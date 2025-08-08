Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/8/2025

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de fim de semana.



Capricórnio

Sextar, sextou, mas convém explorar a prudência que herdou do seu signo e controlar os gastos com todo rigor nas primeiras horas da manhã. É que alguns astros se estranham no céu e acendem o farol vermelho para as finanças, portanto, quem não tiver controle, juízo e cautela corre o risco de acabar no prejuízo. Probleminhas pessoais podem atrapalhar o desempenho profissional no mesmo período, mas depois tudo vai melhorar e você vai se entender com quem convive e trabalha. Aliás, há chance de estabelecer alianças vantajosas com parentes ou pessoas que podem ter papel importante na realização das suas ambições. Na paixão, reencontro com alguém do passado pode mexer com as suas emoções. O romance deve ganhar cumplicidade.

Aquário

A natureza aquariana já é imprevisível e hoje seu temperamento tende a oscilar bastante, variando de humor de acordo com os movimentos da Lua, que continua no seu signo e se estranha com Mercúrio. Tretas podem surgir logo nas primeiras horas da manhã e a recomendação é reforçar a cota de paciência para não se desentender com ninguém. Muita calma nessa hora para não perder a linha, fazer ou aceitar provocações com quem convive ou trabalha. Ainda bem que o astral dá uma arribada na parte da tarde e as coisas devem caminhar numa ótima, especialmente na paixão. Marte e Urano garantem que a alegria vai reinar com seus queridos e o xodó. Se você está na pista, pode ter surpresinhas incríveis.



Peixes

O início do dia pode não ser dos mais fáceis e convém ir devagar para não se estressar, peixinha! Imprevistos, desafios e aborrecimentos podem marcar presença nas primeiras horas da manhã, exigindo de você mais discrição, resiliência e esperteza. Faça a sua parte no trabalho, foque no que mais importa e não deixe os cuidados com a saúde em segundo plano. Procure se poupar e evite comentar assuntos íntimos com os outros. No romance, reforce os laços de confiança e o diálogo com o love. Pode rolar atração proibida na paquera.

Áries

Os planos e as expectativas são grandes, mas a Lua treta com Mercúrio logo cedo e revela que convém baixar um pouco a bola, bebê! Procure colocar os pés na realidade e foque no que precisar ser feito porque há risco de se enrolar na parte da manhã. Conversas atravessadas com amigos e paqueras também podem surgir, desviar suas atenções e até derrubar seu bom humor, mas se tiver paciência e ficar de boas, só terá a ganhar. Seus interesses estarão mais protegidos depois do almoço e tudo vai fluir que é uma beleza em seus contatos. Papos descontraídos e encontros inesperados podem abrir caminho para uma paixão intensa, daquelas que é capaz fazer você se sentir nas nuvens. Sintonia total com o love.



Touro

Eita que o dia já começa meio zicado, mas vale lembrar que tudo vai depender das suas escolhas e atitudes, viu bebê? Seu jeito pode ficar intolerante e reclamão logo cedo e há risco de provocar torta de climão com quem convive ou trabalha. Não vai ser fácil lidar com imposições e ordens, portanto, a dica é medir as palavras e driblar confrontos, assim evita desentendimentos com o pessoal de casa ou até mesmo com a chefia. Ainda bem que você terá mais desenvoltura para administrar seus interesses a partir da tarde e, de quebra, pode receber ótimas notícias sobre um pagamento que aguarda. O serviço vai andar e pode até pintar clima de paquera com colega. No romance, vai sentir firmeza no mozão.



Gêmeos

Quer sextar sem perrengues, meu cristalzinho? Então procure se apoiar na comunicação empoderada do seu signo e mostre mais diplomacia em seus contatos e conversas. Os astros se estranham no período da manhã e revelam que será preciso todo jogo de cintura para não se envolver em fofocas, rolos e tretas. Mas não se avexe e toque o barquinho porque as coisas vão mudar radicalmente a partir da tarde e você terá razões de sobra para glorificar. Marte e Urano garantem que seus planos têm tudo para decolar, o trabalho vai andar e a diversão tá garantida na vida pessoal e amorosa.

Surpresas incríveis devem marcar presença na pista e você pode conquistar o crush dos sonhos. Relação mais apaixonada com o xodó.

Câncer

Você começa esta sexta com seu foco todo voltado para a carreira. Há boas chances de alcançar algo importante no serviço, mas talvez você tenha que lidar com rivalidade e até discussão logo cedo. Ainda bem que a Lua logo entra em Touro e favorece a convivência com os colegas, assim dá pra voltar às boas e unir forças com quem pensa da mesma maneira pra cuidar do serviço rapidinho. Se depender das estrelas, há sinal de muita diversão na companhia dos amigos! Você e o seu amor podem estreitar a relação se conversarem sobre os sonhos e desejos de cada um. Está sonhando com um novo amor? Então, vale pedir uma ajuda dos amigos.

Leão

Logo cedo, vai ser difícil manter o foco nas tarefas e você precisa redobrar a cautela se não quiser perder os prazos no trabalho. Depois, com a entrada da Lua em Touro, o seu lado ambicioso fala mais alto e você vai se esforçar muito para causar uma boa impressão em todo mundo. Sua dedicação nas tarefas também aumenta e pode trazer bons resultados até o final da tarde. Vale a pena correr atrás do que deseja, pois seu esforço tem boas chances de ser recompensado. Mas talvez tenha que ser um pouco mais flexível se quiser manter a paz no romance. Sua popularidade cresce à noite e não será difícil atrair admiradores. A paquera fica pra lá de agitada!

Virgem

Sextou, bebê, mas você começa o dia com alguma tensão na relação com pessoas mais novas. Pode até pintar briga séria com quem ama. Ainda bem que o astral logo fica mais leve com a entrada da Lua em Touro. No trabalho, o desejo de sair da rotina, aprender mais e trocar experiências com os colegas ajuda a alavancar a vida profissional. Que tal viajar ou fazer um passeio diferente à noite? Aproveite para entrar em contato com pessoas queridas que andam afastadas. Se o romance estava tenso logo cedo, aposte no bom humor para fazer as pazes. Alguém que conheceu há pouco tempo ou que mora em outra cidade tem tudo para animar a paquera.

Libra

A cooperação com colegas ou pessoas próximas deve correr bem logo cedo, mas há chance de atritos com a família. Mas a Lua se muda para Touro ainda pela manhã e traz à tona o desejo de mudança, de abrir espaço para novidades em sua vida. No trabalho, preste atenção ao seu sexto sentido e aposte na flexibilidade para lidar com imprevistos, assim, pode transformar um limão em limonada e fechar a conta a seu favor. Bom momento para jogar fora o que não usa mais. Há chance de se reaproximar de alguém que já fez parte do seu passado, se a paixão ainda estivar lá. Não deixe o ciúme ou os familiares atrapalharem o seu romance e mostre seu lado mais sensual.

Escorpião

Sextou, Escorpião, e você começa o dia com alguma dificuldade de manter o foco no trabalho. Conversas paralelas e informações trocadas podem causar problema, então confira tudo antes de entregar o serviço, tá? A boa notícia é que a Lua logo se muda para Touro e traz à tona seu lado sociável e a habilidade de se entender melhor com as pessoas. Aproveite para colocar essas habilidades em prática no trabalho. É um ótimo momento para conhecer gente nova e passear por aí. A vida amorosa conta com excelentes vibrações e você pode entrar em um lance mais estável com o crush. Será mais fácil manter o astral lá em cima com a pessoa amada.



Sagitário

É melhor ter cuidado com as compras por impulso logo cedo, Sagita, porque os prejuízos não estão descartados. Melhor ter cautela redobrada ao lidar com dinheiro porque o que parece ser um bom negócio nem sempre se prova assim lá na frente. A entrada da Lua em Touro destaca os assuntos do dia a dia e talvez tenha que redobrar o esforço para lidar com qualquer tarefa ou obrigação que ainda esteja pendente. Bora lá cuidar melhor do seu corpo também! As chances de se dar bem na paquera são maiores pela manhã, por isso, adiante os contatinhos e mande mensagens para o crush. Se controlar o ciúme logo cedo, fica mais fácil lidar com a rotina depois.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também