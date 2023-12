Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Comece o dia atualizado no que os astros reservam para o seu signo não deixe passar nada e termine esta terça-feira com sucesso. Confira:

Capricórnio

Para não receber cobranças mais tarde, diminua um pouco as expectativas e mantenha os pés no chão. A boa notícia é que sua curiosidade segue em alta e você pode trocar experiências interessantes com os colegas, além de contar com uma ajudinha da sorte no final do dia. Planos para uma viagem de férias ou de lazer contam com a bênção dos astros. Aguarde novidades e uma dose extra de animação no romance, que também conta com altas doses de carinho. Os amigos podem dar uma mãozinha se está sonhando com um amor.



Aquário

Mudanças e até alguns imprevistos aparecem logo cedo. Há risco de rompimento com uma amizade antiga. Mas o astral logo melhora e quem trabalha em casa ou com algo relacionado ao lar recebe as melhores vibes. Talvez tenha que ser mais flexível para lidar com um ou outro perrengue, mas você vai fechar o dia com um saldo positivo, Aquário. A carreira conta com positividade e tudo indica que pode encher o bolso. Aí eu vi vantagem! Um crush misterioso e atraente pode ganhar seu coração quando menos espera. A atração física aumenta e você e o mozão vão contar com uma química de milhões na cama.



Peixes

Os relacionamentos ganham destaque nesta terça, mas nem tudo são flores. Críticas e picuinhas, seja da sua parte ou dos outros, pode causar desconforto logo cedo e há risco de sobrar até para o romance. No trabalho, aposte na diplomacia e na comunicação para expandir seus contatos e melhorar a convivência com os colegas. O astral melhora ao longo do dia e as tarefas que precisam da colaboração de outras pessoas devem render mais. Ao longo do dia, cresce a sintonia com o mozão, assim como o diálogo e a sinceridade. Tá na pista? Aposte num bom papo para encantar qualquer um. Um astral descontraído à noite anima a conquista.

Áries

Se depender das estrelas, sua atenção vai se concentrar em assuntos mais sérios hoje. Logo cedo, porém, vai ser preciso um esforço extra para manter o foco no trabalho porque você pode se distrair facilmente. Depois, aproveite a vibe para colocar tudo em dia e finalizar aquelas tarefas de rotina que vinha empurrando com a barriga. A saúde também pede atenção e é importante respeitar seus limites. No final da tarde, há chance de pintar uma grana extra, negociar um aumento ou conquistar um bônus. Um astral misterioso tem tudo para animar a paquera, mas ouça sua intuição para fugir de uma furada. A dois, a química entre vocês será explosiva!



Touro

A Lua segue firme em seu paraíso astral, mas nem tudo é perfeito e há risco de briga logo cedo, seja com o mozão ou com pessoas mais jovens. Se não der pra evitar, o jeito é apostar no seu charme para fazer as pazes mais tarde, Touro. No trabalho, os astros prometem potencializar sua criatividade, charme e carisma. Esta terça será perfeita para melhorar seus contatos, convencer os clientes e arrasar em uma reunião, por exemplo. À noite, você vai cobrir o mozão de carinho e pode viver momentos pra lá de românticos! A paquera também promete novidades e um lance iniciado agora tem tudo para se firmar de vez.

Gêmeos

A família pode exigir mais atenção da sua parte, Gêmeos, mas o clima talvez não seja dos melhores logo cedo. Respire fundo e tente driblar uma briga, mesmo que o pessoal fique palpitando na sua vida amorosa. Ainda bem que o astral melhora aos poucos e você pode se surpreender com a sua produtividade no final do dia! Você pode brilhar se lida com produtos e serviços ligados ao lar, mas seu lado prático vai dar conta de qualquer desafio que cair no seu colo. Reforce os laços com o mozão e não deixe que o ciúme se torne um problema. Às vezes, esquecer o passado e focar no presente é a melhor estratégia, seja no romance ou na conquista.



Câncer

Sua habilidade para se comunicar vai dar um show nesta terça, Câncer! Sobrará disposição até para sair da sua zona de conforto, inclusive no trabalho, e se arriscar um pouco. Logo cedo, porém, cuidado com mal-entendido ou distrações que podem atrapalhar as tarefas. À tarde, tudo que envolva comunicação, seja pessoalmente ou não, pode trazer boas oportunidades na vida profissional. Se tiver a oportunidade de viajar, vá em frente sem pensar duas vezes! A paquera está protegida e pode receber mensagens daquele crush que andava de olho. Com o mozão, aposte numa boa conversa para estreitar os laços. Um gesto romântico também ajuda a derreter o par



Leão

Você começa o dia com o foco nas finanças e pode encontrar ótimas oportunidades de encher o bolso. Mas também há chance de exagerar nos gastos se agir por impulso logo cedo. O astral logo melhora e pode surgir a oportunidade de pegar um trabalho extra, ou até uma oportunidade de dar aquele up na carreira. É hora de conversar sobre um aumento, negociar um bônus ou correr atrás de novos negócios. Mudanças em casa contam com vibes maravilhosas a partir de agora. A conquista pode andar meio devagar, mas há chance de reatar com um ex. Bom momento para fazer planos para o futuro com o mozão e até melhorar as finanças do casal



Virgem

Logo cedo, os astros avisam que pode pintar torta de climão em casa se você não pegar mais leve, Virgem. Ainda bem que o astral logo melhora e vai sobrar disposição para começar um curso, fazer uma viagem ou iniciar um projeto pessoal antigo. Tire proveito dos seus pontos fortes e foque no serviço porque o resultado vai surpreender. Seu lado sociável vai brilhar à noite e você pode se divertir muito na companhia dos amigos ou pessoas mais próximas. Coloque o papo em dia! Tá na pista? Bom humor e muita conversa são a receita perfeita para fazer sucesso com o crush. Você e o mozão também estarão mais afinados e podem conversar sobre o futuro juntos.



Libra

Falar sem pensar pode trazer dor de cabeça pela manhã, Libra. Aposte no jeito diplomático do seu signo para não arrumar treta à toa! Aos poucos, o astral melhora, mas pode se sentir mais à vontade cuidando de tarefas que não exigem muita interação com os colegas. Seu interesse por assuntos místicos tem tudo para crescer e você pode aprender mais sobre si mesmo(a). As finanças podem melhorar, mas terá que fazer a sua parte também. Preste atenção ao seu sexto sentido se anda sonhando com um novo amor. A dois, fuja de assuntos delicados e escolha bem as palavras para manter a paz no relacionamento. A paixão deve crescer.



Escorpião

O espírito de equipe fala mais alto e você pode alcançar resultados melhores no trabalho se agir em grupo. Mas talvez tenha que separar amizade e dinheiro logo cedo, porque misturar os dois tem boas chances de acabar em prejuízo. Reunir os amigos ou entrar em contato com quem não vê há um tempo ajuda a levantar o seu astral. Mantenha a paz com o mozão e aproveite para fazer algo mais animado junto com os amigos do casal. Tá na pista? Seu charme está on e deve chover contatinhos no seu caminho hoje!



Sagitário

Seu espírito crítico pode aparecer logo cedo, mas não se cobre demais nem fique pegando no pé dos outros, tá? Aproveite para focar no trabalho, já que você não vai se distrair facilmente nem deixar as suas tarefas pela metade. A sua ambição está em destaque e o céu será o limite. Mas é preciso arregaçar as mangas e fazer a sua parte para colher os frutos que espera. Bom astral para cuidar melhor do seu corpo, priorizar a saúde e fazer alguns ajustes na rotina. À noite, um programa caseiro e mais sossegado com o mozão pode ser perfeito para recarregar as baterias. Há chance de se encantar com alguém nas redes sociais ou se reaproximar de um ex.

