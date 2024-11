Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 5/11/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia.

Capricórnio

Vale a pena redobrar a atenção pela manhã, Caprica, e não dar ouvidos a fofocas nem se envolver em tretas nas redes sociais. Respire fundo e não perca a calma porque um ou outro mal–entendido pode pintar pelo caminho. A Lua entra em seu signo à tarde, sinal de que você vai contar com energia de sobra para defender seus interesses e brigar pelo que deseja. No trabalho, explore seus pontos fortes e use a diplomacia para chegar onde deseja. Ceder em algumas coisas ajuda a manter a paz tanto na vida pessoal quanto nas outras áreas. Seu charme aumenta agora e você vai arrasar na conquista! Os astros avisam que tudo corre bem nos momentos a dois.

Aquário

Os relacionamentos seguem em destaque hoje, mas a manhã não vai ser tão tranquila quanto você gostaria, ainda mais se tiver que resolver uma treta envolvendo dinheiro. A Lua entra em seu inferno astral à tarde, mas promete acalmar os ânimos rapidinho, embora aumente o desejo de se isolar em alguns momentos. No trabalho, confie em seu sexto sentido para encontrar novas soluções e lidar com o que pintar pela frente. Cuidar de tarefas de maneira mais reservada pode ser uma boa. Talvez a paquera fique em marcha lenta: apesar de um ou outro flerte, vai ser difícil dar o próximo passo. A dois, programa mais sossegado pode ser a melhor pedida para o casal.



Peixes

Seu lado crítico fica mais aparente pela manhã e pode tumultuar a convivência com os colegas em alguns momentos, especialmente no trabalho. As coisas melhoram à tarde e você terá mais facilidade para trabalhar numa boa com os outros. Se tiver a chance de ajudar alguém ou de realizar um sonho, vá em frente! As amizades ganham destaque e será divertido colocar a conversa em dia com o pessoal, mesmo que seja apenas nas redes sociais. Na paquera, olhe mais ao seu redor em um programa com os amigos ou dando uma volta por aí. Você pode se surpreender! Há sinal de ótimos momentos com quem ama, ainda mais se tiverem interesses em comum.

Áries

Os astros avisam que você começa o dia mais impulsivo do que o normal e pode se meter em confusão se não tiver cuidado. Nos estudos, cuidado para não se distrair com qualquer coisa. À tarde, a Lua entra em Capricórnio e ressalta seu lado ambicioso. Aí, vai sobrar pique para colocar as mãos na massa e causar uma boa impressão por onde passar. Se anda de olho em uma promoção, essa é a hora de mostrar que tem capacidade para dar conta de novas responsabilidades. Se está buscando um romance, tire proveito da sua popularidade, que tem tudo para crescer e chamar a atenção. Vale a pena dar uma caprichada na produção se o seu objetivo é deixar o mozão babando.

Touro

A manhã será um pouco tensa e, se não tiver cuidado, pode arrumar briga nas redes sociais ou com os amigos. No trabalho, aposte no jogo de cintura para driblar imprevistos. A boa notícia é que a Lua brilha em Capricórnio à tarde e você pode encarar o serviço com bom humor e otimismo, mesmo que apareça muita coisa pela frente, Touro. Ainda bem que terá energia e disposição de sobra para encarar qualquer tarefa. Se ainda está buscando um romance, você pode cair de amores por alguém que mora em outra cidade, estado ou até outro país. Um astral bem–humorado promete contagiar a vida a dois: saia da rotina e curta cada momento com quem ama.

Gêmeos

Logo cedo, você pode ter dificuldade para lidar com pessoa teimosa ou muito conservadora, mas cuidado pra isso não virar uma briga. Mas, aos poucos, as coisas melhoram e fica mais fácil se entender com os colegas. À tarde, a Lua brilha em Capricórnio e promete mudanças e novidades pela frente. Se anda pensando em fazer uma reforma em casa, procurar um novo emprego ou fazer aquela faxina nos armários, vá em frente. Mudanças no visual também estão em alta e podem render elogios. Sua sensualidade fica imbatível e você não vai precisar se esforçar para fazer sucesso com o crush. O desejo tem tudo para esquentar as coisas na intimidade. Vai fundo!

Câncer

Talvez você precise de paciência extra para lidar com alguns desafios no trabalho pela manhã, especialmente se você não conseguir manter a atenção nas tarefas, meu cristalzinho! A Lua entra em Capricórnio à tarde e envia good vibes para os relacionamentos, sinal de que você deve se entender melhor com todo mundo, tanto no serviço quanto em outras áreas da sua vida. Parceria ou sociedade conta com a bênção das estrelas. Os relacionamentos estão em alta e você tem tudo para se divertir com as pessoas próximas. O romance conta com diversão e alto–astral. Se está sonhando com compromisso, saiba que um lance iniciado hoje pode se firmar rapidinho.

Leão

Você começa o dia com uma dose extra de carisma, mas vai precisar de paciência mais tarde para não brigar com o mozão. Respire fundo e não pire, porque o astral melhora à tarde e a Lua ajuda você a direcionar boa parte do seu foco para o serviço. Deixe as distrações de lado e redobre o esforço para deixar as suas obrigações em ordem até o final do expediente. A saúde precisa de atenção e fica mais fácil traçar novas estratégias se quiser adotar hábitos saudáveis. Se driblou uma treta com quem ama logo cedo, seu desafio será evitar que o romance fique meio sem graça mais tarde. A paquera pode se arrastar e as suas chances de se dar bem serão melhores logo cedo.



Virgem

Se depender das estrelas, pode rolar discussão com o par ou com o pessoal de casa pela manhã, então tente ficar na sua e fugir de polêmicas. A boa notícia é que o astral melhora com a chegada da Lua em seu paraíso astral à tarde, sinal de que vai contar com uma dose extra de simpatia e de sorte. É um bom dia fazer uma fezinha! Aproveite para dar andamento em alguns projetos pessoais ou de trabalho, porque tudo deve correr às mil maravilhas. À noite, a diversão está garantida e você vai dar um show de carisma em qualquer lugar, especialmente na conquista! Tem compromisso? Vocês podem curtir o maior love, com muito romantismo e carinho.



Libra

Você vai precisar redobrar a atenção no trabalho pela manhã, Libra, porque a comunicação fica meio estremecida e pode rolar mal–entendido no serviço. Explique suas ideias de maneira clara e não se distraia com tanta facilidade. Ainda bem que as tarefas rotineiras devem correr melhor à tarde, ainda mais se ficar na sua. Quem trabalha em casa ou com a família tem mais chance de se destacar. Reserve tempo para curtir o seu canto e relembrar os bons momentos. Se tem compromisso, pode ser divertido investir em uma noite romântica e caseira. Um amor antigo pode reaparecer e mexer com o seu coração. Avalie se esse ex merece uma segunda chance.



Escorpião

Assuntos financeiros podem ocupar a maior parte do seu tempo logo cedo, Escorpião, mas é melhor controlar o impulso de comprar tudo o que vê pela frente porque há risco de prejuízo pela manhã. Ainda bem que a Lua entra em Capricórnio à tarde e o astral fica mais leve. Você vai contar com raciocínio rápido e boas ideias para se destacar no trabalho, mas também pode fazer contatos importantes. Aproveite os momentos de lazer para se reunir com a turma ou passear por aí. Sair da rotina aumenta as suas chances de conhecer alguém novo: mostre todo o seu charme. Você e o par poderão conversar sobre qualquer assunto. Declaração de amor vai derreter qualquer um.



Sagitário

Nesta terça, você vai precisar de uma dose extra de paciência para não sair implicando com todo mundo, Sagita, especialmente com o pessoal de casa. Pegue leve e não compre briga à toa, porque à tarde o astral melhora com a chegada da Lua em Capricórnio, que sinaliza boas novas envolvendo as finanças. Se quiser encher o bolso e dar uma turbinada na sua conta bancária, coloque as mãos na massa e não fique enrolando. Tire um tempinho para organizar as contas e programar algumas compras. Seu lado possessivo cresce, mas aproveite para conversar sobre as finanças do casal. A conquista pode entrar num ritmo mais lento e você pode sonhar com algo sério.

