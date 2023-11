Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Quer saber como vai ser seu dia baseado nos que os astros dizem? O horóscopo desta quarta-feira (29), de um dos principais nomes da astrologia você lê aqui. Confira a previsão de João Bidu.

Capricórnio

Lua e Saturno abrem a manhã com ótimas promessas para você firmar parcerias, alianças e acordos vantajosos. Sua capacidade de comunicação e concentração estará na melhor forma e tudo o que você fizer deve trazer os resultados esperados e ainda inspirar os outros a seguirem o exemplo. À tarde, o cenário fica ainda mais positivo e surpresinhas deliciosas vão surgir na paquera: pode dar match com o crush no primeiro encontro. A dois, um clima de carinho, entrosamento e romantismo vai embalar o convívio com o xodozinho.

Aquário

O penúltimo dia de novembro terá muito trabalho pela frente, mas as estrelas garantem que seus esforços serão recompensados e o dinheirinho virá para o seu bolso. Lua e Saturno apontam uma manhã das mais produtivas no serviço e você pode faturar dobrado com sua dedicação. Além do mais, hoje não vai faltar apoio alheio para dar conta do recado e tanto os colegas quanto os parentes e as pessoas próximas podem dar uma mãozinha. Se tem algum plano antigo que sonha em colocar em prática, aproveite as vibes positivas e tire da gaveta, pois o astral tá propício para fazer seu projeto andar. Na paixão, vai se entender numa ótima com o mozão e os momentos de intimidade podem ser a cereja do bolo.

Peixes

Hoje a Lua visita seu paraíso astral e troca vibes espetaculares com Saturno e Júpiter, anunciando um dia perfeito sem defeitos em todos os aspectos. Uma maré de sorte vai bater na praia das suas finanças e seus talentos criativos vão sobressair no trabalho. Pra melhorar, sua estrelinha vai brilhar intensamente nos contatos, nas relações pessoais e amorosas. Com seu charme, simpatia e boa lábia tinindo, vai ser fácil fazer novas amizades e atrair admiradores. Se já escolheu seu alvo, bora se aproximar e puxar conversa porque você tem tudo para fisgar o crush. O romance também tá bem servido e o cardápio será delicioso com o mozão.

Áries

Se depender das vibes astrais desta quarta, a sorte vai soprar em sua direção! A Lua forma aspecto espetacular com Júpiter e revela que você pode se deparar com excelentes oportunidades para ampliar os seus ganhos. Bora lá aproveitar a maré positiva para tomar iniciativas e ir atrás do que pode trazer mais grana para o seu bolso. Hoje os parentes vão dar todo apoio para os seus interesses e há belas chances de começar algo lucrativo, mesmo que seja com estrutura caseira por enquanto. No romance, vai sentir firmeza no xodozinho e os laços de carinho vão se fortalecer. A paquera atravessa uma fase de definição e pode ficar mais sérias.

Touro

Hoje a Lua só faz aspectos positivos, aguça a sua inteligência e deixa sua comunicação empoderada, sinal de que você tem tudo para mandar muito bem nos estudos, no trabalho e nas relações em geral. Isso sem falar que pode faturar dobrado se tirar proveito do seu tino para lidar com compras, vendas, trocas e negociações. Nos assuntos do coração, surpresinhas estão previstas e alguém que encontra sempre pode revelar paixonite por você. A vida a dois também fica protegida e o clima deve esquentar com juras e declarações.

Gêmeos

O dia está propício para encher o bolso e dar olé nos boletos. A Lua promete um período para incrementar seus ganhos, além de indicar vantagens em acordos, parcerias e negociações, só não pode abrir o bico e revelar detalhes que devem ser mantidos em segredo. No trabalho, suas competências e seu senso de responsabilidade estarão mais fortalecidos e seu prestígio deve subir com a chefia. Já na vida amorosa, o anseio por estabilidade tende a aumentar e o coração geminiano vai querer certezas. Ficadas e rolinhos podem não interessar.



Câncer

Além de brilhar toda linda e poderosa no seu signo, a Lua só faz aspectos superpositivos e anuncia uma quarta-feira perfeita sem defeitos na vida pessoal, profissional e material. As principais qualidades cancerianas estarão em alta e vão carimbar seu passaporte para a prosperidade. No período da tarde, os caminhos se abrem para você consolidar seus ideais e objetivos importantes podem ser alcançados. As amizades e os contatinhos também ganham excelentes estímulos e sucesso é o que te espera na pista. A dois, o clima vai ficar mais romântico e companheiro com seu amorzinho

Leão

Embora esteja em seu inferno astral, hoje a Lua troca ótimas vibes com Saturno e Júpiter, garantindo um período produtivo e rentável. Ouça e siga a sua intuição ao lidar com os compromissos de trabalho e os interesses financeiros, pois você pode dar tacadas certeiras. O astral tá tranquilo nas relações pessoais e nenhuma zica deve aparecer. No lado amoroso, pode sentir atração forte e até se envolver com alguém mais vivido e experiente, mas talvez nem queira atualizar o status para ficar longe de olhares curiosos.

Virgem

Hoje não vai faltar estímulo nem disposição para pensar no futuro e dar forma aos seus projetos. Vai com tudo porque o astral tá on para realizar seus objetivos e se destacar em suas atividades. Agora, é na vida social que as maiores surpresas estão previstas e os amigos estarão do seu lado para o que der e vier. Aliás, pessoa que faz parte da turma pode te apresentar alguém com potencial para ser a capa do seu celular. Com sua sensibilidade mais aguçada e a tremenda capacidade de observação do seu signo, logo você vai identificar o crush dos sonhos. Na união, as afinidades com seu bem estarão cristalinas.

Libra

Hoje você tem tudo para alcançar grandes conquistas na vida profissional, financeira e pessoal. Com a Lua no ponto mais alto do seu Horóscopo e em paz com os astros, seus dons e talentos vão ficar turbinados e o reconhecimento pode chegar através de novo cargo ou aumento no holerite. Nos assuntos do coração, o clima também tá bem bom e sua popularidade vai crescer, favorecendo as paqueras e os contatinhos. Se está free, pode engatar um lance gostoso com alguém que todas querem pegar. O romance esquenta e emoções intensas estão previstas com seu amorzinho.

Escorpião

A Lua sorri para Saturno e Júpiter, prometendo expandir seus horizontes e suas oportunidades de sucesso, progresso e realização. Proposta de sociedade, trabalho em outra empresa, cidade ou atividade nova que pensa em começar pode reservar gratas surpresas e o que é melhor: bons ganhos. Viagens e estudos também contam com excelentes estímulos nesta quarta-feira. Na vida amorosa, quem está na solteirice pode se deparar com chances maravilhosas para mudar o status, conquistar alguém especial e embarcar em um romance de futuro. Se já se amarrou, vai curtir muita harmonia, união e satisfação com o momozin: a relação estará blindada e protegida.

