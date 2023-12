Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Comece o dia atualizado no que os astros reservam para o seu signo não deixe passar nada e termine esta terça-feira com sucesso. Confira:



Capricórnio

Sua intuição estará afiadíssima e você vai farejar uma boa oportunidade a quilômetros de distância! Da mesma maneira, também fica fácil identificar e evitar uma cilada. Cuidar das tarefas de rotina ou de serviços que podem ser feitos de maneira mais isolada pode ser uma boa pedida, já que você não estará lá muito sociável hoje. Se sentir necessidade de se isolar um pouco para repor as energias, vá em frente. Só não vale exagerar e ficar no seu canto o tempo todo. Um crush misterioso pode despertar seu interesse, mas talvez não seja tão fácil se aproximar agora. Se quer paz e sossego no romance, converse com o mozão e explique que não é nada pessoal.

Aquário

Se depender das estrelas, seu lado sonhador e sua habilidade para lidar com as pessoas farão toda a diferença para melhorar a convivência com os colegas no trabalho. O dia é perfeito para dar um passo mais ousado na busca de um sonho ou projeto antigo, Aquário. As amizades contam com vibes maravilindas e você pode receber conselhos valiosos agora. Com tudo correndo às mil maravilhas, você pode se sentir bem ao estender a mão e ajudar alguém que está passando por dificuldades. Alguém da turma pode bancar o cupido e apresentar uma pessoa interessante se está só. Tem compromisso? O romance segue blindado e reserva momentos maravilhosos



Peixes

Áries

Se depender das estrelas, você tem tudo para dar um show de otimismo nesta terça! Com bom humor e ótimas ideias, os problemas se resolvem de maneira muito mais fácil do que estava esperando, inclusive no trabalho. Mas toda essa energia precisa ser gasta, por isso, reserve um tempinho para dar uma volta ao ar livre, praticar esportes ou exercícios físicos. As viagens contam com as melhores vibes e se está de férias, ou mesmo a trabalho, pegar a estrada pode ser a melhor terapia, Áries. Na paquera, pode esperar uma chuva de notificações e mensagens. O romance segue descontraído e animado, sinal de que podem se divertir muito juntos saindo da rotina.



Touro

Esta terça promete muitas mudanças pela frente, Touro, algo que o seu signo não gosta tanto. A boa notícia é que as estrelas indicam que essas surpresas serão favoráveis aos seus interesses no final das contas, por isso, vale a pena ligar suas antenas e agarrar as boas oportunidades que devem cruzar o seu caminho. Talvez seja preciso ajustar os seus planos, mas um pouco de flexibilidade pode trazer ganhos que não esperava, e vale a pena fazer esse esforço, especialmente no trabalho. As estrelas avisam que a sua sensualidade estará a mil e tanto a paquera quanto o romance devem se beneficiar. O mozão que lute para acompanhar o seu pique na intimidade!

Gêmeos

No trabalho, você vai esbanjar disposição para interagir com as pessoas, trocar ideias e expandir seus contatos. Sua habilidade de comunicação será seu maior trunfo, especialmente se trabalha com o público ou em parceria com os colegas. Os relacionamentos pessoais também entram em cena e você pode retomar os laços com pessoas queridas que andavam distantes. Se está com saudade de alguém, entre em contato e coloque o papo em dia antes do ano acabar! Você e o mozão têm tudo para se entender às mil maravilhas, ainda mais se vivem uma relação estável. Se está só, a paquera reserva surpresas e pode encontrar alguém que também sonha com compromisso.



Câncer

O seu foco estará concentrado no trabalho como um raio laser, Câncer! Podem surgir boas oportunidades de conquistar novas responsabilidades, garantindo frutos lá na frente. É verdade que o dinheiro dependerá do seu esforço, mas é um bom momento para colocar as mãos na massa e impressionar a todos com o seu desempenho. A sua saúde também entra em foco e pode ter boas novas nessa área, ainda mais se fez a sua parte e adotou hábitos saudáveis nos últimos tempos. O romance anda mais rotineiro e talvez tenha que ceder um pouco para manter a harmonia com o par. Se o crush anda enrolando mais do que gostaria, talvez seja hora de seguir em frente.



Leão

As estrelas enviam uma vibe maravilhosa nesta terça, e você tem tudo para se divertir muito! No trabalho, encontre a melhor maneira de tirar proveito do seu jeito carismático porque tudo indica que você vai brilhar e impressionar todo mundo. O serviço promete fluir às mil maravilhas, especialmente se lida com algo ligado a ensino, crianças ou diretamente com outras pessoas. Mas a melhora notícia é que a sorte estará ao seu lado e pode ter uma ótima notícia. Que tal fazer uma fezinha? A paquera reserva novidades e você vai ser o centro das atenções até sem fazer esforço! Pode se preparar para viver momentos encantados e inspiradores com quem ama também.



Virgem

Libra

As estrelas enviam energias super positivas hoje para você trocar ideias, lidar com o público, conversar com os amigos ou fazer uma viagem rápida. No trabalho, explore sua habilidade de comunicação e aproveite para enviar e–mails, marcar reunião ou fazer contatos com clientes. Com raciocínio rápido e ótimas ideias, vai ser fácil dar conta das tarefas que precisam da sua atenção. À noite, colocar a conversa em dia com os amigos e pessoas próximas será divertido. Um bom papo e muito encanto serão os seus trunfos para brilhar na paquera! Um astral descontraído deixa os momentos a dois mais interessantes e vocês podem aproveitar para conversar sobre qualquer coisa.



Escorpião

Com a sua atenção focada nas finanças nesta terça, você pode ter algumas conquistas envolvendo dinheiro. Aproveite as boas energias para negociar um aumento, buscar uma posição melhor em outra empresa e até fazer algumas comprinhas, se já está pensando em adiantar os presentes de Natal. Em casa, fica mais fácil organizar o orçamento e definir melhor os próximos gastos. Mas como o dinheiro não cai do céu, bora lá se dedicar ao trabalho para encher o bolso, Escorpião! Com o seu foco em outros assuntos, a paquera pode ficar em segundo plano hoje. Tem compromisso? Pegue leve com a possessividade e aproveite para organizar as finanças dos dois.



Sagitário

Você vai esbanjar disposição nesta terça e tem tudo para brilhar em qualquer área que despertar o seu interesse, Sagita! No trabalho, a troca de ideias pode ser estimulante e, de quebra, você pode aprender mais do que imagina com pessoas que têm pontos de vista diferentes do seu. Com os astros enviando ótimas vibes para você correr atrás dos seus objetivos, vale a pena definir melhor algumas metas para maximizar seus esforços. À noite, vai sobrar pique para sair e se divertir, bebê! Se está sonhando com um novo amor, seu otimismo pode conquistar admiradores. A dois, aposte no bom humor para contagiar o mozão e se divertirem juntos.

