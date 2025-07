Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/7/2025

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Segundou com força, e a entrada de Urano em Gêmeos avisa que deve chover serviço pela frente. A boa notícia é que Vênus e Plutão trocam likes, sinal de que o seu esforço deve render mais dinheiro do que esperava. Seu sexto sentido segue afiado e pode enviar avisos importantes. A paixão rola solta e um caso proibido pode fazer seu coração acelerar. Só que a distância talvez se torne um problema, seja na conquista ou na vida a dois. Proteja o romance e, se for possível, evite atritos com o par.

Aquário

Hoje, Urano se muda para o seu paraíso astral e reforça sua sorte, além de destacar a criatividade e tudo o que envolva tecnologia. Se direcionar essas habilidades para a vida profissional, você tem tudo para brilhar hoje! Os relacionamentos também seguem em alta, especialmente com os amigos, mas há sinal de tretas à noite. Saia, passeie, divirta–se, mas não se irrite com qualquer coisinha. O seu charme está a todo vapor e promete animar as coisas tanto na paquera quanto nos momentos com quem ama.

Peixes

A entrada de Urano em Gêmeos nesta manhã envia boas energias para o setor familiar, que fica mais agitado a partir de agora. A sua ambição também segue em alta e vai sobrar foco para cuidar de qualquer assunto que estava pendente. Bom momento para fazer planos a longo prazo e focar na vida profissional. Caprichar nos cuidados com o visual pode render elogios e até um novo crush. Mas as críticas ou cobranças podem causar atritos no romance à noite. Aposte na estabilidade.

Áries

A semana começa movimentada com a entrada de Urano em Gêmeos, que promete destacar as comunicações e viagens rápidas. Ótima manhã para fazer contatos com pessoas de fora, matar a saudade de alguém que está longe ou embarcar em uma viagem com os amigos. Você conta com habilidade extra para trocar ideias e expandir seus contatos, mas talvez falte foco no final da tarde. Se o coração está vago, pode cair de amores por um crush que acabou de conhecer. O romance fica mais leve e gostoso.

Touro

Urano entra em Gêmeos nesta madrugada e promete movimentar as suas finanças a partir de agora. É um ótimo momento para negociar um bônus, pedir um aumento ou procurar negócios lucrativos!As mudanças seguem em alta, inclusive em casa, e você pode fazer ajustes que vinha adiando. Mas, à noite, há risco de briga com alguém próximo, inclusive no romance. Vale a pena esfriar a cabeça para não agir por impulso. A sensualidade promete novidades na paquera e um ex pode surpreender.

Gêmeos

A chegada de Urano em seu signo promete mais energia e disposição para você lidar com assuntos pessoais. No trabalho, sua habilidade para interagir com as pessoas estará ainda mais evidente e pode se destacar em áreas que envolvem tecnologia ou comunicação. Talvez seja preciso paciência para lidar com alguns perrengues em casa à noite, mas seu temperamento divertido logo volta a brilhar e você tem tudo para iniciar um romance se está só. A dois, há sinal de sintonia com o par, e de ciúmes também.

Câncer

Seu lado responsável continua em destaque e você pode aproveitar para terminar tarefas ou redobrar o empenho no serviço, porque esse esforço tem tudo para se refletir no seu bolso. Urano passa a infernizar seu astral a partir de agora, mas também destaca sua intuição e ajuda você a descobrir quem merece confiança. Com tanta coisa para fazer, o romance corre o risco de ficar meio sem graça. Vale evitar cobranças ou assuntos tensos com o par. A paquera anda devagar também.

Leão

Segundou, e você já começa o dia mais sonhador e cheio de esperanças! É que Urano se muda pra Gêmeos e destaca seu lado solidário, além de enviar boas energias para as amizades também. A Lua em seu paraíso ajuda a expandir seus contatos e convencer as pessoas com as suas ideias, além de dar uma animada em alguns relacionamentos que andavam esfriando. Só tenha cautela com os gastos à noite. Criatividade e romantismo prometem fazer sucesso na conquista e na vida a dois.

Virgem

A entrada de Urano em Gêmeos hoje promete turbinar a sua vida profissional a partir de agora, Virgem! Você estará mais focado e prático na hora de lidar com as tarefas de rotina, mas tem tudo para impressionar os colegas com seu jeito responsável. Pode pintar torta de climão com o pessoal de casa à noite, mas logo as coisas se acertam. No namoro ou no romance, o ciúme pode crescer, mas não será nada muito complicado. Há chance de viver um lance escondido com um amor do passado.

Libra

Nesta segunda, Urano brilha em Gêmeos e destaca o desejo de aprender mais, conhecer um lugar novo ou viajar. Agarre qualquer chance de sair da rotina e respirar novos ares! O diálogo também ganha destaque e pode ser um grande trunfo na área profissional. Há risco de mal–entendido à noite, mas logo as coisas se acertam e nem isso deve atrapalhar seus planos na paquera. Com o par, vale conversar mais, evitar assuntos polêmicos e aproveitar para declarar seu amor.

Escorpião

As estrelas prometem destacar a sua habilidade para lidar com dinheiro, seja seu ou ligado ao trabalho, e há sinal de boas energias em tudo o que envolva finanças. Mas nem sempre é uma boa ideia misturar amizades e dinheiro, então vá com calma à noite. A entrada de Urano em Gêmeos coloca as mudanças em destaque, inclusive em casa, e você pode aproveitar para se desapegar de algumas coisas. A possessividade pode virar um problema no romance, mas a paixão tem tudo para crescer.

Sagitário

Se depender da Urano, que passa a brilhar em Gêmeos, os relacionamentos ganham destaque e contam com a proteção das estrelas a partir de agora. No trabalho, vai contar com disposição de sobra para cuidar das tarefas que dependem da sua iniciativa ou da colaboração de terceiros. Pode pintar tensão se tiver que lidar com críticas e cobranças à noite, mas seu bom humor logo dá as caras e tudo volta ao normal. A vida amorosa conta com ótimas vibes e um ficante pode virar algo mais.

