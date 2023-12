Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Fim de semana chegou e o horóscopo deste sábado ajuda você na hora de tomar decisões, na vida pessoal, no trabalho e na 'saídinha' com o crush. Confira:

Capricórnio

Preste atenção em uma boa oportunidade de negócios logo cedo, porque você vai mostrar facilidade para lidar com dinheiro. Pena que o astral muda à tarde e é melhor não arriscar sua grana em algo que parece bom demais para ser verdade. Também há risco de sair gastando como se não houvesse amanhã, Caprica! O desejo de se mimar com algumas comprinhas tem tudo para crescer, mas já aviso que há risco real oficial de ter prejuízo. Se receber uma grana que não esperava, mantenha isso em segredo por enquanto. Na paquera, o excesso de apego pode diminuir suas chances de se dar bem. O apego excessivo também pode causar discórdia com o mozão. Cuidado!

Aquário

Esbanjando pique e disposição, você pode resolver um monte de coisas logo cedo e ainda encontrar tempo para se divertir! Mas o céu fica carregado à tarde, Aquário, e talvez as coisas não saiam de acordo com o planejado. Experimente agir com mais diplomacia e não exijar que tudo seja feito de acordo com a sua vontade. À noite, pode ser difícil evitar uma briga com a família se as coisas não correrem da maneira que você gostaria. Esse astral pesado também pode atrapalhar as coisas na paquera. Ainda bem que os amigos podem dar uma mãozinha nos assuntos do coração! Talvez seja complicado chegar a um acordo com o mozão, mas valorize os pontos em comum.

Peixes

Se tiver a chance de ficar no seu canto e descansar, vá em frente! É que o astral fica tenso mais tarde e pode ser difícil lidar com alguns desafios se não tiver equilíbrio. Tirar um tempinho para meditar e repensar algumas coisas pode ser a melhor pedida e talvez descubra algumas coisas importantes sobre seus sonhos e objetivos na vida, Peixes. À noite, cuidado com mensagens, telefonemas e desabafos ou fofocas nas redes sociais. É que você pode falar demais e se arrepender mais tarde. Se tem algum contatinho em vista, talvez seja melhor se aproximar em outro momento. Com o mozão, cuidado com a desconfiança e o ciúme sem motivo.

Áries

As amizades prometem animar o final de semana e você estará mais disponível para dar uma mãozinha se alguém precisar. Pena que o astral pode pesar um pouco mais tarde, meu cristalzinho, e você vai precisar de paciência e jogo de cintura para driblar alguns perrengues, inclusive envolvendo dinheiro. Cuidado para não cair em uma cilada! Pode ser um bom momento para rever algumas relações e cortar laços com pessoas que não estão mais na mesma vibe que você, inclusive algumas amizades antigas. No romance, sair da rotina e manter o bom humor será fundamental para driblar uma briga. Você pode cair de amores por alguém de fora ou que conheceu nas redes sociais.

Touro

Logo cedo, você vai mergulhar no trabalho com garra e dá tempo de finalizar tudo o que estava pendente antes de curtir o sabadão, Touro! Mais tarde, o clima vai pesar e pode pintar torta de climão com algumas pessoas mais chatas ou conservadoras. Também há chance de ter que lidar com críticas e cobranças na vida pessoal, mas tenha paciência. Mudança no visual pode ajudar a levantar o astral e restaurar a sua autoestima, meu cristalzinho. Capriche na produção! Se tá difícil encontrar um amor pra chamar de seu, veja se não está com uma expectativa muito alta na paquera. Aposte na diplomacia para se entender melhor com o mozão e não fique apontando os erros do par.

Gêmeos

Sabadou e seu entusiasmo estará a mil por hora nesta manhã, meu cristalzinho! Você pode se empolgar ao fazer planos, inclusive no trabalho, mas não exagere no otimismo porque o astral fica meio pesado mais tarde. Pode ser difícil manter a concentração no que precisa fazer se perder tempo nas redes sociais ou mesmo sonhando acordado, meu cristalzinho. Mas, apesar de um ou outro desafio, você vai se divertir mais se tiver companhia e puder sair da rotina, seja lá como for. Na paquera, não deixe a distância virar um problema e mantenha o bom humor. Talvez não seja tão fácil manter o otimismo no romance, mas o esforço tem tudo para valer a pena. Experimente!

Câncer

O desejo de fazer algumas mudanças tem tudo para crescer neste sábado! Só que é melhor se apressar e colocar isso em prática pela manhã, porque talvez os resultados não sejam tão favoráveis aos seus interesses mais tarde. Na dúvida, siga sua intuição e não ignore seus instintos se alguma coisa chamar sua atenção. A saúde pede cuidados, por isso, evite se sobrecarregar e reveja alguns hábitos que você sabe que não te fazem bem, Câncer. Nas amizades, veja se vale a pena ou não levar adiante alguns relacionamentos. A atração segue dando as cartas na conquista, mas há sinal de desafios também. Você vai ter que se esforçar mais para não brigar com quem ama.

Leão

Neste sábado, a cooperação será o caminho para você conquistar tudo o que deseja, Leão. Mas é melhor adiantar as coisas porque lidar com os outros vai ser mais complicado do que parece à tarde. A dica é focar nos seus interesses e não baixar a guarda com qualquer um que tenta se passar por aliado. Pode enfrentar uma saia justa em casa se os familiares ficarem dando muito palpite na sua vida. Inspire, respire e vá dar uma volta para arejar a cabeça e não piorar a situação. As cobranças e críticas podem tirar a sua paz no romance, mas também pode viver momentos maravilhosos com o mozão. Se quer se dar bem na conquista, saiba que o equilíbrio é tudo nessa vida.

Virgem

Você começa o dia com a atenção focada no trabalho, Virgem. As tarefas mais rotineiras podem render, mas será difícil manter o foco no serviço por muito tempo. E como as comunicações podem passar por altos e baixos à tarde, ficar longe das redes sociais é uma boa pedida pra fugir de polêmicas. Pena que é mais fácil falar do que fazer, meu cristalzinho. A boa notícia é que vai sobrar pique para resolver algumas questões domésticas à tarde. A saúde pede mais cuidado à noite. Com tanta coisa acontecendo, pode faltar energia na paquera ou para se dedicar mais ao mozão. Não se cobre tanto e, se sentir vontade, tire um tempinho para descansar e se cuidar melhor.

Libra

O final de semana começa perfeito para quem planeja viajar ou tem planos para se divertir! Você pode até contar com a sorte, Libra, mas o astral muda à tarde e as estrelas pedem cautela redobrada com o seu dinheiro. Melhor pensar duas vezes antes de sair comprando tudo o que vê pela frente, valeu? Passeio com os amigos, novos contatos e um ótimo papo animam o final da tarde: deixe a rotina de lado e aproveite para curtir o sabadão com as pessoas que ama. O seu charme segue em alta, mas talvez nem tudo saia exatamente como imaginou na conquista. Se tem compromisso, melhor redobrar a atenção para fugir de brigas à noite. Invista num bom papo com o mozão.

Escorpião

Se precisa trabalhar hoje, adiante tudo o que puder, Escorpião. É que seu lado prático fala mais alto pela manhã e você pode resolver tarefas do dia a dia com certa facilidade. Depois do almoço, os astros sinalizam estresse com a família e não há bom humor que resista. Mas também trago boas novas, especialmente com dinheiro, e pode pintar a chance de comprar algo que deseja há tempos para a sua casa. Se ainda não encontrou um amor, a paquera pede atenção porque alguém do seu passado pode reaparecer e jogar areia nos seus planos de conquista. Controlar o ciúme (seu ou do mozão) será seu maior desafio para manter a paz no relacionamento.

Sagitário

Sabadou, Sagita, e você começa o fim de semana com muita habilidade para se comunicar por aí. Se precisa trabalhar, adiante as tarefas porque a tarde pede atenção redobrada com informações importantes e com gente fofoqueira, inclusive na vida pessoal. Pra fugir de problemas, o jeito é agir com cautela e pensar duas vezes antes de falar para não deixar um segredo escapar, ok? A saúde precisa de mais cuidado da sua parte e vale a pena levar a sério os avisos que o seu corpo envia. A paquera pode surpreender, mas use as redes sociais com cautela porque há risco de espantar o crush. Melhore o diálogo com o mozão e deixe assuntos polêmicos de lado.

