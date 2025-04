Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/4/2025

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia.

Capricórnio

Você começa o dia com habilidade para conversar, interagir com os outros e expandir sua rede de contatos, inclusive nas redes sociais. Também vai sobrar disposição para sair da rotina e matar a saudade de pessoas que estão distantes, graças às energias da Lua em Virgem no final da manhã. Mas será preciso cuidar do serviço antes de aproveitar os momentos de lazer, ok? Há sinal de novidades na paquera e um lance recente pode se firmar. Esse clima de descontração e romance também anima os momentos com quem ama.



Aquário

A sua habilidade para lidar com dinheiro entra em ação logo cedo, graças às boas energias de Mercúrio e Urano. Mas o dinheiro vai depender do seu esforço, então foque no que interessa! Depois, a Lua entra em Virgem e fica mais fácil encerrar um ciclo e finalizar o que está pendente antes de se envolver em algo novo. O seu sexto sentido se destaca, assim como a sua sensualidade, e não terá que se esforçar muito para ganhar a atenção do crush. Aguarde momentos intensos na cama. Que delícia!



Peixes

Você começa esta terça com uma dose extra de sorte, além de dar um show de carisma e interagir melhor com os outros, Peixes. E com a Lua brilhando em Virgem ainda pela manhã, atuar em equipe pode ser a escolha mais produtiva no serviço. O contato com colegas e clientes conta com as melhores vibes e você pode mostrar uma nova ideia, testar uma parceria ou arrasar em uma reunião. O romance recebe a proteção das estrelas, assim como a conquista, e ninguém será capaz de ignorar seu charme.



Áries

O dia começa tranquilo e pode até cair um pix na sua conta que você não estava esperando! Mas a entrada da Lua em Virgem ainda pela manhã sinaliza muito trabalho duro pela frente. Talvez seja necessário fazer um esforço extra para cuidar de tarefas que ficaram pendentes, inclusive em casa. Quanto mais você se esforçar agora, maior será a chance de encher o bolso. Com tanta coisa pra fazer, a vida amorosa corre o risco de ficar morna, mas a conquista ainda reserva boas surpresas logo cedo.



Touro

Assuntos ligados à família ou aos amigos correm melhor logo cedo, então aproveite para resolver essas coisas na parte da manhã. Depois, com a entrada da Lua em seu paraíso astral, há sinal de boa sorte e uma dose extra de criatividade em tudo o que fizer, inclusive no trabalho. Ótimo momento para cuidar de tarefas que envolvam contato com colegas ou clientes. Os momentos com quem ama ficam recheados de altas doses de romantismo. Você tem tudo para fazer o maior sucesso na paquera e sair do time dos solteiros.



Gêmeos

Seu jeito comunicativo segue em alta logo cedo, então aproveite para adiantar as tarefas que envolvem a colaboração de outras pessoas. A carreira também ganha impulso pela manhã, mas depois vai sobrar tempo para cuidar da casa e lidar com assuntos familiares. Talvez não seja tão fácil equilibrar sua atenção entre o serviço e a família, mas você vai descobrir um jeito. Um amor antigo pode reaparecer no seu radar, mas a paquera anda meio arrastada. Programa caseiro será uma boa pedida com o par.



Câncer

Logo cedo, assuntos ligados a dinheiro ou a viagens e estudos contam com ótimas energias. A Lua brilha em Virgem no final da manhã e ajuda você a colocar a conversa em dia com os amigos e as pessoas mais próximas. Com raciocínio rápido e boas ideias, vai mostrar que pode ser multitarefas e dar conta de qualquer serviço que cair no seu colo mais tarde. A paquera fica animada e seu jeito mais descolado ajuda você a se destacar. A dois, um astral descontraído garante diversão na companhia do par.



Leão

A terça pode trazer algumas surpresas na vida profissional logo cedo, mas tudo indica que elas serão positivas para os seus interesses a longo prazo. Adiante as tarefas que dependem da sua iniciativa, porque a Lua promete good vibes para as finanças mais tarde. Há chance de transformar o seu esforço no trabalho em algo mais palpável e finalmente conseguir aquele aumento. Em compensação, seu jeito possessivo pode esfriar as coisas na paquera ou na vida a dois, e vale agir com calma.



Virgem

Os relacionamentos contam com good vibes pela manhã, sinal de que as coisas vão andar melhor no trabalho se unir forças com os colegas ou investir em uma parceria. Depois, a Lua entra em seu signo e você vai esbanjar confiança ao lidar com qualquer assunto e tem tudo para se destacar. Sair da sua zona de conforto e perseguir seus sonhos pode render mais do que imagina. Há sinal de otimismo e bom humor nos momentos com quem ama. Tá na pista? A paquera reserva boas surpresas se for confiante.



Libra

A sua dedicação ao trabalho tem tudo para surpreender logo cedo, então mergulhe nas tarefas e mostre jogo de cintura para lidar com as mudanças de última hora. A Lua passa a infernizar o seu astral no final da manhã, mas não há motivos para se preocupar. O astro promete destacar seu sexto sentido e quem sai ganhando é você! Seu lado místico e religioso fica mais forte, mas talvez as coisas não andem tão animadas quanto gostaria na conquista. Você e o par podem apimentar a intimidade agora.



Escorpião

Logo cedo, Mercúrio e Urano trocam likes e prometem as melhores energias para interagir com os colegas, apostar em uma nova parceria ou lidar com pessoas mais novas. Ainda pela manhã, a Lua brilha em Virgem, fortalecendo seu lado mais idealista e solidário. No trabalho, a dica é compartilhar suas ideias e explorar coisas novas, especialmente se puder aumentar seu conhecimento no caminho. Se os amigos derem uma mãozinha, fica mais fácil envolver o crush ou afastar a rotina na vida a dois.



Sagitário

Você começa esta terça com muita energia para resolver qualquer assunto de maneira prática, inclusive em casa. E com a Lua no ponto mais alto do seu Horóscopo, a carreira fica protegida e o astral será perfeito para correr atrás das suas maiores ambições! Foco, fé e café são a melhor pedida para se concentrar no que é importante, porque vai chover serviço no seu colo. Você e o mozão podem se concentrar em outros assuntos agora, mas o romance segue estável. Como sua popularidade está em alta, a paquera fica animada.

