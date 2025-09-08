Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/9/2025

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:



Capricórnio

A semana começa com good vibes em tudo o que envolva comunicação, deslocamentos a trabalho ou até contato com o público. Depois, a Lua brilha em Áries e reforça a sua disposição para trabalhar duro, inclusive na hora de lidar com as tarefas meio chatinhas. As estrelas avisam que a companhia da família será bem–vinda à noite. A vida amorosa pode ficar meio rotineira à noite, mas um programa caseiro será uma aposta certa para se divertir com o par e controlar o ciúme. Tá na pista? Talvez seja hora de dar uma nova chance a um ex.

Aquário

Segundou, e as estrelas trazem boas novas envolvendo dinheiro: concentre sua atenção no trabalho se quiser encher o bolso. Há chance até de receber uma grana que não esperava. Tudo o que envolva comunicação e contato com outras pessoas tem mais chance de dar certo à tarde e você pode mostrar mais flexibilidade no serviço. Passeio e até uma viagem rápida não estão descartados! Pode cair de amores por alguém que encontrou ao acaso. A vida amorosa fica mais leve e animada. O romantismo está no ar!

Peixes

Você começa a semana com mais energia para se dedicar a projetos pessoais, brilhar no serviço e mostrar seus pontos fortes. E com a entrada da Lua em Áries à tarde, tudo o que envolva dinheiro tem mais chance de correr bem. Bora lá forrar o bolso, encontrar oportunidades lucrativas no serviço, rever algumas contas, planejar seus gastos e cuidar melhor do que é seu. A paquera surpreende logo cedo se você usar seu carisma pra brilhar. Talvez o romance precise de mais confiança e menos ciúme mais tarde.

Áries

Sua intuição segue afiada nesta segunda e pode sinalizar boas oportunidades na carreira, Áries. Você vai precisar de muito pique para encarar o trabalho e, com a Lua em seu signo à tarde, fica mais fácil correr atrás do que deseja. Bom astral para papear, traçar novos objetivos e dar conta das suas obrigações. Se está na pista, dar o primeiro passo pode fazer a diferença na conquista. Se já tem compromisso, capriche no diálogo e valorize o companheirismo para melhorar a convivência com quem ama à noite.

Touro

A segunda tem tudo para ser produtiva logo cedo. É um bom momento para tirar vantagem das suas ideias e sair da sua zona de conforto. Mas a Lua inferniza seu signo à tarde e reforça o desejo de desacelerar, ficar no seu canto e repensar algumas coisas, inclusive no trabalho. Se você ouvir sua intuição, o resultado tem tudo para ser positivo e há chance de receber uma grana que não estava esperando. A paquera pode evoluir logo cedo, mas talvez seja melhor rever sua estratégia à noite. Astral mais introspectivo com o par.

Gêmeos

A carreira conta com ótimas vibes neste início de semana e você pode dar aquele gás nas tarefas, pois as energias serão mais do que positivas logo cedo. À tarde, a Lua entra em Áries e facilita tarefas que podem ser feitas em parceria ou trabalho de equipe. Vale a pena reservar um tempo para se divertir na companhia dos amigos e esquecer os perrengues à noite. Você e seu amor podem descobrir mais em comum do que imagina, o que ajuda a blindar o romance. Um amigo pode virar algo mais se está só.

Câncer

Aproveite o astral desta segundona pra focar nos estudos, trocar conhecimento com os colegas e até fazer uma viagem a trabalho. A Lua em Áries à tarde avisa que você vai se importar mais com o que os outros pensam a seu respeito, mas a carreira é que sai ganhando. Você vai dar um show no serviço e a sua dedicação não deve passar em branco. Se o coração está vago, um crush com boa posição social ou muito disputado pode atrair seu interesse. O romance tem tudo para ficar mais sólido à noite.

Leão

A manhã traz boas energias para rever os maus hábitos e fazer mudanças no seu dia a dia, adotando atitudes e rotinas mais saudáveis. Planeje o trabalho com antecedência e adiante o que for possível. Logo a Lua se muda para Áries e deixa o astral mais descontraído, o que ajuda a lidar com qualquer tarefa que precise ser feita com a colaboração dos colegas à tarde. Há chance de se encantar com um crush que mora longe. No romance, aposte no alto–astral e no otimismo para melhorar os momentos a dois.

Virgem

Você começa a semana com mais pique para se dedicar aos relacionamentos, tanto no amor quanto em outras áreas. No trabalho, agir em equipe ou fechar uma cooperação com outras pessoas será mais fácil pela manhã. À tarde, a Lua entra em Áries e as energias serão perfeitas para apostar em novidades e mudanças positivas a partir de agora, inclusive nos cuidados com a saúde. A paixão cresce e há chance de tudo sair melhor do que esperava no romance. Se quer fisgar alguém, investir na sedução será a melhor tática.

Libra

As tarefas de rotina vão se resolver rapidinho se focar no serviço nesta segunda. E com a Lua mudando para Áries à tarde, há sinal de vibes positivas para todos os seus relacionamentos! É um ótimo momento para firmar uma parceria ou começar uma sociedade, agir em equipe e se aproximar de quem pensa como você. À noite, aproveite para mostrar ao par o quanto se importa com a vida a dois, sem deixar de caprichar no romantismo. Você vai se dedicar mais na conquista se sentir que o lance pode ficar sério.

Escorpião

A sorte vai sorrir para o seu lado logo pela manhã e há chance até de se dar bem ao fazer uma fezinha nesta segunda. As estrelas reforçam seu lado mais prático à tarde, seja para lidar com assuntos do dia a dia ou para cuidar melhor da sua saúde. Aproveite para mostrar determinação no serviço e faça um esforço para adiantar o que for possível. Por outro lado, a paquera tem tudo para se desenrolar melhor logo cedo, por isso, não enrole pra mandar uma mensagem. Demonstre seu carinho se já encontrou o amor da sua vida.

Sagitário

Logo cedo, assuntos ligados à casa e à família contam com vibes positivas e fica mais fácil resolver qualquer pendência nessa área. Mais tarde, a Lua em seu paraíso astral favorece trabalhos que envolvem criatividade, jogo de cintura e contato com o público. Aproveite os momentos de folga para se divertir, sair da rotina e até fazer uma fezinha. Seu charme entra no modo turbo e você vai fazer muito sucesso por onde passar! Há sinal de romantismo com o par, então fale sobre seus sentimentos sem medo.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também