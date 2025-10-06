Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 6/10/2025

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Nesta madrugada, a Lua entra em Áries e coloca assuntos antigos ou ligados à sua família em destaque. Tudo indica que vai encarar as tarefas com responsabilidade e bom–senso nesta segundona, mas a chances de encher o bolso são maiores logo cedo. À tarde, Mercúrio entra em Escorpião e favorece as amizades, além de destacar seu lado mais sonhador. Tanto o romance quanto a convivência com a família contam com good vibes e ficam mais descontraídos. Há chance de reacender uma paixão antiga.



Aquário

Segundou, e o céu envia as melhores energias para você brilhar em tudo o que envolve comunicação. Com a Lua em Áries, será mais fácil impressionar todo mundo com seu raciocínio rápido e capacidade de apresentar ideias novas para problemas antigos. Mercúrio entra em Escorpião à tarde e turbina o seu foco na vida profissional a partir de agora. Na paquera, seu jeito animado ajuda a se aproximar do crush. Os momentos a dois contam com altas declarações e muitos mimos, além de laços mais sólidos.

Peixes

A semana começa com ótimas energias para as finanças, então olhe mais ao redor para identificar boas oportunidades de encher os bolsos. Você pode batalhar por um bônus ou receber um aumento, mas vale a pena agir de maneira discreta e manter seu sucesso em segredo por enquanto. À tarde, Mercúrio entra em Escorpião e ajuda a descontrair o astral. À tarde, Mercúrio entra em Escorpião e ajuda a descontrair o astral.

Áries

Com a entrada da Lua em seu signo nesta madrugada, você tem tudo para esbanjar confiança na hora de perseguir seus objetivos hoje. Agir em equipe ou buscar a colaboração de outras pessoas para os seus projetos será mais fácil logo cedo. Mercúrio entra em Escorpião à tarde, sinalizando mudanças e surpresas pela frente a partir de agora. Se está de olho em alguém, tomar a iniciativa e apostar em uma conversa mais picante ajuda a conquistar quem deseja. O romance ganha um astral mais leve, com direito a muita paixão.

Touro

Segundou com a Lua infernizando seu astral e talvez você sinta que precisa de paz e sossego, principalmente para concluir algumas tarefas que precisam de mais concentração. A boa notícia é que as coisas podem progredir no trabalho se souber agir nos bastidores logo cedo, então mantenha os pés no chão e cuide das tarefas de rotina. À tarde, Mercúrio brilha em Escorpião e e envia good vibes para os relacionamentos, seja na vida amorosa ou com pessoas próximas. A paquera pode até ficar mais séria.

Gêmeos

Com a chegada da Lua em Áries, você começa a semana com ótimas ideias e muito pique para cuidar de qualquer tarefa. Tudo indica que vai se sentir mais confortável atuando junto com os colegas, fazendo um projeto coletivo e estendendo a mão a quem precisa de uma ajudinha. E a entrada de Mercúrio em Escorpião à tarde ajuda você a focar mais no serviço e se expressar melhor. As amizades estão protegidas e pode até viver um lance com alguém da turma. Valorize o que você e o par têm em comum.

Câncer

Nesta madrugada, a Lua brilha em Áries e coloca um holofote com ótimas energias na sua vida profissional. É um bom dia para se concentrar na carreira e dar um grande salto nessa área. Se pensa em tentar um novo emprego, ou quer fazer algumas mudanças nos seus planos, aproveite as good vibes no início da manhã para dar o primeiro passo. Mercúrio em seu paraíso astral à tarde reforça seu charme, anima a conquista e promete novidades. A vida amorosa também sai ganhando e o romantismo está no ar!

Leão

Segundou, bebê, e a Lua em Áries avisa que agir em equipe será a chave para o sucesso hoje! Logo cedo, seu otimismo vai ajudar a manter um astral mais leve no ambiente profissional e tudo deve correr de acordo com os planos. À tarde, Mercúrio brilha em Escorpião e coloca assuntos domésticos e familiares em destaque a partir de agora. O romance fica mais interessante se você trouxer novidades e apostar na criatividade para melhorar a vida a dois. Com seu jeito descontraído, a conquista tem tudo pra ser sucesso.

Virgem

Pode se preparar para algumas surpresas nesta segunda, pois o céu envia boas energias para mudanças, início de novos projetos e encerramento de um ciclo, inclusive no trabalho. A boa notícia é que, no final, você tem tudo para sair no lucro! E com Mercúrio brilhando em Escorpião à tarde, sua habilidade para se comunicar também será um grande trunfo, seja na vida profissional ou amorosa. Há chance de cair de amores por alguém à primeira vista. A dois, vocês vão contar com uma química de milhões.

Libra

A Lua está de mudança para Áries agora, favorecendo os relacionamentos, especialmente logo cedo. É hora de priorizar os serviços que podem ser feitos em parceria. E com Mercúrio de mudança pra Escorpião à tarde, o resultado dos seus esforços tem tudo para surpreender e encher o bolso! Na vida pessoal, afastar a solidão pode ser a melhor pedida para aquecer seu coração e conhecer gente nova. Ainda bem que a vida amorosa também segue protegida e você tem tudo para brilhar na paquera ou com quem ama.



Escorpião

A semana começa com muito serviço pela frente e vai precisar de disciplina e determinação para dar conta de tudo o que deve cair no seu colo. Se depender das estrelas, vai se sair melhor do que espera se fizer a sua parte e redobrar o empenho para não deixar tarefas pra depois. A chegada de Mercúrio no seu signo à tarde traz mais leveza e pique redobrado para cuidar de qualquer assunto. Talvez seja preciso um esforço extra para evitar a rotina ou se dar bem na paquera, mas você terá a chance de brilhar por aí.



Sagitário

Com a Lua iluminando seu paraíso astral hoje, a sorte tem tudo para sorrir para o seu lado nesta segundona. Você vai contar com as melhores vibes para explorar seus pontos fortes, entrar em contato com gente nova e correr atrás de novas oportunidades no trabalho. Com seu charme a mil e uma lábia de fazer inveja, pode se preparar pra brilhar logo cedo, inclusive na paquera. Mas Mercúrio inferniza seu astral à tarde, então redobre a cautela na hora de se expressar. A dois, o romantismo promete falar mais alto.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também