será seu maior trunfo para conquistar o que deseja, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Bom momento para falar sobre as suas ideias ou colocar um plano mais ousado em prática, especialmente se já vinha amadurecendo essa ideia. À tarde, porém, é melhor redobrar a atenção porque a chance de se distrair no serviço será maior. Se tem compromisso, uma declaração de amor tem tudo para deixar os momentos a dois ainda mais especiais. Você vai fazer sucesso na conquista e pode até se apaixonar à primeira vista. Nem a distância vai atrapalhar!

