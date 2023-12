Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje na astrologia. Confira:

Capricórnio

Tudo indica que vai se preocupar mais com o que os outros pensam a seu respeito, por isso, agir nos bastidores pode melhorar seu desempenho. Dedique uma atenção extra na hora de se produzir e aposte em um visual mais profissional para impressionar de maneira favorável em um primeiro contato. Pintou uma boa ideia para ganhar um dinheiro extra? Anote tudo e coloque em prática. Se tem compromisso, você pode aproveitar para conversar sobre o futuro com o par. Um caso escondido com alguém popular pode animar seu coração se está só, mas cuidado pra não ser descoberto/a.



Aquário

O trabalho reserva novidades nesta quinta, inclusive em contato com pessoas de fora ou em viagem a serviço. Tudo que envolve estudos, justiça e contato com pessoas de longe conta com a proteção das estrelas. É um bom momento para focar em algo mais produtivo para o seu crescimento pessoal também, Aquário. Aproveite o astral favorável para investir em conhecimento, mesmo que seja um curso rápido na internet. Se o seu coração está vago, há chance de cair de amores por alguém que conheceu através dos amigos, seja pessoalmente ou nas redes sociais. Um astral leve e bem-humorado deixa o romance delicioso e o mozão vai ficar ainda mais na sua.



Peixes

Se depender das estrelas, fica mais fácil se desapegar do que não usa ou fazer transformações significativas nos seus hábitos hoje. O trabalho recebe boas energias e você pode tomar decisões importantes para dar um salto na carreira. Se anda pensando em tentar algo novo, trocar de área ou procurar um emprego melhor, essa é a hora de dar o primeiro passo e batalhar pelo que deseja! Sua saúde pode sair ganhando se abandonar de vez o que não te faz bem. Aposte na sensualidade para arrasar na paquera e deixar o seu alvo babando. As emoções ficam mais intensas e pode ser divertido apimentar os momentos na cama.

Áries

Sua habilidade para lidar com as pessoas tem tudo para crescer nesta quinta, Áries. Parcerias, sociedade e estudos são áreas particularmente protegidas pelas estrelas hoje. Os relacionamentos ganham destaque e você vai ter sucesso na hora de exercitar a diplomacia, inclusive se precisar entrar em contato com pessoas de fora. Planos para uma viagem, seja com quem ama, com a família ou amigos, têm mais chance de sair do papel agora. Tudo indica que a sintonia com o mozão deve crescer e o relacionamento ganha pitadas de romantismo, bom humor e animação. Aposte no seu carisma para fazer a festa na conquista, inclusive nas redes sociais.



Touro

No trabalho, vai sobrar disposição para cuidar das tarefas de rotina e botar ordem em tudo o que for da sua responsabilidade. Você também vai encarar as coisas com mais realismo e pode finalizar alguns serviços mais complexos ou pesados. Se está buscando um novo emprego, ou se quer sair do seu, o astral é favorável para colocar seus planos em prática. A saúde pede mais atenção e algumas mudanças na rotina podem trazer ganhos a longo prazo. Deixe os maus hábitos de lado! Com tanta coisa acontecendo, o romance corre o risco de cair na rotina hoje. Se está de olho em alguém que faz parte do seu dia a dia, suas chances serão melhores na conquista.

Gêmeos

A Lua segue firme e forte em seu paraíso astral, Gêmeos, sinal de que a sorte deve sorrir para o seu lado o dia todo. Seu lado charmoso e animado vai dar o tom nos seus relacionamentos, tanto na vida pessoal quanto nos contatos profissionais. Trabalhos em equipe ou uma parceria contam com a proteção das estrelas e devem correr às mil maravilhas. Aproveite os momentos de folga para se divertir, sair da rotina e curtir a companhia das pessoas mais próximas. A vida a dois conta com altas doses de romantismo, muito carinho e chamegos mil. Tudo indica que você vai brilhar na conquista e um rolo tem tudo para se firmar de vez.



Câncer

Os assuntos domésticos podem exigir mais atenção da sua parte hoje. Aproveite essa vibe para terminar tarefas e consertos, botar ordem na casa, acabar com a bagunça e abrir espaço para a circulação de boas energias. No trabalho, seu jeito mais prático e focado ajuda a lidar com o serviço de rotina sem muito estresse. Também fica mais fácil encontrar soluções razoáveis para os problemas do dia a dia, inclusive na convivência com a família. Já a vida amorosa pede um pouco mais de cautela com o ciúme. Se tem compromisso, controle seu lado mandão para manter a boa com o par. Tá na pista? Uma visita a um parente pode colocar um novo crush na sua mira.



Leão

Aproveite as boas vibes desta quinta para expandir contatos, fazer novos amigos, convencer as pessoas com mais facilidade e brilhar nas redes sociais. O trabalho vai fluir melhor se usar a sua lábia e o seu raciocínio rápido para convencer as pessoas. Aposte na comunicação para turbinar vendas, conquistar clientes ou melhorar a convivência com os colegas. A vida social também promete novidades e você pode matar a saudade e colocar o papo em dia com quem andava distante. O seu charme está on e pode encantar um contatinho que conheceu online. A dois, é hora de abrir seu coração e caprichar nas demonstrações de romantismo para animar a vida a dois



Virgem

Sua habilidade com as finanças segue em alta, Virgem, e você pode tirar proveito dessas vibes positivas para encher o bolso. Quem trabalha em casa, com produtos e serviços para o lar ou junto com a família tem mais chance de brilhar hoje! Bom momento para organizar as contas de casa, fazer alguns reparos, umas comprinhas... Se planejar direitinho, dá até para antecipar as compras de Natal e aproveitar uma oferta! Só não se esqueça de organizar as contas direitinho para não exagerar. Se o crush anda enrolando muito, talvez seja hora de seguir em frente. No romance, a dica das estrelas é manter seu lado ciumento sob controle para evitar brigas.



Libra

O dia tem tudo para começar animado e você vai se sentir mais confiante para mostrar suas ideias e se expressar em qualquer lugar, Libra! O astral é favorável para fazer contatos novos, trocar ideias com os colegas, conquistar novos clientes ou resolver um malentendido. Mais tarde, vai ser divertido curtir seu hobby favorito, reunir os amigos para matar a saudade ou botar o papo em dia com todo mundo que andou distante durante o ano, mesmo que seja através das redes sociais. A paquera tem tudo para ser um sucesso se usar seu charme e tentar uma aproximação descontraída. Companheirismo e ótimos papos animam os momentos ao lado do mozão.



Escorpião

Nesta quinta, sua intuição será essencial na hora de identificar as boas oportunidades que devem cruzar seu caminho, especialmente nas finanças. Pode até se sair melhor do que estava esperando, principalmente se está procurando novas oportunidades de investimento ou se busca uma recolocação no trabalho. Uma grana que não esperava pode cair no seu colo hoje. Aí sim, Escorpião! Mas não fique de braços cruzados contando só com a sorte: faça sua parte se quiser encher o bolso, meu cristalzinho. Há sinal de intimidade e confiança no romance, mas controle a possessividade. Pode emplacar um caso escondido se anda sonhando com um novo amor.



Sagitário

As estrelas enviam boas energias para você adiantar as tarefas, deixar tudo em ordem e até conquistar uma grana extra, Sagita! Sua ambição segue em destaque e isso vai se refletir de maneira positiva na vida profissional. À tarde, a Lua desembarca em Libra e você pode ter mil ideias novas para colocar em prática. As amizades estão protegidas e tudo o que fizer com a turma promete animar seu coração. Aliás, o pessoal pode dar uma força se está só e até apresentar novos crushs em potencial. Também há chance de embarcar em uma amizade com benefícios, mas analise os prós e contras primeiro. Você e o mozão entram em sintonia agora e o romance fica muito mais gostoso.

