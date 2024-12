Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 5/12/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (5), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:





Capricórnio

Nesta quinta, sua atenção estará focada como um raio laser nas finanças e isso pode trazer ótimos resultados para o seu bolso, Caprica. O astral será mais do que favorável para traçar objetivos ambiciosos e comprar algo que estava sonhando há algum tempo, especialmente pela manhã. Claro que será preciso esforço e muito foco para conquistar tudo o que espera, mas o trabalho deve se desenrolar melhor e há chance de encontrar boas oportunidades de lucro à tarde, ainda que precise correr alguns riscos. O desejo de segurança e estabilidade nos assuntos amorosos ajuda a fortalecer o romance. A paquera anda meio devagar, mas ainda pode surpreender.

Aquário

Pode comemorar: a entrada da Lua em seu signo nesta madrugada promete muito pique para você cuidar de assuntos pessoais, Aquário. Aproveite para deixar em dia os serviços que dependem apenas do seu esforço, já que vai querer tudo do seu jeito. À tarde, seu lado diplomático tira férias e talvez não seja tão fácil se entender numa boa com colegas e clientes. Mas, se ceder em alguns pontos, é possível convencer os outros sobre as suas ideias e pontos de vista. A paquera conta com as melhores energias e, se está a fim de alguém, coloque seu charme em ação para se dar bem. Você vai deixar o par aos seus pés se deixar as implicâncias de lado e focar mais no romance.



Peixes

Com a Lua infernizando seu astral nesta quinta, o desejo de desacelerar e ficar no seu canto tem tudo para crescer. Quem está de férias pode aproveitar para colocar os pés pra cima sem culpa e relaxar! Mas, se não é o seu caso, foque em tarefas que permitem algum tipo de isolamento. Tudo que depende apenas do seu esforço deve se desenrolar com alguma facilidade, então organize melhor os seus interesses. Preste atenção no seu sexto sentido para não ser enganado, Peixes. Cuidado para não entrar em um lance com alguém comprometido sem saber: investigue primeiro. Seu jeito um pouco mais desligado pode incomodar o par, então tente encontrar um meio termo.



Áries

A Lua brilha em Aquário nesta madrugada e avisa que seu lado esperançoso e sonhador estará mais forte do que nunca, Áries. Bom dia para pensar no futuro de maneira mais otimista e até elevar suas expectativas para o próximo ano. Mas não esqueça que é preciso se mexer para correr atrás do que deseja, então não conte apenas com a sorte e faça a sua parte. À noite, encontro com a galera promete levantar o astral, mesmo que seja só nas redes sociais. Só não é o melhor momento para disputar um crush com uma amiga, tá? Em compensação, alguém da turma pode bancar o cupido e apresentar um novo amor. O romance conta com altas doses de carinho.

Touro

Se depender da Lua, você vai se importar mais com o que os outros pensam a seu respeito e o astral será favorável para quem pensa em fazer alguns ajustes no visual. A manhã será ideal para se concentrar na vida profissional, montar planos para o futuro e encontrar maneiras de se destacar na carreira. Só que nem tudo é perfeito e seu lado exigente fica mais forte à tarde, então tenha cautela para não arrumar treta com alguém da família por causa de bobagem. Na paquera, é melhor ir com calma e não exagerar nas expectativas. Dê um passo de cada vez, ok? As estrelas avisam que é um bom momento para se comprometer com quem ama, mas vá devagar nas cobranças.

Gêmeos

A Lua brilha em Aquário nesta madrugada, Gêmeos, destacando seu desejo de se livrar da rotina e viver novas experiências. O astral é perfeito para começar um curso ou aprender coisas novas para melhorar seu desempenho na vida profissional. Aproveite para compartilhar sua experiência com os colegas e focar nas tarefas que podem ser feitas em grupo. Tudo o que envolva conhecimento é mais do que bemvindo agora! Se está sonhando com um novo amor, há chance de conhecer um crush interessante em um passeio ou nas redes sociais. Mostre que também tem um lado aventureiro se quiser surpreender e encantar a pessoa amada. O romance fica movimentado!

Câncer

Se depender das estrelas, o dia promete ser agitado, mas no bom sentido. Você vai mostrar mais disposição para lidar com mudanças, inclusive no trabalho. O astral também é favorável para meditar, aprender mais sobre si mesmo e encerrar um ciclo para dar início a algo novo, especialmente se ouvir os avisos que a sua intuição envia. Mais tarde, porém, vale ter cautela com os gastos e agarrar novas oportunidades de negócios lucrativos. A atração física será seu trunfo na paquera, então aproveite para fisgar de vez o seu alvo. A química com o par tem tudo para crescer e há sinal de muito prazer na cama. Só evite exagerar no ciúme, que pode dar as caras mais tarde.

Leão

A Lua entra em Aquário nesta madrugada e avisa que esta quinta será perfeita para você focar em seus relacionamentos, Leão. É um bom momento para melhorar a convivência com todo mundo, inclusive no setor profissional. As tarefas feitas em parceria têm mais chance de sucesso. Planos para uma sociedade também prometem os melhores resultados! À tarde, porém, nem tudo será perfeito e talvez seja preciso ceder em algumas coisas para manter a harmonia com os outros. Tá com o coração livre? As suas chances de mudar isso de vez serão grandes hoje. O romance segue protegido, desde que você faça a sua parte se quiser manter a paz com quem ama.

Virgem

Se quiser dar conta do serviço hoje, você vai precisar fazer um pouco mais de esforço e focar nas tarefas logo cedo, Virgem. A boa notícia é que, mesmo que você sinta que está se sobrecarregando, os resultados prometem ser melhores do que esperava. Vale a pena fazer alguns sacrifícios e priorizar o trabalho se quiser colher os frutos mais tarde. A saúde talvez precise de alguns cuidados extras à tarde, então ouça o seu corpo e não ignore os sintomas estranhos. Melhor se cuidar, ok? A paquera segue sem grandes novidades, mas ainda assim vale jogar seu charme por aí. Com quem ama, a rotina pode dar as caras, mas isso não precise ser algo negativo.

Libra

Com a chegada da Lua ao seu paraíso astral nesta madrugada, você conta com uma dose extra de simpatia para lidar com colegas ou pessoas próximas. Também há sinal de good vibes para entrar em contato com os amigos, tanto na vida profissional quanto pessoal. A manhã será perfeita para testar a sorte e fazer uma fezinha, seja em sorteio ou loteria. Com seu charme nas alturas, é hora de se aproximar de um crush. Nem a distância vai ser um problema para você arrasar na conquista! Mas é melhor não entrar em disputas com uma amiga. Na vida a dois, há sinal de muita diversão, então é hora de aproveitar e curtir momentos pra lá de especiais com quem ama

Escorpião

Se depender da Lua, que entra em Aquário nesta madrugada, os assuntos familiares vão ocupar boa parte da sua atenção, assim como tudo o que estiver ligado à sua casa. Será mais fácil dar conta das suas responsabilidades no serviço se trabalha em casa ou com produtos e serviços para o lar. O astral é perfeito para fazer algumas mudanças na casa: arrume seu canto do seu jeito e deixe tudo aconchegante. Mas talvez tenha que se esforçar mais para equilibrar a vida profissional e familiar à tarde. Se tem compromisso, será preciso pegar leve no ciúme, mas a relação fica mais sólida. Encontro ou contato com um amor antigo pode reacender essa relação.

Sagitário

A chegada da Lua a Aquário anima esta quinta e destaca suas habilidades de comunicação, Sagita. Uma boa conversa será seu maior trunfo para conquistar o que deseja, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Bom momento para falar sobre as suas ideias ou colocar um plano mais ousado em prática, especialmente se já vinha amadurecendo essa ideia. À tarde, porém, é melhor redobrar a atenção porque a chance de se distrair no serviço será maior. Se tem compromisso, uma declaração de amor tem tudo para deixar os momentos a dois ainda mais especiais. Você vai fazer sucesso na conquista e pode até se apaixonar à primeira vista. Nem a distância vai atrapalhar!





Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também