Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/10/2025

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (8), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

A Lua ilumina seu paraíso astral nesta madrugada e, embora precise ir com calma com os gastos logo cedo, você conta com a sorte pra se dar bem em outras áreas. Contatos profissionais com pessoas de longe, ou até uma parceria, recebem ótimas energias de Vênus e Júpiter a partir de agora. Estudos e viagens também estão protegidos. Uma briga com o par por causa de ciúme pode azedar seu humor logo cedo, mas isso passa rapidinho e tudo vai correr melhor depois. Seu charme entra no modo turbo e anima a conquista.



Aquário

Nesta quarta, os assuntos domésticos podem entrar no seu radar. Só pegue leve na interação com o pessoal de casa logo cedo, porque a chance de se desentender com a família é grande. Ainda bem que as coisas melhoram e dá pra fazer as pazes com todo mundo rapidinho. Vênus e Júpiter trocam likes pela manhã e prometem mudanças no trabalho, mas tudo indica que serão positivas para os seus interesses. Na paquera, a chance de se envolver com um ex é grande. O ciúme pode crescer no romance.



Peixes

A Lua entra em Touro nesta madrugada e o seu lado comunicativo fica em evidência! Só que, como nem tudo é perfeito, há chance real oficial de falar mais do que deve e arrumar confusão logo cedo, então redobre a atenção no trabalho para não se distrair com facilidade pela manhã. Aos poucos, as coisas se ajeitam e um bom papo ajuda a resolver qualquer mal–entendido. Vênus e Júpiter enviam as melhores energias para os relacionamentos e o romance fica pra lá de perfeito agora. Um ficante pode virar namorado.



Áries

A Lua entra em Touro nesta madrugada e promete colocar os assuntos financeiros em destaque. Logo cedo, porém, é melhor ir com calma porque a chance de sair no prejuízo é real, ainda mais se misturar dinheiro e amizade. A boa notícia é que Vênus e Júpiter trocam likes ainda pela manhã e enviam ótimas energias para você mergulhar nas tarefas. Quem trabalha com serviços e produtos ligados ao lar tem tudo pra se sair bem. Com tanta coisa acontecendo, a paquera ou a vida a dois ficam em segundo plano.



Touro

Nesta madrugada, a Lua entra em seu signo e você pode contar mais pique para correr atrás dos seus interesses. Mas nem tudo é perfeito e querer tudo do seu jeito talvez complique um pouco a convivência com os colegas logo cedo. Ainda bem que Vênus e Júpiter destacam sua criatividade e diplomacia, além de favorecem a comunicação, assim, tudo se ajeita rapidinho. Seu charme entra no modo turbo e um bom papo ajuda a fisgar o crush. No romance, tudo deve sair melhor do que esperava.



Gêmeos

A Lua passa a infernizar o seu astral, então vale a pena diminuir um pouco o ritmo hoje e deixar a impulsividade de lado. O contato com pessoas de fora também pede cautela redobrada pela manhã, já que talvez nem tudo saia da maneira que imaginou. A boa notícia é que Vênus e Júpiter enviam good vibes e a família pode ajudar, inclusive em assuntos que envolvem dinheiro. Um clima de mistério promete agitar as coisas na paquera, mas talvez a rotina incomode. A dois, faça um esforço para mostrar seu carinho.



Câncer

As amizades ganham destaque nesta quarta e pode ter alguma diversão com os amigos se conseguir driblar as diferenças. Mas se uma amizade anda abalada, há risco de chegar ao fim logo cedo, por isso, dê um passo de cada vez para não se arrepender mais tarde. No trabalho, Vênus e Júpiter destacam seu lado comunicativo e sua confiança para correr atrás dos seus interesses. Deixe o romance ou a paquera a salvo dos falsos amigos e aposte em um bom papo para curtir ótimos momentos com quem ama.



Leão

A Lua brilha em Touro nesta madrugada, mas nem tudo é perfeito logo cedo e o céu pede mais cuidado ao lidar com colegas e concorrentes. A dica é reforçar a paciência ao lidar com tarefas em equipe, porque não será fácil receber críticas e sua língua também estará afiada. Ainda bem que Vênus e Júpiter prometem ótimas energias para as finanças e pode pintar uma grana que não esperava. Se está no time dos solteiros, talvez tenha que baixar as expectativas. Por outro lado, o romance fica mais sólido.



Libra

O trabalho pede atenção redobrada logo cedo, já que você pode se distrair com mais facilidade. Mas o astral melhora e as coisas devem correr numa boa se conseguir manter a atenção focada no que precisa fazer. Os astros enviam good vibes para você definir novos planos e correr atrás dos seus sonhos. Vale reservar um tempo mais tarde para se divertir com os amigos. A Lua promete novidades na paquera, então mostre seu lado mais entusiasmado para fisgar quem deseja. O romance fica mais gostoso se saírem da rotina.



Escorpião

Hoje, a Lua brilha em Touro e destaca os relacionamentos a partir de agora, sinal de que tarefas em equipe contam com as melhores vibes.Vênus e Júpiter também protegem as amizades e projetos em grupo ou parceria com os amigos podem deslanchar. Só tenha cautela para manter a paz com os outros, inclusive em casa. O desejo de encontrar aquela pessoa especial deve crescer e os amigos podem ajudar você a se envolver em um novo romance. Há sinal de ciúme logo cedo, mas depois o romance melhora.



Sagitário

O trabalho pode ocupar a maior parte da sua atenção hoje e tudo indica que vai chover serviço pela frente nesta quarta. Logo cedo, a distração pode atrapalhar o seu desempenho, então foque nas tarefas e tenha cuidado pra não deixar escapar detalhes ou informações importantes. Mas o astral melhora rapidinho e, com Vênus e Júpiter enviando boas energias, você pode fechar um contrato importante ou até encontrar um emprego novo. Com tanta coisa acontecendo, a vida amorosa pode ficar meio de lado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também