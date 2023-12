Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

O dia começa com muitos sonhos e ideias! Ainda pela manhã, porém, a Lua passa a infernizar seu astral e o seu pique pode cair um pouco. Por outro lado, sua intuição fica mais aguçada, assim como a sua sensibilidade. No trabalho, a melhor política é não comentar sobre os seus planos com qualquer um porque gente fofoqueira existe aos montes por aí! Um segredo pode ser exposto, por isso, redobre a atenção nas redes sociais. Se está na pista, pode aproveitar que o astral fica mais descontraído à noite e investir em uma amizade com benefícios. O romance recebe ótimas energias à noite, mas deixe assuntos polêmicos para outro momento.



Aquário

Você começa a semana com um pique mais sociável e animado, com muitas ideias e sonhos para colocar em prática, Aquário. No final da manhã, porém, o céu avisa que será preciso esforço extra para manter a atenção nas tarefas e, ao mesmo tempo, equilibrar seus gastos. É que existe o risco de perder dinheiro investindo em projetos e promessas mirabolantes, ou misturando amizades e grana. Ainda bem que o astral logo melhora, sinal de que você pode chegar mais longe se agir de maneira discreta. Os amigos podem dar uma mãozinha na conquista se o seu coração está vago. A dois, a sintonia aumenta e qualquer diferença entre vocês será resolvida rapidinho.



Peixes

A Lua entra em Sagitário nesta manhã e você começa a semana com sua mente focada em assuntos mais sérios, Peixes. A sua ambição tem tudo para crescer e você não vai medir esforços para conquistar o sucesso que deseja. Mas tenha cautela para não deixar seu lado crítico vir à tona e acabar com a harmonia à sua volta, tá? Se você exagerar nas críticas, pode magoar alguém, mesmo que não seja a sua intenção – e corre o risco de receber o mesmo em troca. Ainda bem que o romance promete momentos maravilhosos e há sinal de companheirismo com o mozão. Se está só, uma amizade com benefícios ou uma viagem pode melhorar suas chances na conquista.

Áries

Canalize sua energia para sair da rotina, conhecer um lugar diferente ou dar uma arejada nas ideias, Áries. Como seu espírito aventureiro está em destaque, vai precisar de um esforço a mais para manter o foco no serviço se quiser que as coisas andem numa boa. Depois do almoço, administre melhor o seu tempo para não deixar as tarefas pela metade. Ainda bem que Mercúrio e Vênus destacam seu lado responsável no final da tarde! Na paquera, a distância pode atrapalhar seus planos de investir em um novo crush. A dois, é um bom momento para conversar sobre o futuro e falar sobre o que esperam um do outro.



Touro

A Lua entra em Sagitário nesta manhã e pode destacar a necessidade de fazer alguns ajustes na rotina e de repensar seus planos. E você vai precisar de jogo de cintura para encarar imprevistos, porque talvez as coisas não corram exatamente da maneira que estava esperando, inclusive no trabalho. Não precisa abrir mão dos seus sonhos, mas faça alguns ajustes se quiser alcançar o sucesso. A boa notícia é que as viagens e os relacionamentos contam com a proteção das estrelas! A paquera pode esquentar e há chance de viver um romance à distância. Com o mozão, sair da rotina pode ser a melhor escolha. A paixão esquenta, mas também há sinal de descontração a dois.

Gêmeos

Logo cedo, dá tempo de resolver alguma pendência urgente para começar a semana com mais tranquilidade. Depois, a Lua entra em Sagitário ainda pela manhã e avisa que você estará mais sociável do que nunca, Gêmeos. Agir em equipe pode ser a melhor maneira de resolver algumas coisas, mas também há chance de encarar rivalidade no trabalho. Mantenha o foco e faça alguns ajustes se for preciso, mas não deixe que alguém atrapalhe o seu sucesso. A saúde pode se beneficiar de algumas mudanças de hábitos. Se tem compromisso, o excesso de críticas (suas ou do par) pode desgastar a relação. A conquista pode surpreender, mas não pressione demais um contatinho.



Câncer

Se depender da Lua, que brilha em Sagitário hoje, pode chover serviço no seu colo a partir de agora. Nem tudo é perfeito, porém, e você precisará lidar com desafios e problemas pelo caminho, seja com a falta de atenção ou com as distrações que podem surgir à tarde. É melhor ser realista e não prometer mais do que consegue entregar. Os cuidados com a saúde pedem um pouco mais de cautela: escute o seu corpo e não se sobrecarregue tanto neste final de ano. Há chance de se envolver com um crush novo ou de firmar de vez um lance recente. O romance conta com as melhores vibes à noite e vocês dois pode viver momentos mágicos juntos.



Leão

A Lua ilumina seu paraíso astral nesta segunda, Leão, e a sorte vai sorrir para você neste início de semana! Mas, se precisa resolver alguma coisa em casa, o astral será mais favorável no início da manhã. Podem surgir alguns perrengues na convivência com pessoas mais jovens ou até mesmo com o mozão. Pra driblar uma briga, é melhor ficar na sua e focar no serviço. Quem trabalha em casa ou com produtos e serviços para o lar pode brilhar agora. Talvez nem tudo saia de acordo com os planos na paquera, mas você conta com muito charme para encantar um novo crush. Se tem compromisso, há sinal de briga ou desavença com o mozão, mas você pode fazer as pazes mais tarde.



Virgem

Segundou, Virgem, e a Lua avisa que boa parte da sua atenção deve se voltar para assuntos familiares. Cuidar das tarefas domésticas ou de assuntos que envolvem os parentes pode desgastar alguns relacionamentos, se não tiver cuidado. Faça a sua parte, mas não arrume confusão em casa por causa de bobagens, bebê. No trabalho, busque um canto sossegado e fique na sua para não ter problemas ou atritos com os outros. Ainda bem que o astral melhora à noite e você vai esbanjar bom humor. A paquera tem tudo para emplacar e novos contatinhos podem surgir de onde menos espera. Se exagerou no ciúme, invista em uma conversa franca para voltar às boas com o mozão.



Libra

Assuntos domésticos ou financeiros envolvendo a família podem ser resolvidos logo cedo, Libra. Depois, você vai dar um show na hora de se comunicar! O diálogo será o caminho para se entender melhor com colegas e pessoas próximas, mas escolha as palavras com cautela e não deixe nada no ar. É que, à tarde, o risco de malentendido aumenta e um batepapo inocente pode fazer com que você se torne alvo dos fofoqueiros de plantão, seja no serviço ou na vida pessoal. À noite, programa caseiro ou planos para uma compra para a família ajuda a reforçar a intimidade com o mozão. Use seu charme para se destacar e encantar um novo contatinho.



Escorpião

A Lua destaca sua habilidade para lidar com dinheiro neste início de semana, meu consagrado. Vale a pena tirar um tempinho pra colocar as contas em ordem, além de planejar os gastos do final de ano e das festas com cuidado. É que a tentação de sair comprando tudo o que vê pela frente tem tudo para crescer e pode colocar a sua conta no vermelho. No trabalho, administre o dinheiro com cuidado e aposte na comunicação para resolver qualquer pepino. Pode pintar briga com o par se não controlar melhor o seu lado possessivo, Escorpião. À noite, um astral mais descontraído e um bom papo podem ser o que faltava para fisgar aquele crush.



Sagitário

A Lua passa a brilhar em seu signo hoje, Sagita, e você vai começar a semana com muito otimismo e disposição. Pena que nem tudo é perfeito e talvez falte paciência para lidar com gente mais conservadora e apegada ao passado. Manter a harmonia em casa também será um desafio à tarde, mas faça um esforço. Ainda bem que as finanças contam com good vibes à tarde e ainda dá tempo de fechar o dia com boas notícias, seja no trabalho ou em casa. Você pode se surpreender na paquera se agir de maneira mais descontraída e enterrar o passado (e um ex) de uma vez por todas. As finanças do casal podem melhorar, mas não deixe a família se intrometer demais.

Deixe seu Comentário

Leia Também