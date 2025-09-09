Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/9/2025

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia:

Capricórnio

Hoje, as amizades estarão protegidas e você pode contar com o pessoal para se divertir, passear ou mesmo colocar o papo em dia. Logo cedo, porém, um clima pesado pode virar briga com amigo se não tiver cuidado, inclusive nas redes sociais. No trabalho, vai ser mais fácil unir esforços para melhorar a produtividade à tarde, ainda mais se tiver objetivos em comum com os colegas. Tudo indica que vai sobrar muito pique para reunir o pessoal à noite, apesar de um ou outro imprevisto pelo caminho, Caprica. Se está de olho em alguém, não enrole muito para se aproximar e fuja de disputas com alguém próximo. Você e o mozão podem se entender melhor agora.

Aquário

A Lua avisa que sua ambição segue em destaque e você não vai poupar esforços para atingir metas mais altas, impressionar clientes, colegas e até a chefia. Pena que nem tudo é perfeito logo cedo e o risco de arrumar treta com colega ou concorrente é real. Melhor investir em projetos que podem ser feitos a sós no começo desta terça. Depois, tudo melhora e as estrelas sinalizam que concentração e esforço serão a chave para o sucesso! O romance ganha intensidade agora, mas um programa caseiro tem mais chance de agradar aos dois. Não invente moda! A paquera fica movimentada graças à sua popularidade e há boas chances de pintar uma surpresa interessante.

Peixes

No trabalho, aposte em tarefas que podem ser feitas em equipe e faça a sua parte para manter um astral mais descontraído na interação com os colegas, Peixes. Você pode inspirar os outros com seu bom humor e seu otimismo, mas é melhor ser mais realista logo cedo e colocar os pés no chão. É que há risco de perder prazos importantes ou se distrair durante o expediente. Planos para uma viagem recebem as melhores energias depois do almoço e o astral alivia aos poucos. A facilidade para se aproximar e interagir com todo mundo será o segredo pra se dar bem na conquista. Se tem compromisso, saiba que a parceria com o love se torna mais forte a partir de agora.

Áries

O trabalho segue em destaque nesta terça, Áries, e você pode ter novas ideais para resolver assuntos que vinham incomodando há um tempo. É preciso agir com mais disciplina para correr atrás dos objetivos e dar conta do recado, porque alguns perrengues podem surgir ao longo do dia. À tarde, o astral é perfeito para fazer algumas mudanças em casa. Sua intuição também segue afiada e você pode descobrir novas maneiras de encher o bolso à noite, por isso, ouça seus instintos e anote essas ideias. Com o mozão, o desejo tem tudo para crescer, mas pode pintar briga logo cedo. Quem tá na pista precisa pegar um pouco mais leve pela manhã se tem um alvo em vista.

Touro

Logo cedo, aposte na diplomacia para não brigar com o mozão por causa de ciúme nem entrar em discussão com o pessoal de casa. Ainda bem que o astral melhora rapidinho e você terá facilidade para agir em equipe, identificar e aproveitar melhor as novas oportunidades que surgirem. Há chance de iniciar uma parceria nova, fazer ótimos contatos profissionais e até conquistar novos amigos pelo caminho. Você e o mozão podem curtir momentos de puro chamego mais tarde e gestos românticos prometem derreter seu coração. Tá sonhando com um amor novinho em folha? O universo pode trazer uma boa surpresa, mas fuja de um ex que não larga do seu pé.

Gêmeos

Se depender da Lua, o trabalho e as obrigações do dia a dia podem ocupar a maior parte do seu tempo e talvez não sobre energia nem pra se divertir mais tarde. O céu avisa que deve cair muito serviço no seu colo hoje e pra dar conta desse desafio, não dá pra perder tempo sonhando acordada, bebê. Coloque logo as mãos na massa, redobre a atenção com o que fala pela manhã e não se distraia com qualquer coisinha. Será mais fácil atingir as metas que precisa alcançar se focar nos resultados: o seu bolso vai agradecer. Talvez o romance entre em marcha lenta agora, então você vai precisar de paciência. Um crush também pode sumir de uma hora pra outra.

Câncer

Suas habilidades para lidar com as pessoas seguem em alta nesta terça, Câncer, mas nem tudo será tão perfeito quanto você espera. Logo cedo, o risco de prejuízo é grande e o céu pede cautela com as compras. Tudo indica que vai sobrar criatividade e boas ideias para se divertir mais tarde, mas coloque seu foco no trabalho primeiro e use essas qualidades para dar conta de qualquer perrengue no trabalho. À tarde, o astral é ideal para fazer uma fezinha e confiar mais na sorte. Se está no time dos solteiros, mostre a sua simpatia e dê um show de carisma se quiser fisgar seu alvo. Com o mozão, capriche nas doses de romantismo e não exagere na possessividade.

Leão

Assuntos familiares, ligados à sua casa ou ao passado seguem em destaque nesta terça, meu cristalzinho. Logo cedo, você precisa pegar mais leve com os outros e ceder em algumas coisas se quiser manter um ambiente de harmonia ao seu redor. Ainda bem que o astral melhora aos poucos e a tarde será ótima para organizar qualquer pendência em casa, fazer mudanças no seu cantinho ou cuidar de assuntos profissionais com mais serenidade. Se está buscando emprego, a família pode dar uma ajuda. Tudo indica que o ciúme vai crescer com o love, mas vocês dois se entendem no final das contas. É melhor ir com calma e não pressionar demais para não assustar o crush.

Virgem

Logo cedo, tenha cautela com o que fala porque há risco de se envolver em fofocas ou até ser o alvo de gente que adora um fuxico. Ainda bem que o astral vai melhorando aos poucos e, no trabalho, você vai dar um show de comunicação antes de encerrar o expediente. Aproveite o astral para agilizar vários projetos ao mesmo tempo, Virgem. A tarde será ideal para fazer contatos profissionais ou até dar uma sondada por aí atrás de um novo emprego. Mas talvez não seja tão fácil dar conta de vários assuntos ao mesmo tempo à noite, e isso inclui a vida amorosa também. Quem está sonhando com um novo amor conta com bom humor e ótimo papo para ganhar o crush.

Libra

A Lua segue protegendo as finanças e avisando que devem surgir ótimas chances de ganhar dinheiro hoje, Libra! E como a grana não vai cair do céu, bote as mãos na massa e aposte no trio fé, foco e café para deixar tudo em dia. Logo cedo, vale redobrar o cuidado e pensar duas vezes antes de emprestar dinheiro a alguém ou investir em um projeto muito arriscado. Ouça sua intuição para identificar um bom negócio e investigue bem antes de embarcar em um papinho que parece bom demais pra ser verdade. Esse astral mais sério também pode influenciar a paquera, por isso, não espere muitas novidades agora. Você e o par podem chegar a um acordo sobre os gastos do casal.

Escorpião

Nesta terça, a Lua ainda brilha em seu signo e avisa que você vai contar com boas energias para cuidar de projetos pessoais. Explore sua habilidade para se comunicar com pessoas de longe, descubra como tirar o melhor proveito disso e faça contatos interessantes para a vida profissional. Logo cedo, porém, há sinal de alguns desafios e você pode bater de frente com pessoas chatas ou conservadoras, inclusive no trabalho. Na dúvida, é melhor ficar no seu canto e evitar problemas. A paquera tem mais chance de decolar se você tomar a iniciativa e mostrar seu charme. Pode surgir um ou outro atrito com o love, mas tudo se resolve com um pouco mais de carinho e cuidado.

Sagitário

Com a Lua ainda infernizando seu astral nesta terça, você começa a quarta mais desconfiado e querendo ficar na sua, meu cristalzinho. Isso nem sempre é algo ruim, mas a manhã traz alguns desafios extras e é melhor redobrar o cuidado se tiver que viajar ou fazer uma prova. A boa notícia é que o céu fica mais leve ao longo do dia e avisa que, se seguir seus instintos, pode se surpreender com o que vai descobrir. À noite, vale prestar mais atenção à saúde, ouvir o seu corpo e não se sobrecarregar tanto. A distância ou o trabalho podem atrapalhar os seus planos na paquera. Se tem compromisso, programa caseiro e sossegado será perfeito para curtir ao lado de quem ama.

