Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Que tal programar o sextou e já saber o que pode acontecer ao decorrer do dia? Amizades romance e família, o horóscopo promete guiar os signos hoje. Confira:

Capricórnio

Concorrência e atritos em projetos feitos em parceria ou em equipe aparecem logo cedo. Aposte na diplomacia para se entender melhor com os outros e mostre mais jogo de cintura. Ainda bem que Mercúrio entra em seu signo mais tarde e melhora sua habilidade para se comunicar com os outros! À tarde, as estrelas avisam que mudanças e até alguns imprevistos podem surgir, mas você tem tudo para se dar bem no final. Bom momento para sondar um novo emprego, se não anda contente com o atual. Quer se dar bem na conquista? O segredo é usar e abusar da sua sensualidade. A paixão esquenta com o mozão.

Aquário

Embora o serviço exija atenção, pode ser complicado manter o foco se ficar sonhando acordada durante o expediente. Mercúrio entra em seu inferno astral hoje e pode destacar seu lado sensível, mas também pede cautela na hora de se expressar. Mas o dia também traz boas notícias com a entrada da Lua em Leão à tarde, que destaca seu espírito cooperativo no trabalho. Os amigos podem dar uma mãozinha na conquista e uma amizade com benefícios não está descartada. A troca de chamegos com o mozão está protegida à noite e tudo indica que vão se divertir juntos.

Peixes

Apesar de um ou outro perrengue logo cedo, você conta com a sorte para dar a volta por cima e cuidar dos seus interesses. Mas isso muda à tarde com a entrada da Lua em Leão, e todo o seu foco deve se voltar para o trabalho. A boa notícia é que, se você mergulhar nas tarefas e terminar tudo rapidinho, ainda vai sobrar disposição para cuidar do seu bem-estar pessoal. E com Mercúrio brilhando em Capricórnio a partir de agora, as amizades se destacam e contam com as melhores energias. Se anda de olho em alguém, mas não sabe como se aproximar, peça ajuda à turma. Talvez o romance fique meio sem graça, mas tenha paciência e busque interesses em comum com o mozão.

Áries

Logo cedo, a convivência com a família enfrenta altos e baixos, Áries, e vale a pena apostar na diplomacia para evitar confrontos. Mas o astral logo muda e Mercúrio promete excelentes vibes para a sua vida profissional! Pra ficar melhor ainda, depois do almoço a Lua se muda para o seu paraíso astral, sinal de que você vai dar um show de criatividade! Qualquer trabalho que tenha ligação com comunicação, educação ou com o público em geral deve correr melhor do que esperava. E com seu charme nas alturas, pode se preparar para arrasar na conquista.

Touro

A manhã começa meio tensa e a comunicação pede atenção extra, especialmente no trabalho. Escolha as palavras com cuidado e faça o possível para evitar mal-entendidos. Depois, a família e os assuntos de casa ganham destaque. Produtos e serviços para o lar, ou home office, recebem ótimas energias e há chance de fechar bons negócios à tarde. Mercúrio anima o seu lado aventureiro e a chance de viajar ou encontrar os amigos vai agitar o seu coração. Há sinal de momentos fofos e aconchegantes com quem ama, e o desejo também cresce. Adiante os contatinhos porque a paquera pode ficar meio empacada mais tarde. Mas as redes sociais vão ferver!

Gêmeos

As finanças vão exigir a maior parte da sua atenção logo cedo, mas não baixe a guarda porque há risco de prejuízos. Mercúrio promete afiar a sua língua a partir de agora, por isso, escolha as palavras com cuidado para evitar problemas. A boa notícia é que a Lua promete ressaltar seu lado comunicativo à tarde e envia excelentes energias para você emplacar um bom papo, mostrar o seu raciocínio rápido e se destacar no trabalho. Vale dar um rolê por aí e respirar novos ares, além de aproveitar para espalhar todo o seu charme! E com seu jeito animado, o romance também sai ganhando. Uma conversa pode resolver qualquer mal-entendido com o mozão.

Câncer

Você começa o dia esbanjando disposição e energia, mas é melhor pisar no freio para não bater de frente com alguém da família. Também pode pintar tensão se não conseguir influenciar os outros com suas ideias, mas se apostar na diplomacia, tem tudo para chegar mais longe. Mercúrio favorece os relacionamentos e parcerias, o que você pode explorar tanto na vida pessoal quanto no trabalho. As estrelas mandam as melhores vibes para as finanças à tarde, por isso, mantenha o foco! A paquera pode andar mais rápido se mostrar que está a fim de compromisso. O romance passa por altos e baixos logo cedo, mas depois o astral fica mais descontraído e gostoso.

Leão

Fugir de fofocas e conferir informações e dados duas vezes ajuda a evitar confusão no trabalho, pela manhã. Mas não se preocupe: a Lua se muda para o seu signo à tarde e renova seu ânimo, inclusive para cuidar de alguns assuntos pessoais que estavam em segundo plano. Toda essa disposição pode ser direcionada para o trabalho, ainda mais se anda sonhando com uma promoção. Aposte no seu encanto pessoal para conhecer e seduzir novos contatinhos. Há sinal de romantismo e muita diversão ao lado de quem ama.

Virgem

Você começa o dia com coragem para se arriscar mais, só que precisa manter os pés no chão para não embarcar em um projeto muito caro ou que pode dar prejuízo. À tarde, a Lua desembarca em seu inferno astral e será difícil concentrar a atenção no serviço, que pode ficar meio arrastado. Ouça seu sexto sentido para fugir de gente invejosa e valorizar quem está realmente ao seu lado. Mas a melhor notícia é a entrada de Mercúrio em seu paraíso astral, o que deixa a sua comunicação mais fluída e promete animar a paquera. Você vai fazer sucesso, mas siga sua intuição antes de pular de cabeça em um novo romance. A dois, controle a insegurança e capriche no romantismo!

Libra

O dia começa com disposição para fazer planos a longo prazo, além de focar na carreira. Talvez seja preciso ceder um pouco para manter a paz com a família, mas também vale pegar mais leve nas críticas. Ainda bem que Mercúrio entra em Capricórnio hoje e ajuda a melhorar o diálogo em casa. À tarde, a Lua brilha em Leão e garante que tudo vai fluir com mais tranquilidade. Seu lado sonhador e altruísta dará as cartas, o que pode animar o contato com os amigos. O pessoal também pode bancar o cupido e dar um empurrãozinho na paquera. Tem compromisso? Valorize os pontos em comum e faça a sua parte para fortalecer o romance.

Escorpião

O astral é favorável para lidar com negócios à distância ou pela internet pela manhã, ainda que possa enfrentar um ou outro contratempo. Mercúrio passa a destacar sua habilidade de comunicação e seu raciocínio rápido a partir de agora, Escorpião, e você pode explorar isso tanto no trabalho quanto na vida amorosa! À tarde, fica mais fácil manter o foco nas tarefas e se concentrar no trabalho. Mostre todo o seu profissionalismo e poderá colher os frutos do seu esforço. Com uma lábia irresistível, vai ser moleza conquistar novos contatinhos. Bom momento para fazer ajustes e conversar sobre o que espera do relacionamento com o mozão.

Sagitário

Pela manhã, vai sobrar energia para fazer correções, ajustes e até fechar um negócio favorável mais tarde. Mas pode surgir briga séria com alguém do seu círculo de amizades. Mercúrio promete vibes maravilhosas para as finanças e vale redobrar a atenção com as oportunidades que podem cruzar seu caminho. À tarde, a Lua envia um pique extra, além de destacar sua curiosidade. Só precisa direcionar toda essa energia para o trabalho e não se distrair pelo caminho. Passeio ou viagem aumenta suas chances de conhecer um crush novo. O astral fica mais leve e há sinal de momentos divertidos com quem ama.

