Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Sua habilidade para se expressar segue em alta nesta segunda, Caprica. A semana começa movimentada e você tem tudo para se destacar em tarefas que envolvam a colaboração de outras pessoas. Tire vantagem do seu raciocínio rápido e mantenha o foco para terminar o serviço rapidinho! Muitos contatos que fizer agora podem evoluir para uma amizade sincera com o tempo. Você pode esclarecer um malentendido com um bom papo. Na paquera, vai ser divertido conquistar novos admiradores por onde passar. Um amor à primeira vista pode surpreender. O romance fica mais leve e animado, mas escolha as palavras com cuidado à noite para evitar problemas.



Aquário

Nesta segunda, você pode receber uma boa notícia envolvendo dinheiro logo cedo. Se quer comprar algo mais caro ou investir na sua casa, faça as contas e veja se cabe no orçamento, Aquário. No trabalho, seu faro para as boas oportunidades pode surpreender e você saberá mexer os pauzinhos para ver o seu esforço ser recompensado. Mas não é hora de misturar amizade e dinheiro, porque o risco de sair no prejuízo é real oficial, meu consagrado. Talvez as coisas andem mais devagar do que você gostaria se está de olho em um novo contatinho. Se quiser manter a paz com o mozão, converse sobre as finanças do casal e diminua a possessividade.



Peixes

A segunda começa com energias maravilindas para fazer contatos, resolver malentendido e expressar as suas ideias de maneira mais clara e objetiva no trabalho. Confie no seu taco e siga em frente se tem planos para viajar ou para colocar uma ideia original e mais arriscada em prática. Você estará mais confiante hoje, Peixes, mas nem por isso é uma boa ideia ficar criticando os outros mais tarde. As amizades contam com ótimas energias e vai ser divertido encontrar o pessoal. Suas chances na conquista serão maiores se os amigos derem uma ajudinha na hora de se aproximar do seu alvo. O romance conta com a proteção das estrelas e vocês dois podem se divertir muito

Áries

Você começa a semana com o desejo de ficar mais no seu canto e diminuir um pouco as interações sociais, Áries. Mas também conta com ótimas energias para lidar com dinheiro! Pela manhã, pode receber uma grana que tinha emprestado há um tempão ou que não esperava, meu consagrado. Se está de olho em uma promoção ou aumento, essa é a hora de focar no seu objetivo e usar todas as armas para se dar bem! Siga sua intuição e aproveite para repensar algumas decisões ou fazer ajustes nos seus planos. Um clima de mistério anima a paquera, mas a distância pode virar um problema mais tarde. Você vai querer paz e sossego no romance, mas vá com calma.



Touro

Logo cedo, você pode ter mil ideias para colocar em prática, mas é melhor priorizar o que tem mais chance de dar certo e não perder tempo com projetos que são um pouco fora da realidade, Touro. Seu otimismo será contagiante, inclusive no trabalho, e os amigos estarão ao seu lado para o que der e vier. Se tem planos para curtir as férias e viajar, saiba que as estrelas prometem muita animação nessa área! No final da noite, pegue mais leve para não se desentender com um amigo. Você e o momozin estarão em sintonia, ainda mais se valorizarem os pontos em comum. Há sinal de novidades e ótimas surpresas se está sonhando com um romance de conto de fadas.

Gêmeos

Com a atenção focada na carreira e muita disposição para mergulhar no trabalho, os astros avisam que o seu esforço tem boas chances de ser reconhecido e dar frutos agora. Até que enfim, Gêmeos! Em alguns momentos, siga sua intuição e esconda seus planos, porque agir de maneira discreta será o segredo para manter os invejosos bem longe. Aproveite para fazer planos a longo prazo e traçar metas para o novo ano, tanto para a vida profissional quanto para a saúde. As estrelas destacam sua popularidade e seu jeito sensual, sinal de sucesso na paquera! As diferenças com o par podem crescer, mas pegue leve nas críticas se quiser manter a paz no romance.



Câncer

Segundou, meu bem, e quem está de férias conta com muita energia pra embarcar em uma viagem ou se divertir em um programa com os amigos. Mas se vai pegar no batente, aproveite para trocar experiências com os colegas porque pode aprender mais do que esperava. Tudo o que for feito em grupo tende a correr melhor, especialmente na área de educação ou que tenha ligação com a Justiça. Vai ser divertido fazer algo diferente com os amigos, mas a saúde pede atenção no final da noite. Seu entusiasmo será contagiante e tem tudo para encantar o crush! A dois, vai ser divertido surpreender o mozão com um programa mais descontraído.



Leão

A semana começa agitada e com muitas mudanças pela frente, Leão. É um bom momento para jogar fora o que não usa mais, organizar a casa e abrir espaço para as boas energias circularem pelo lar. Com muita determinação e foco para encarar o trabalho, pode dar uma guinada na carreira e até pensar em trocar de área. Se anda sonhando com um emprego novo, essa é a hora de dar o primeiro passo. Você vai colecionar elogios se dedicar mais atenção ao visual e cuidar melhor da saúde! O desejo tem tudo para crescer, mas também há sinal de brigas com o mozão. Se está só, dê um passo de cada vez e invista na diplomacia, porque nem tudo será como deseja.



Virgem

Sua habilidade para lidar com as pessoas será o grande destaque desta segunda. Os relacionamentos contam com a proteção das estrelas e você tem tudo para se divertir com as pessoas que ama. A boa convivência com os colegas facilita a colaboração no trabalho, Virgem, e unir forças para atingir um objetivo em comum será uma ótima tática. Em casa, tente ceder de vez em quando, assim, fica mais fácil manter a harmonia com todos à sua volta. Devem surgir contatinhos novos e bem interessantes se está só, e um lance recente tem tudo para se firmar de vez. Você e o momozin vão se entender às mil maravilhas, mas controle o ciúme à noite.



Libra

Vai sobrar concentração para encarar as tarefas que precisam ser feitas com uma certa urgência e você começa a semana com muito pique para mergulhar no trabalho, Libra. Não vai ser fácil deixar tudo em ordem, mas esse esforço deve render bons frutos lá na frente. Em casa, fica mais fácil organizar os armários e jogar fora tudo o que estiver sem uso, porque vai se desapegar com mais facilidade agora. Com tanta coisa acontecendo, cuidado para não se sobrecarregar e colocar a saúde em segundo plano. A paquera talvez ande meio devagar. Que tal dar uma chance a um colega? Talvez seja preciso um esforço extra para agradar a sua cara-metade.



Escorpião

A Lua segue em seu paraíso astral e promete um astral mais leve para este início de semana. A sorte vai sorrir para os seus interesses e você pode ter uma boa surpresa ao participar de um sorteio ou fazer uma fezinha. No trabalho, vai sobrar criatividade e habilidade para lidar com as pessoas e você pode usar isso para melhorar os relacionamentos profissionais. A comunicação também está em alta e deve abrir novas portas para o futuro. A paquera fica animada e vai ter chuva de contatinhos no seu caminho! A vida amorosa segue às mil maravilhas, com direito a momentos românticos e declaração de amor. Mas pegue leve com a possessividade à noite.



Sagitário

As estrelas enviam good vibes para você curtir a família e o seu cantinho. É um bom dia para adiantar alguns serviços em casa ou começar uma reforma, se já estava nos seus planos. As finanças também contam com energias maravilindas e você pode receber uma grana que não esperava, inclusive de algum parente. Explore seu lado mais prático para dar um gás nas tarefas de rotina, especialmente se trabalha em home office ou com produtos e serviços para o lar, Sagita. Seu esforço vai se refletir no bolso! Você e o mozão podem se entender melhor se apostarem em um programa caseiro e íntimo. Mas a paquera anda um pouco arrastada e você pode se frustrar à noite.

