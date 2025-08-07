Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/8/2025

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (7), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

A Lua entra em seu signo nesta madrugada e traz energia de sobra para defender seus interesses e brigar pelo que deseja, Caprica. Se precisa trabalhar hoje, deixe as distrações de lado e procure convencer os outros a ficarem do seu lado. A diplomacia será o melhor caminho para você chegar onde deseja e isso vale tanto para a vida pessoal quanto para as outras áreas, bebê. A saúde pede mais atenção para fugir de exageros, inclusive à mesa. Seu charme está on e você vai arrasar na paquera! Bom humor e conversas mais animadas serão a chave para seduzir o seu alvo. O céu também indica que tudo fica melhor no romance se você deixar de lado algumas diferenças.

Aquário

Com a Lua infernizando seu astral a partir de hoje, lidar com as pessoas não vai ser tão tranquilo quanto você gostaria logo cedo, Aquário. Há risco de se envolver em uma briga com alguém mais novo e até mesmo com o mozão logo cedo. Inspire, respire e não pire, bebê! As estrelas aumentam o desejo de ficar no seu cantinho, mas trabalho feito de maneira mais isolada tem tudo para correr bem. Vale confiar em seu sexto sentido para encontrar novas soluções e lidar com o que pintar pela frente. Talvez a conquista ande mais devagar e deixe a desejar, mas paciência. Tem compromisso? Reforce os laços e tente superar as diferenças se quiser manter a paz.

Peixes

Pode faltar energia da sua parte para conviver com o pessoal de casa logo cedo, mas evite transformar um atrito em algo mais sério. Isso também vale para quem precisa trabalhar em conjunto com colegas ou sócios. Ainda bem que o astral fica mais animado à tarde, inclusive no serviço. As amizades ganham destaque e será divertido colocar o papo em dia com a turma, nem que seja apenas nas redes sociais. Dê uma volta por aí para respirar novos ares e desestressar. Há chance de conhecer gente nova e interessante, o que promete animar as coisas na paquera. Os astros garantem ótimos momentos a dois, mas você terá que controlar o ciúme e a desconfiança.

Áries

Você começa esta quinta com muito foco no trabalho e há boas chances de que os problemas se resolvam rapidinho se mergulhar no serviço com empenho redobrado. Aí eu vi vantagem! Mas toda essa impulsividade e energia pode jogar contra os seus interesses se você agir de maneira impulsiva e não analisar os problemas com calma. Ainda bem que essa vibe mais tensa melhora ao longo do dia e, à tarde, há boas chances de ter notícias positivas envolvendo a carreira. Com sua popularidade em alta, a conquista fica mais animada e há sinal de muitos contatinhos se está na pista. Planejar o futuro do romance será o segredo para deixar a vida a dois mais gostosa.

Touro

A A Lua brilha em Capricórnio logo cedo, bebê, e você ganha mais pique para melhorar a convivência com os colegas. Apesar de um ou outro desafio, não há motivo para se preocupar, afinal, tudo indica que a sorte será favorável para os seus interesses. Só tenha cuidado para não gastar demais com bobeiras logo cedo, afinal, o risco de prejuízo é real. Conversar com sinceridade ajuda a esclarecer qualquer desentendimento e isso também vale para o trabalho. As estrelas avisam que um novo amor pode acelerar seu coração se está só e a distância não será um problema. Declaração de amor pode derreter seu coração logo cedo: capriche nas mensagens para seduzir o par.

Gêmeos

Com Sol e Júpiter trocando farpas pela manhã, as diferenças com o pessoal de casa podem virar uma briga logo cedo se não tiver cuidado. É melhor respirar fundo e dar uma volta pra esfriar a cabeça, porque logo o astral melhora e há sinal de mudanças e novidades pela frente no trabalho, cortesia da Lua em Capricórnio, meu cristalzinho. Se anda pensando em fazer uma reforma em casa, ou até trocar de endereço, essa é a melhor hora para colocar esses planos em prática. Há sinal de surpresas positivas envolvendo dinheiro. Sua sensualidade vai fazer sucesso na paquera: se joga! A paixão tem tudo para crescer e apimentar as coisas na intimidade. Vai fundo!

Câncer

Você começa esta quinta mais comunicativo, Câncer, mas ainda vale ter cuidado para não falar mais do que deve em algumas situações. Parece que algumas disputas no trabalho podem marcar a manhã, mas não se intimide porque logo o astral fica mais leve e você deve se entender melhor com todo mundo, tanto nas amizades quanto no romance. Os relacionamentos contam com a proteção dos astros e você vai aproveitar os momentos de lazer na companhia das pessoas próximas. A vida amorosa ganha mais romantismo e companheirismo também. Se está sonhando com compromisso, saiba que um lance iniciado agora tem boas chances de se firmar rapidinho.

Leão

Logo cedo, a dica é redobrar a atenção nas finanças porque você pode começar o dia no prejuízo, ainda mais se emprestar dinheiro para um amigo. Ainda bem que a Lua em Capricórnio ajuda você a direcionar a maior parte do seu foco para o serviço. Faça o possível para deixar as distrações de lado e redobre o esforço para conseguir o que deseja, porque há boas chances de encarar qualquer desafio e até descolar uma grana extra mais tarde. Que tal adotar novas estratégias para se livrar dos maus hábitos? Com tanta coisa acontecendo, a vida amorosa talvez fique um pouco devagar. A paquera também pode se arrastar, mas há chance de se dar bem no final.

Virgem

O dia começa com uma vibe tensa e pode rolar cobranças ou atrito com alguém do trabalho, Virgem. Melhor ficar na sua e evitar polêmicas porque a Lua ilumina o seu paraíso astral e tudo deve correr às mil maravilhas rapidinho. À tarde, vale confiar na sorte, fazer uma fezinha e aproveitar para dar andamento em alguns projetos pessoais ou de trabalho que envolvem a colaboração com outras pessoas. A diversão também está garantida e você vai dar um show de criatividade e muito carisma em qualquer lugar. Há chance de se encantar com um novo contatinho que os amigos apresentaram. A sintonia com o par também cresce e vocês podem curtir o maior love.

Libra

Se depender das estrelas, há sinal de altos e baixos logo cedo e você pode se chatear com algumas situações que não dependem apenas de você. No serviço, tarefas rotineiras devem correr bem, ainda mais se ficar na sua e confiar em seu sexto sentido para fugir de ciladas. Se tem planos para uma viagem, melhor planejar com cautela para evitar surpresas pelo caminho. A Lua traz à tona seu lado caseiro e anima os momentos em família. À noite, vale surpreender o mozão fazendo planos para uma noite romântica em casa mesmo. Um amor do passado pode reaparecer quando menos espera. Se ainda não esqueceu alguém, que tal dar uma segunda chance?

Escorpião

A Lua entra em Capricórnio nesta madrugada e garante raciocínio rápido e boas ideias no trabalho, Escorpião. Pela manhã, porém, talvez tenha que redobrar os esforços para não perder o foco nem deixar de lado prazos importantes. Ainda bem que o astral logo fica pra lá de favorável, sinal de que ainda vai sobrar tempo de fazer contatos interessantes e botar o serviço em dia se agir em grupo. Viagem rápida ou passeio tem tudo para trazer novas possibilidades de paquera. Se está na pista, olhe ao redor e não economize no charme. Conversar sobre qualquer assunto e até abrir o coração deixa a vida a dois com altas doses de romantismo.

Sagitário

Nesta quinta, o risco de começar o dia de mau humor e implicando com todo mundo é real oficial. Pegue leve e tente relevar algumas coisa se precisa trabalhar diretamente com os colegas. Ainda bem que logo as energias melhoram e até as finanças saem ganhando! Aliás, a Lua brilha na sua Casa da Fortuna nesta madrugada e promete energias maravigolds pra você encher o bolso e impressionar todo mundo com seu profissionalismo. Tire um tempinho para organizar as contas e agarre uma chance de ganhar uma grana extra. Aproveite a onda pra conversar com o mozão sobre as finanças do casal. A conquista talvez ande devagar, especialmente se quer algo sério.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também