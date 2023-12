Horóscopo do dia: veja a previsão para o seu signo

Que tal programar o sabadão e já saber o que pode acontecer ao decorrer do dia? Amizades, romance e família, o horóscopo promete guiar os signos hoje! Confira:

Áries

As estrelas avisam que há risco de exagerar nos gastos logo cedo, meu cristalzinho. Feche a carteira pra evitar riscos, porque logo o astral melhora e qualquer perrengue ou tarefa que surgir pela frente deve se resolver numa boa. Aproveite para tirar o máximo da sua capacidade criativa, mas se tiver a chance de viajar neste sabadão, melhor ainda! Apesar do dia de folga, o trabalho pode dar ótimos resultados à tarde. Os cuidados com o visual têm tudo para render elogios! Você estará mais envolvente e irresistível, o que deve se transformar em sucesso na conquista. Romantismo e alto-astral marcam o romance, e vale sair da rotina para apimentar ainda mais a relação.

Touro

O fim de semana chegou, Touro, mas talvez o clima não seja dos melhores logo cedo em casa. Respire fundo e não perca a calma com qualquer coisinha! Depois, o céu envia vibes mais tranquilas para o trabalho, sinal de que pode brilhar em tarefas que pedem bomsenso e praticidade. Você pode curtir a companhia da família, fazer algumas mudanças em casa, relembrar bons momentos e até adiantar o planejamento para as festas de fim de ano, que já estão logo aí. Se tem compromisso, pegue leve no ciúme e converse com o mozão sobre uma viagem ou programa de lazer para afastar a rotina. Um contatinho de fora ou que foi apresentado pelos amigos pode fazer o seu coração acelerar!

Gêmeos

Sabadou e você estará mais falante e comunicativo do que o normal, Gêmeos! Logo cedo, porém, redobre a cautela com fofocas e escolha as palavras com cuidado para evitar problemas. Se está em busca de um emprego, espalhe a notícia entre os amigos porque eles podem indicar alguma coisa ou distribuir seu currículo por aí. A boa notícia é que você tem tudo para brilhar nas redes sociais ou na convivência com os colegas. Se anda sonhando com uma mudança no visual, essa é a hora de ousar! Sua sensualidade tem tudo para crescer e você pode encontrar um crush com quem tem muita química. Com o mozão, é hora de abrir o coração e investir no diálogo.

Câncer

Logo cedo, redobre a atenção ao fazer negócios com os amigos ou investir em um projeto mais arriscado porque a chance de prejuízo não será pequena! Mas as finanças contam com boas energias mais tarde e há chance de conseguir uma grana extra, meu cristalzinho. Só que o dinheiro não cai do céu, por isso, talvez tenha que adiar a diversão e mergulhar no trabalho se quiser alcançar suas metas, tá? Mais tarde, o contato com pessoas queridas tem tudo para aquecer seu coração. A dois, seu lado mais possessivo cresce, mas também há sinal de diversão e momentos descontraídos. Se o seu coração está vago, vale dar uma chance a alguém que acabou de conhecer.

Leão

Você começa o final de semana com energia extra para encarar tudo e mais um pouco, Leãozinho! Criatividade e foco serão o segredo para ter sucesso, ainda mais se precisa encarar o trabalho hoje. À tarde, foque no que deseja e faça a sua parte sem desanimar. A saúde pede um pouco mais de dedicação da sua parte e você pode queimar o excesso de energia praticando exercícios físicos ou dando um rolê por aí. A sorte vai sorrir para o seu lado: que tal fazer uma fezinha? Seu charme está on e vai ser moleza fisgar o crush ou atrair novos contatinhos, inclusive nas redes sociais. Aproveite para cobrir o mozão de carinho, porque tudo indica que vai receber o mesmo em troca.

Virgem

O sabadão começa meio tumultuado, Virgem, e é melhor ficar no seu cantinho para evitar problemas logo cedo. O astral melhora aos poucos, mas o desejo de curtir a sua casa e a família segue em alta. A boa notícia é que sua intuição estará tinindo e você pode enxergar algo que estavam escondendo de você. Depois do almoço, os relacionamentos contam com a proteção das estrelas e seu carisma estará irresistível. E quem sai ganhando com essa vibe positiva é a conquista, que reserva surpresas e novidades pra lá de animadas! Pode se preparar para momentos maravilhosos com o mozão, com direito a muitos mimos e demonstrações de amor. Se joga!

Libra

Cuidado para não arrumar treta com um amigo logo cedo, porque há risco da briga ficar séria. Aposte na dobradinha diplomacia mais boa vontade para lidar com as pessoas, porque o astral melhora rapidinho e ainda dá tempo de se divertir muito com o pessoal. Talvez seja melhor diminuir um pouco as expectativas se tiver que trabalhar porque as coisas podem se arrastar no serviço e não vai ser tão fácil manter o foco. A boa notícia é que dá pra resolver tudo o que andou empurrando com a barriga em casa! Na conquista, a galera pode bancar o cupido e dar aquela ajuda. Aposte num clima leve e descontraído para se divertir muito com o mozão.

Escorpião

Você começa o sábado com o seu lado ambicioso em alta, mas é melhor abrir os olhos com a concorrência logo cedo, bebê, porque alguém pode tentar puxar o seu tapete. A boa notícia é que o astral logo melhora e vai sobrar disposição para mergulhar no trabalho e dar uma turbinada nas finanças. Mantenha o foco e vá atrás do que quer, seja um emprego novo, aumento ou algo que deseja há tempos. Mais tarde, Mercúrio e Saturno enviam vibes maravilindas para você arrasar na conquista! Um bom papo, aliado ao seu carisma, vão deixar muito contatinho babando. O romance também conta com descontração, ótimas conversas e uma dose extra de romantismo.

Sagitário

O fim de semana começa com alguns perrengues pelo caminho, seja para manter o foco no trabalho ou na hora de cuidar da saúde, Sagita. Melhor ir com calma e fugir de confusão, tá? Depois, há sinal de boas novas para contatos profissionais e interação com gente de fora, inclusive no trabalho. Com sua curiosidade em alta, você pode se divertir muito se tiver a chance de viajar ou visitar um lugar novo. As finanças em casa estão protegidas e há chance de comprar algo que deseja há tempos. Se sonha com um novo romance, mostre seu bom humor, inclusive nos contatos nas redes sociais. A vida a dois fica mais descontraída se vocês dois focarem no romance.

Capricórnio

O sábado tem tudo para ser agitado, Caprica, e você vai precisar de jogo de cintura logo cedo. Cuidado para não transformar algo bobo em um problemão com quem ama. É que malentendidos com pessoas próximas, gente mais nova e até com o mozão não estão descartados. Pra dar a volta por cima, ouça seu sexto sentido e aposte em uma boa conversa, assim dá para esclarecer qualquer coisa. O astral fica mais animado depois do almoço e vai sobrar disposição para curtir os momentos de folga. Um pouco de mistério pode dar uma agitada na conquista. A sensualidade vai fazer a diferença para curtir momentos pra lá de intensos com o mozão.

Aquário

As parcerias contam com o apoio das estrelas e você tem tudo para se entender melhor com as pessoas neste sábado. Logo cedo, porém, vai precisar de paciência para lidar com a família ou com lembranças do passado, que podem bagunçar com o seu equilíbrio emocional. Respire fundo e foque no que é importante, Aquário, porque o astral melhora rapidinho e você logo volta às boas com todo mundo. Há chance de receber uma grana que não esperava, mas as finanças também pedem discrição da sua parte. Tem compromisso? As estrelas prometem fortalecer o romance e você só tem a ganhar com isso! Se busca um amor, espalhe a notícia entre os amigos.

Peixes

Você começa o sábado mais distraído do que o normal, Peixes, e é melhor adiar algumas decisões importantes. Ainda bem que logo as coisas melhoram e você pode se surpreender com o quanto o serviço deve render se focar no trabalho. Também vale dar uma atenção extra para a saúde: quanto mais você se cuidar, mais vai receber elogios, meu cristalzinho! As amizades estão protegidas e há sinal de muita diversão na companhia do pessoal. Fica mais fácil resolver alguns assuntos de rotina com o mozão, mas a descontração deve dar as cartas e há sinal de momentos deliciosos a dois. Aliás, a paquera também está protegida e você pode topar com alguém especial hoje.

