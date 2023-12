Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Metade da semana já passou, mas ainda estamos longe de sextar, então que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (13), para manter a semana nos trilhos? Confira:



Capricórnio

Logo cedo, ficar no seu canto e se isolar do mundo pode ser a melhor pedida para evitar complicações. É que pode ter problemas ao falar demais e acabar sendo alvo de gente fofoqueira. À tarde, a Lua entra em seu signo e traz energia de sobra para defender seus interesses e brigar pelo que deseja! Você também vai se comunicar com mais facilidade e pode esclarecer qualquer confusão. No trabalho, aposte na simpatia para convencer os outros a ficarem do seu lado. Se o seu coração está vago, use e abuse do seu charme para arrasar na paquera! Tudo será perfeito com o mozão à noite e pode até pintar um passeio ou programa romântico de última hora.

Aquário

Você começa o dia com uma dificuldade maior de lidar com as pessoas, inclusive nas amizades. Também há risco de prejuízo se investir sua grana em um projeto arriscado demais, por isso, vá com calma e não assine nada sem tirar todas as dúvidas primeiro. Ainda bem que a Lua entra em Capricórnio à tarde e o astral fica mais tranquilo. Confie em seu sexto sentido para encontrar novas soluções e bons negócios, pois as estrelas avisam que pode receber uma grana que não esperava. A paquera talvez fique um pouco arrastada, ainda mais se ficar pelos cantos suspirando por um ex. Com o mozão, pegue mais leve no ciúme e não deixe nada ameaçar sua felicidade.

Peixes

Seu lado crítico vai fazer hora extra pela manhã, Peixes, e pode se irritar com pessoas mais conservadoras, certinhas ou que não agem da maneira que você gostaria. Faça um esforço para não perder a paciência, pois logo a Lua desembarca em Capricórnio e a tarde fica mais animada, inclusive no serviço. Seu humor tem tudo para melhorar e você vai agir de maneira mais generosa com os outros. As amizades ganham destaque e será divertido colocar o papo em dia com o pessoal. Um encontro com a turma pode até animar as coisas na paquera! Os astros garantem ótimos momentos a dois, com direito a altas doses de sintonia

Áries

O dia começa um pouco tenso, Áries, e pode ser complicado manter o foco no serviço, já que você pode se distrair com facilidade pela manhã. Ainda bem que o astral muda à tarde com a entrada da Lua em Capricórnio, que destaca seu lado ambicioso. Você vai ter energia de sobra para colocar as mãos na massa e resolver qualquer pepino que surgir pelo caminho. Se anda sonhando com uma promoção, essa é a hora de mostrar que pode assumir novas responsabilidades. Com a sua popularidade em alta, não será difícil brilhar em um evento ou nas redes sociais, o que também anima a conquista. Você tem tudo para deixar a relação mais sólida com o mozão.

Touro

A manhã pede mais cautela com os planos e projetos, Touro, porque há risco de surgir imprevistos pelo caminho. Ainda bem que o astral melhora à tarde e você ganha mais energia e otimismo para encarar o trabalho, meu consagrado! Planejar uma viagem ou pesquisar mais sobre um lugar que gostaria de visitar pode ser divertido, ainda mais se tem planos de entrar de férias logo. Reserve tempo para retomar o contato com gente querida que anda longe, especialmente os amigos. Você pode se encantar com um contatinho novo e nem a distância vai atrapalhar esse romance! Se tem compromisso, invista no bom humor, saia da rotina e surpreenda o par com sua criatividade.

Gêmeos

Os relacionamentos passam por alguns altos e baixos e pode se desentender com pessoas próximas se não tiver cuidado. É melhor respirar fundo e manter a calma, porque logo o astral melhora e há sinal de mudanças e novidades pela frente. Se anda pensando em tentar um novo emprego, ou se procura uma vaga para voltar ao mercado de trabalho, pode ter boas novas à tarde. Que tal fazer algumas mudanças no visual? Tudo indica que vai colecionar elogios! A paquera esquenta se você mostrar seu lado mais atrevido e sensual. A paixão promete esquentar a intimidade e o mozão vai ter que se esforçar para acompanhar seu pique na cama!

Câncer

O trabalho vai precisar de mais atenção pela manhã, Câncer, porque as estrelas avisam que você pode se distrair com qualquer coisinha. Mas, apesar do dia começar um pouco tenso, o astral muda à tarde e são os relacionamentos que vão sair ganhando. Aproveite essa vibe positiva para melhorar a convivência com todo mundo, tanto nas amizades quanto no trabalho. Bom momento para se aproximar de pessoas de fora, seja fechando um acordo vantajoso ou planejando uma viagem de férias. Tá na pista? Você tem tudo para se dar bem e um lance iniciado agora pode se firmar rapidinho. Um pouco de descontração e uma dose extra de romance animam a vida a dois.

Leão

O céu fica tenso pela manhã e pode sobrar para você, Leão! Há risco de brigar com o mozão, com os filhos ou com gente mais nova com quem convive. Mas a Lua entra em Capricórnio depois do almoço e avisa que será mais fácil direcionar o seu foco para o serviço. Você vai ter que redobrar o esforço para dar conta de todas as tarefas, mas estará à altura de qualquer desafio que surgir pela frente. A saúde pode entrar em foco agora e você terá mais facilidade para se livrar dos maus hábitos ou mudar a sua alimentação, por exemplo. Por outro lado, tanto a paquera quanto a vida a dois podem ficar em segundo plano e cair na rotina, mesmo que não seja sua intenção.

Virgem

O dia começa com uma vibe tensa em casa e vai ser difícil manter a calma se você discordar de algo. Com tanta coisa acontecendo, vale redobrar a atenção para não deixar que isso atrapalhe a sua concentração no trabalho. Mas não se preocupe demais, pois a Lua desembarca em seu paraíso astral à tarde e traz uma dose extra de sorte para colocar tudo nos eixos. Vale até fazer uma fezinha! E como o seu carisma vai dar um show, fica mais fácil fazer as pazes se brigou com alguém, Virgem. Pode se preparar para fortes emoções na paquera, e pode até pintar um amor à primeira vista! Já o romance tem tudo para ficar perfeito, ainda mais se caprichar nas demonstrações de carinho.

Libra

O trabalho vai pedir um pouco mais de cautela logo cedo, porque a comunicação fica meio estremecida e há risco de perder informação importante pelo caminho. Ainda bem que o astral melhora à tarde e vai sobrar energia para resolver qualquer pendência, seja no trabalho ou em casa. As tarefas rotineiras devem correr bem, mesmo que precise fazer alguns ajustes de última hora. Tratamentos caseiros e naturais serão bemvindos na hora de cuidar do cabelo ou da pele. Um ex pode cruzar seu caminho quando menos espera, e talvez essa paixão reacenda. Programa caseiro, com pitadas de paixão e sensualidade, garantem ótimos momentos a dois.

Escorpião

Você pode começar esta quarta com muita vontade de comprar tudo o que vê pela frente, ainda mais se já está planejando antecipar as compras para o final do ano. Mas as estrelas avisam que pode gastar mais do que deveria, Escorpião, por isso, pegue leve. O trabalho deve fluir melhor à tarde, já que vai esbanjar boas ideias no serviço e tem tudo para melhorar a comunicação também. E com o astral pra lá de favorável, ainda vai sobrar tempo de fazer contatos interessantes e animar as coisas na paquera. Olhe ao redor e não economize no charme! A dois, aproveite para conversar sobre qualquer assunto com o mozão. Capriche no romantismo!

Sagitário

O seu signo é conhecido pelo bom humor, Sagita, mas há risco de implicar com todo mundo nesta manhã. Pegue leve e tente relevar algumas coisas, especialmente no trabalho e em casa. Ainda bem que o astral melhora à tarde. Se depender das estrelas, as finanças prometem ser o grande destaque desta quarta e você conta com energias maravigolds pra encher o bolso e impressionar todo mundo com a sua dedicação. É um bom momento para organizar as contas e programar os próximos gastos, inclusive para as festas. Se tem compromisso, você pode ficar mais possessiva com o mozão. Se as coisas andam muito devagar com o crush, talvez seja hora de repensar esse lance.

